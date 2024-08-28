https://ria.ru/20240828/sotsset-1968881094.html
В работе соцсети Х произошли сбои
В работе соцсети Х произошли сбои - РИА Новости, 28.08.2024
В работе соцсети Х произошли сбои
Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе соцсети Х, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T06:46
2024-08-28T06:46
2024-08-28T06:46
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе соцсети Х, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. По данным сайта, сбои начались около 06.00 мск. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в США - более 36,5 тысячи. Большинство пользователей сервиса жалуются на работу мобильного приложения. Также сообщается о проблемах в работе сайта и с серверным соединением.
https://ria.ru/20240821/ataka-1967672479.html
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технологии, сша, в мире
В работе соцсети Х произошли сбои
Downdetector: пользователи из разных стран сообщили о сбоях в работе соцсети Х