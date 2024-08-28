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Совет НАТО — Украина обсудил обстановку на фронте и военную помощь - РИА Новости, 28.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:16 28.08.2024 (обновлено: 18:21 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/sovet-1969045785.html
Совет НАТО — Украина обсудил обстановку на фронте и военную помощь
Совет НАТО — Украина обсудил обстановку на фронте и военную помощь - РИА Новости, 28.08.2024
Совет НАТО — Украина обсудил обстановку на фронте и военную помощь
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Совет НАТО Украина в среду обсудил ситуацию на фронте, а также продолжение военной помощи Киеву. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T18:16
2024-08-28T18:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
йенс столтенберг
нато
россия
сергей лавров
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БРЮССЕЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Совет НАТО Украина в среду обсудил ситуацию на фронте, а также продолжение военной помощи Киеву. "Совет НАТО-Украина собрался, чтобы обсудить события на поле боя и приоритетные потребности Украины. Союзники решительно осуждают эскалацию российских авиаударов по Украине. Мы должны продолжать поставлять Украине оборудование и боеприпасы, необходимые ей для самообороны", - написал генсек в сети X. Ранее сообщалось, что заседание состоялось по запросу Киева.В заявлении НАТО по итогам встречи, которая прошла на уровне постпредов стран блока, также приводятся слова Столтенберга о том, что "сегодня союзники подтвердили, что увеличивают военную помощь Украине".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240824/germaniya-1968156959.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, киев, йенс столтенберг, нато, россия, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Йенс Столтенберг, НАТО, Россия, Сергей Лавров
Совет НАТО — Украина обсудил обстановку на фронте и военную помощь

Столтенберг: совет НАТО — Украина обсудил обстановку на фронте и военную помощь

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Совет НАТО Украина в среду обсудил ситуацию на фронте, а также продолжение военной помощи Киеву.
"Совет НАТО-Украина собрался, чтобы обсудить события на поле боя и приоритетные потребности Украины. Союзники решительно осуждают эскалацию российских авиаударов по Украине. Мы должны продолжать поставлять Украине оборудование и боеприпасы, необходимые ей для самообороны", - написал генсек в сети X.
Ранее сообщалось, что заседание состоялось по запросу Киева.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
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В заявлении НАТО по итогам встречи, которая прошла на уровне постпредов стран блока, также приводятся слова Столтенберга о том, что "сегодня союзники подтвердили, что увеличивают военную помощь Украине".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевЙенс СтолтенбергНАТОРоссияСергей Лавров
 
 
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