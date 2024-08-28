Группировка "Запад" отразила пять контратак противника за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 490 военных и танк в зоне действия группировки "Запад"
Военный ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад и отразила пять контратак, потери противника составили до 490 военнослужащих, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й механизированных, 4-й танковой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области, Торское, Серебрянка Донецкой Народной Республики, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Россия уничтожит всех псов войны
Вчера, 08:00
Также группировка отразила пять контратак подразделений 67-й механизированной бригады, 23-го стрелкового батальона ВСУ, 3-й бригады нацгвардии и 12-й бригады спецназначения "Азов"*.
"Потери противника составили до 490 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, три автомобиля", - добавили в МО РФ.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица М777 производства США и три гаубица FH-70 производства Великобритании, гаубица "Мста-Б", орудие Д-20, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18