https://ria.ru/20240828/smirnov-1969037125.html

ВСУ не оставляют попыток проникнуть в Курчатов, заявил врио губернатора

ВСУ не оставляют попыток проникнуть в Курчатов, заявил врио губернатора - РИА Новости, 28.08.2024

ВСУ не оставляют попыток проникнуть в Курчатов, заявил врио губернатора

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что безопасность Курской АЭС максимально обеспечена, однако ВСУ не оставляют попыток проникнуть в... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T17:34

2024-08-28T17:34

2024-08-28T17:43

курчатов

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

курская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968697234_0:0:3345:1882_1920x0_80_0_0_031ae1ef0cb530aea6ad2f39989cbb0b.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что безопасность Курской АЭС максимально обеспечена, однако ВСУ не оставляют попыток проникнуть в Курчатов - город, где расположена станция."Уважаемые куряне! Несмотря на то, что безопасность Курской атомной станции максимально обеспечена, ВСУ не оставляют попыток проникнуть в город", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.В связи с этим, отметил он, принято решение в целях обеспечения дополнительных мер безопасности в ближайшее время ограничить въезд в Курчатов.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

курчатов

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курчатов, вооруженные силы украины, курская область, алексей смирнов (политик) , курская аэс