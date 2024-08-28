https://ria.ru/20240828/spetsoperatsiya-1968931662.html

Группировка "Запад" отразила пять контратак противника за сутки

Группировка "Запад" отразила пять контратак противника за сутки - РИА Новости, 28.08.2024

Группировка "Запад" отразила пять контратак противника за сутки

Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад и отразила пять контратак, потери противника составили до... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T12:09

2024-08-28T12:09

2024-08-28T12:22

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад и отразила пять контратак, потери противника составили до 490 военнослужащих, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й механизированных, 4-й танковой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Торское, Серебрянка Донецкой Народной Республики, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Также группировка отразила пять контратак подразделений 67-й механизированной бригады, 23-го стрелкового батальона ВСУ, 3-й бригады нацгвардии и 12-й бригады спецназначения "Азов"*."Потери противника составили до 490 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, три автомобиля", - добавили в МО РФ.В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица М777 производства США и три гаубица FH-70 производства Великобритании, гаубица "Мста-Б", орудие Д-20, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, сша, вооруженные силы рф