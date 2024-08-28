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Бежавший в КНДР американский солдат признает вину в дезертирстве - РИА Новости, 28.08.2024
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07:13 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/soldat-1968883301.html
Бежавший в КНДР американский солдат признает вину в дезертирстве
Бежавший в КНДР американский солдат признает вину в дезертирстве - РИА Новости, 28.08.2024
Бежавший в КНДР американский солдат признает вину в дезертирстве
Бежавший в КНДР и позднее возвращенный в США американский военнослужащий Трэвис Кинг намерен признать вину в дезертирстве, заявил его адвокат Франк Розенблатт. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T07:13
2024-08-28T07:13
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Бежавший в КНДР и позднее возвращенный в США американский военнослужащий Трэвис Кинг намерен признать вину в дезертирстве, заявил его адвокат Франк Розенблатт. Адвокат отметил, что Кингу предъявлены обвинения по четырнадцати пунктам. "Он признает себя виновным в пяти из них, включая дезертирство", - заявил Розенблатт, его слова приводит телеканал CNN. Адвокат добавил, что заседание суда назначено на 20 сентября. Министерство обороны США 18 июля прошлого года подтвердило, что солдат Трэвис Кинг, служивший в американском контингенте в Южной Корее, самовольно перешел на территорию КНДР. Он был возвращен в США в конце сентября. СМИ сообщали, что Кинг находился в подавленном состоянии из-за смерти брата и наказаний за участие в ряде инцидентов во время службы в Южной Корее. Отмечается, что мать Кинга в заявлении попросила, чтобы ее сыну обеспечили презумпцию невиновности. Она также добавила, что американские военные пообещали расследовать произошедшее на базе Кемп-Хамфрис в Южной Корее, где проходил службу Кинг, чтобы выяснить возможные причины того, почему Кинг бежал в КНДР.
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в мире, сша, южная корея
В мире, США, Южная Корея
Бежавший в КНДР американский солдат признает вину в дезертирстве

Адвокат: бежавший в КНДР американский солдат Кинг признает вину в дезертирстве

© AP Photo / Ahn Young-joonФотография американского солдата Трэвиса Кинга в выпуске новостей в Сеуле
Фотография американского солдата Трэвиса Кинга в выпуске новостей в Сеуле - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
Фотография американского солдата Трэвиса Кинга в выпуске новостей в Сеуле. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Бежавший в КНДР и позднее возвращенный в США американский военнослужащий Трэвис Кинг намерен признать вину в дезертирстве, заявил его адвокат Франк Розенблатт.
Адвокат отметил, что Кингу предъявлены обвинения по четырнадцати пунктам.
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"Он признает себя виновным в пяти из них, включая дезертирство", - заявил Розенблатт, его слова приводит телеканал CNN.
Адвокат добавил, что заседание суда назначено на 20 сентября.
Министерство обороны США 18 июля прошлого года подтвердило, что солдат Трэвис Кинг, служивший в американском контингенте в Южной Корее, самовольно перешел на территорию КНДР. Он был возвращен в США в конце сентября.
СМИ сообщали, что Кинг находился в подавленном состоянии из-за смерти брата и наказаний за участие в ряде инцидентов во время службы в Южной Корее. Отмечается, что мать Кинга в заявлении попросила, чтобы ее сыну обеспечили презумпцию невиновности. Она также добавила, что американские военные пообещали расследовать произошедшее на базе Кемп-Хамфрис в Южной Корее, где проходил службу Кинг, чтобы выяснить возможные причины того, почему Кинг бежал в КНДР.
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