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Группировка "Запад" отразила пять контратак противника за сутки - РИА Новости, 28.08.2024
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12:09 28.08.2024 (обновлено: 12:22 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/spetsoperatsiya-1968931662.html
Группировка "Запад" отразила пять контратак противника за сутки
Группировка "Запад" отразила пять контратак противника за сутки - РИА Новости, 28.08.2024
Группировка "Запад" отразила пять контратак противника за сутки
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад и отразила пять контратак, потери противника составили до... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T12:09
2024-08-28T12:22
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад и отразила пять контратак, потери противника составили до 490 военнослужащих, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й механизированных, 4-й танковой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Торское, Серебрянка Донецкой Народной Республики, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Также группировка отразила пять контратак подразделений 67-й механизированной бригады, 23-го стрелкового батальона ВСУ, 3-й бригады нацгвардии и 12-й бригады спецназначения "Азов"*."Потери противника составили до 490 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, три автомобиля", - добавили в МО РФ.В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица М777 производства США и три гаубица FH-70 производства Великобритании, гаубица "Мста-Б", орудие Д-20, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.* Организация признана террористической и запрещена в РФ.
https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, харьковская область, сша, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, США, Вооруженные силы РФ
Группировка "Запад" отразила пять контратак противника за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 490 военных и танк в зоне действия группировки "Запад"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоенный ВС РФ в зоне СВО
Военный ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военный ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад и отразила пять контратак, потери противника составили до 490 военнослужащих, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й механизированных, 4-й танковой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Торское, Серебрянка Донецкой Народной Республики, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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Также группировка отразила пять контратак подразделений 67-й механизированной бригады, 23-го стрелкового батальона ВСУ, 3-й бригады нацгвардии и 12-й бригады спецназначения "Азов"*.
"Потери противника составили до 490 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, три автомобиля", - добавили в МО РФ.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица М777 производства США и три гаубица FH-70 производства Великобритании, гаубица "Мста-Б", орудие Д-20, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская областьСШАВооруженные силы РФ
 
 
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