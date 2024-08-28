Совет НАТО — Украина обсудил обстановку на фронте и военную помощь
Столтенберг: совет НАТО — Украина обсудил обстановку на фронте и военную помощь
Флаг НАТО . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Совет НАТО Украина в среду обсудил ситуацию на фронте, а также продолжение военной помощи Киеву.
"Совет НАТО-Украина собрался, чтобы обсудить события на поле боя и приоритетные потребности Украины. Союзники решительно осуждают эскалацию российских авиаударов по Украине. Мы должны продолжать поставлять Украине оборудование и боеприпасы, необходимые ей для самообороны", - написал генсек в сети X.
Ранее сообщалось, что заседание состоялось по запросу Киева.
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В заявлении НАТО по итогам встречи, которая прошла на уровне постпредов стран блока, также приводятся слова Столтенберга о том, что "сегодня союзники подтвердили, что увеличивают военную помощь Украине".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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