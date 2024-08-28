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Три сбитых дрона ВСУ упали на территорию комбината "Зенит" в Котельниче - РИА Новости, 28.08.2024
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13:31 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/sokolov-1968959707.html
Три сбитых дрона ВСУ упали на территорию комбината "Зенит" в Котельниче
Три сбитых дрона ВСУ упали на территорию комбината "Зенит" в Котельниче - РИА Новости, 28.08.2024
Три сбитых дрона ВСУ упали на территорию комбината "Зенит" в Котельниче
Два беспилотника сбиты в Кировской области, еще три упали на территорию комбината в Котельниче, пострадавших нет. сообщил губернатор Кировской области Александр РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T13:31
2024-08-28T13:31
специальная военная операция на украине
происшествия
кировская область
котельнич
александр соколов
россия
вооруженные силы украины
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Два беспилотника сбиты в Кировской области, еще три упали на территорию комбината в Котельниче, пострадавших нет. сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Telegram-канале."Сегодня с 10 часов утра Кировская область подверглась атаке вражеских БПЛА. В результате своевременно принятых мер два беспилотника сбиты, три упали на территорию комбината "Зенит" в Котельниче и загорелись. Они были оперативно потушены. Повреждений нет, нарушения деятельности предприятия не допущено", - написал глава региона.Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы, возгорания горючего не произошло, пострадавших нет.Ранее в единой дежурно-диспетчерской службе Котельнича РИА Новости сообщили, что пять беспилотников атаковали потенциально опасный объект "Вятка", небольшое возгорание локализовано, пострадавших нет.Согласно открытым данным, федеральное государственное казенное учреждение "Вятка" занимается хранением и складированием нефти и продуктов ее переработки. Отмечается, что до апреля 2023 года ФГКУ "Вятка" называлась комбинат "Зенит".
https://ria.ru/20240828/kirov-1968924189.html
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происшествия, кировская область, котельнич, александр соколов, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Кировская область, Котельнич, Александр Соколов, Россия, Вооруженные силы Украины
Три сбитых дрона ВСУ упали на территорию комбината "Зенит" в Котельниче

Соколов: нарушения деятельности комбината "Зенит" после атаки БПЛА не допущено

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Два беспилотника сбиты в Кировской области, еще три упали на территорию комбината в Котельниче, пострадавших нет. сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Telegram-канале.
"Сегодня с 10 часов утра Кировская область подверглась атаке вражеских БПЛА. В результате своевременно принятых мер два беспилотника сбиты, три упали на территорию комбината "Зенит" в Котельниче и загорелись. Они были оперативно потушены. Повреждений нет, нарушения деятельности предприятия не допущено", - написал глава региона.
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Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы, возгорания горючего не произошло, пострадавших нет.
Ранее в единой дежурно-диспетчерской службе Котельнича РИА Новости сообщили, что пять беспилотников атаковали потенциально опасный объект "Вятка", небольшое возгорание локализовано, пострадавших нет.
Согласно открытым данным, федеральное государственное казенное учреждение "Вятка" занимается хранением и складированием нефти и продуктов ее переработки. Отмечается, что до апреля 2023 года ФГКУ "Вятка" называлась комбинат "Зенит".
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКировская областьКотельничАлександр СоколовРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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