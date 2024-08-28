Российские военные освободили Камышевку в ДНР
МО РФ: российские военные освободили населенный пункт Камышевка в ДНР
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета РСЗО "Ураган" в зоне специальной военной операции
Работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Камышевка, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Камышевка Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила поселок Камышевка в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила поселок Камышевка в ДНР
Камышевка находится в семи километрах к югу от Прогресса и считается частью большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово, Курахово.
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Противник потерял на этом участке линии боевого соприкосновения до 475 человек, американский бронетранспортер М113, два автомобиля, гаубицу М777 производства США, гаубицу "Мста-Б", два орудия Д-20, две САУ "Гвоздика", гаубицу Д-30.
Кроме того, за минувшие сутки российские авиация и артиллерия нанесли удар по лагерю иностранных наемников, поразили расположения личного состава и техники ВСУ в 148 районах.
Средства ПВО сбили две французские управляемые авиабомбы Hammer, три американских реактивных снаряда HIMARS и 49 беспилотников.
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