https://ria.ru/20240828/sotsset-1968881094.html

В работе соцсети Х произошли сбои

В работе соцсети Х произошли сбои - РИА Новости, 28.08.2024

В работе соцсети Х произошли сбои

Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе соцсети Х, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T06:46

2024-08-28T06:46

2024-08-28T06:46

технологии

сша

в мире

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе соцсети Х, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. По данным сайта, сбои начались около 06.00 мск. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в США - более 36,5 тысячи. Большинство пользователей сервиса жалуются на работу мобильного приложения. Также сообщается о проблемах в работе сайта и с серверным соединением.

https://ria.ru/20240821/ataka-1967672479.html

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2024

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технологии, сша, в мире