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В работе соцсети Х произошли сбои - РИА Новости, 28.08.2024
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06:46 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/sotsset-1968881094.html
В работе соцсети Х произошли сбои
В работе соцсети Х произошли сбои - РИА Новости, 28.08.2024
В работе соцсети Х произошли сбои
Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе соцсети Х, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T06:46
2024-08-28T06:46
технологии
сша
в мире
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе соцсети Х, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. По данным сайта, сбои начались около 06.00 мск. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в США - более 36,5 тысячи. Большинство пользователей сервиса жалуются на работу мобильного приложения. Также сообщается о проблемах в работе сайта и с серверным соединением.
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Новости
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, сша, в мире
Технологии, США, В мире
В работе соцсети Х произошли сбои

Downdetector: пользователи из разных стран сообщили о сбоях в работе соцсети Х

© AP Photo / Noah BergerГигантская буква X - логотип соцсети X
Гигантская буква X - логотип соцсети X - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Noah Berger
Гигантская буква X - логотип соцсети X. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе соцсети Х, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По данным сайта, сбои начались около 06.00 мск. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в США - более 36,5 тысячи.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Сайт "Сбой.рф" подвергся DDoS-атаке
21 августа, 22:53
Большинство пользователей сервиса жалуются на работу мобильного приложения. Также сообщается о проблемах в работе сайта и с серверным соединением.
 
ТехнологииСШАВ мире
 
 
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