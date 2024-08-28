https://ria.ru/20240828/sokolov-1968959707.html

Три сбитых дрона ВСУ упали на территорию комбината "Зенит" в Котельниче

Три сбитых дрона ВСУ упали на территорию комбината "Зенит" в Котельниче - РИА Новости, 28.08.2024

Три сбитых дрона ВСУ упали на территорию комбината "Зенит" в Котельниче

Два беспилотника сбиты в Кировской области, еще три упали на территорию комбината в Котельниче, пострадавших нет. сообщил губернатор Кировской области Александр РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T13:31

2024-08-28T13:31

2024-08-28T13:31

специальная военная операция на украине

происшествия

кировская область

котельнич

александр соколов

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Два беспилотника сбиты в Кировской области, еще три упали на территорию комбината в Котельниче, пострадавших нет. сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Telegram-канале."Сегодня с 10 часов утра Кировская область подверглась атаке вражеских БПЛА. В результате своевременно принятых мер два беспилотника сбиты, три упали на территорию комбината "Зенит" в Котельниче и загорелись. Они были оперативно потушены. Повреждений нет, нарушения деятельности предприятия не допущено", - написал глава региона.Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы, возгорания горючего не произошло, пострадавших нет.Ранее в единой дежурно-диспетчерской службе Котельнича РИА Новости сообщили, что пять беспилотников атаковали потенциально опасный объект "Вятка", небольшое возгорание локализовано, пострадавших нет.Согласно открытым данным, федеральное государственное казенное учреждение "Вятка" занимается хранением и складированием нефти и продуктов ее переработки. Отмечается, что до апреля 2023 года ФГКУ "Вятка" называлась комбинат "Зенит".

https://ria.ru/20240828/kirov-1968924189.html

https://ria.ru/20240828/aes-1968910687.html

кировская область

котельнич

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кировская область, котельнич, александр соколов, россия, вооруженные силы украины