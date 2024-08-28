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Российские военные освободили Камышевку в ДНР - РИА Новости, 28.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:05 28.08.2024 (обновлено: 12:53 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/spetsoperatsiya-1968930755.html
Российские военные освободили Камышевку в ДНР
Российские военные освободили Камышевку в ДНР - РИА Новости, 28.08.2024
Российские военные освободили Камышевку в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Камышевка, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T12:05
2024-08-28T12:53
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Камышевка, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Камышевка Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Также подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям ВСУ и Нацгвардии Украины в районах Розовки, Дружбы, Гродовки, Дзержинска, Карловки, Галицыновки, Лесовки и Михайловки, отбили семь контратак.Противник потерял на этом участке линии боевого соприкосновения до 475 человек, американский бронетранспортер М113, два автомобиля, гаубицу М777 производства США, гаубицу "Мста-Б", два орудия Д-20, две САУ "Гвоздика", гаубицу Д-30.Кроме того, за минувшие сутки российские авиация и артиллерия нанесли удар по лагерю иностранных наемников, поразили расположения личного состава и техники ВСУ в 148 районах.Средства ПВО сбили две французские управляемые авиабомбы Hammer, три американских реактивных снаряда HIMARS и 49 беспилотников.
https://ria.ru/20240827/rada-1968648710.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Российские военные освободили Камышевку в ДНР

МО РФ: российские военные освободили населенный пункт Камышевка в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета РСЗО "Ураган" в зоне специальной военной операции
Работа расчета РСЗО Ураган в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Камышевка, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Камышевка Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила поселок Камышевка в ДНР
Группировка войск Центр освободила поселок Камышевка в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила поселок Камышевка в ДНР

Камышевка находится в семи километрах к югу от Прогресса и считается частью большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово, Курахово.

Также подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям ВСУ и Нацгвардии Украины в районах Розовки, Дружбы, Гродовки, Дзержинска, Карловки, Галицыновки, Лесовки и Михайловки, отбили семь контратак.
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Противник потерял на этом участке линии боевого соприкосновения до 475 человек, американский бронетранспортер М113, два автомобиля, гаубицу М777 производства США, гаубицу "Мста-Б", два орудия Д-20, две САУ "Гвоздика", гаубицу Д-30.
Кроме того, за минувшие сутки российские авиация и артиллерия нанесли удар по лагерю иностранных наемников, поразили расположения личного состава и техники ВСУ в 148 районах.
Средства ПВО сбили две французские управляемые авиабомбы Hammer, три американских реактивных снаряда HIMARS и 49 беспилотников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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