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ВСУ не оставляют попыток проникнуть в Курчатов, заявил врио губернатора
ВСУ не оставляют попыток проникнуть в Курчатов, заявил врио губернатора - РИА Новости, 28.08.2024
ВСУ не оставляют попыток проникнуть в Курчатов, заявил врио губернатора
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что безопасность Курской АЭС максимально обеспечена, однако ВСУ не оставляют попыток проникнуть в... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T17:34
2024-08-28T17:34
2024-08-28T17:43
курчатов
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
курская аэс
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что безопасность Курской АЭС максимально обеспечена, однако ВСУ не оставляют попыток проникнуть в Курчатов - город, где расположена станция."Уважаемые куряне! Несмотря на то, что безопасность Курской атомной станции максимально обеспечена, ВСУ не оставляют попыток проникнуть в город", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.В связи с этим, отметил он, принято решение в целях обеспечения дополнительных мер безопасности в ближайшее время ограничить въезд в Курчатов.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
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Курчатов, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Курская АЭС
ВСУ не оставляют попыток проникнуть в Курчатов, заявил врио губернатора
Смирнов: безопасность Курской АЭС обеспечена, но ВСУ хотят проникнуть в Курчатов