https://ria.ru/20240828/sovet-1969045785.html

Совет НАТО — Украина обсудил обстановку на фронте и военную помощь

Совет НАТО — Украина обсудил обстановку на фронте и военную помощь - РИА Новости, 28.08.2024

Совет НАТО — Украина обсудил обстановку на фронте и военную помощь

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Совет НАТО Украина в среду обсудил ситуацию на фронте, а также продолжение военной помощи Киеву. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T18:16

2024-08-28T18:16

2024-08-28T18:21

специальная военная операция на украине

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БРЮССЕЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Совет НАТО Украина в среду обсудил ситуацию на фронте, а также продолжение военной помощи Киеву. "Совет НАТО-Украина собрался, чтобы обсудить события на поле боя и приоритетные потребности Украины. Союзники решительно осуждают эскалацию российских авиаударов по Украине. Мы должны продолжать поставлять Украине оборудование и боеприпасы, необходимые ей для самообороны", - написал генсек в сети X. Ранее сообщалось, что заседание состоялось по запросу Киева.В заявлении НАТО по итогам встречи, которая прошла на уровне постпредов стран блока, также приводятся слова Столтенберга о том, что "сегодня союзники подтвердили, что увеличивают военную помощь Украине".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240824/germaniya-1968156959.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, киев, йенс столтенберг, нато, россия, сергей лавров