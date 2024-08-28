https://ria.ru/20240828/spetsoperatsiya-1968930755.html

Российские военные освободили Камышевку в ДНР

Российские военные освободили Камышевку в ДНР - РИА Новости, 28.08.2024

Российские военные освободили Камышевку в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Камышевка, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T12:05

2024-08-28T12:05

2024-08-28T12:53

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Камышевка, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Камышевка Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Также подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям ВСУ и Нацгвардии Украины в районах Розовки, Дружбы, Гродовки, Дзержинска, Карловки, Галицыновки, Лесовки и Михайловки, отбили семь контратак.Противник потерял на этом участке линии боевого соприкосновения до 475 человек, американский бронетранспортер М113, два автомобиля, гаубицу М777 производства США, гаубицу "Мста-Б", два орудия Д-20, две САУ "Гвоздика", гаубицу Д-30.Кроме того, за минувшие сутки российские авиация и артиллерия нанесли удар по лагерю иностранных наемников, поразили расположения личного состава и техники ВСУ в 148 районах.Средства ПВО сбили две французские управляемые авиабомбы Hammer, три американских реактивных снаряда HIMARS и 49 беспилотников.

https://ria.ru/20240827/rada-1968648710.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность