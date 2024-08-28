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В США начинается процесс по иску Google к российским СМИ - РИА Новости, 28.08.2024
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16:54 28.08.2024 (обновлено: 17:49 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/smi-1969026655.html
В США начинается процесс по иску Google к российским СМИ
В США начинается процесс по иску Google к российским СМИ - РИА Новости, 28.08.2024
В США начинается процесс по иску Google к российским СМИ
В окружном суде Калифорнии сегодня состоится первое слушание по иску Google к телеканалам Russia Today, "Спас" и "Царьград", пишут "Ведомости". РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T16:54
2024-08-28T17:49
технологии
дмитрий аграновский
нтв (телеканал)
google
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В окружном суде Калифорнии сегодня состоится первое слушание по иску Google к телеканалам Russia Today, "Спас" и "Царьград", пишут "Ведомости"."Американская компания добивается судебного решения, которое не позволило бы иностранным компаниям в будущем предъявлять претензии Google за пределами США и Британии", — указывает издание.Отмечается, что требования Google направлены против заявлений российских телеканалов о признании и приведении в исполнение соответствующих решений российских судов в иностранных юрисдикциях. Однако неизвестно, что решат американский и британский суды.Партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян добавил, что материнская компания Google – Alphabet –долгое время не обнародовала информацию о судебных процессах, которые поставили под риск ее зарубежные активы. А адвокат Дмитрий Аграновский в свою очередь предположил, что Google мог скрывать от акционеров, что Россия накладывала на компанию штрафы.В 2022 году американская компания заблокировала аккаунты некоторых российских СМИ, в числе которых были Russia Today, "Звезда" и "Спас". В апреле 2022 года "Царьград" получил миллиард рублей неустойки, взысканной судами с Google из-за заблокированного YouTube-канала, следует из сообщения на сайте телеканала.На блокировку своих YouTube-каналов после начала спецоперации на Украине жаловались десятки российских медиаресурсов. В 2022 году Роскомнадзор заявлял о 54 таких фактах, затронувших в числе прочих РИА Новости, Sputnik, Первый канал, "Россию 1", НТВ и РБК.Российская "дочка" Google на фоне многочисленных исков, ареста активов и долгов на 19 миллиардов рублей подала заявление о своем банкротстве.
https://ria.ru/20220301/google-1775765672.html
https://ria.ru/20240531/razdel-1949719478.html
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Новости
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РИА Новости
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технологии, дмитрий аграновский, нтв (телеканал), google
Технологии, Дмитрий Аграновский, НТВ (телеканал), Google
В США начинается процесс по иску Google к российским СМИ

В США начинаются слушания по иску Google к российским СМИ

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В окружном суде Калифорнии сегодня состоится первое слушание по иску Google к телеканалам Russia Today, "Спас" и "Царьград", пишут "Ведомости".
"Американская компания добивается судебного решения, которое не позволило бы иностранным компаниям в будущем предъявлять претензии Google за пределами США и Британии", — указывает издание.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Google заблокирует в Европе каналы YouTube, связанные с RT и Sputnik
1 марта 2022, 11:24
Отмечается, что требования Google направлены против заявлений российских телеканалов о признании и приведении в исполнение соответствующих решений российских судов в иностранных юрисдикциях. Однако неизвестно, что решат американский и британский суды.
Партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян добавил, что материнская компания Google – Alphabet –долгое время не обнародовала информацию о судебных процессах, которые поставили под риск ее зарубежные активы. А адвокат Дмитрий Аграновский в свою очередь предположил, что Google мог скрывать от акционеров, что Россия накладывала на компанию штрафы.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Новостной раздел Google перестал работать в России
31 мая, 16:24
В 2022 году американская компания заблокировала аккаунты некоторых российских СМИ, в числе которых были Russia Today, "Звезда" и "Спас". В апреле 2022 года "Царьград" получил миллиард рублей неустойки, взысканной судами с Google из-за заблокированного YouTube-канала, следует из сообщения на сайте телеканала.
На блокировку своих YouTube-каналов после начала спецоперации на Украине жаловались десятки российских медиаресурсов. В 2022 году Роскомнадзор заявлял о 54 таких фактах, затронувших в числе прочих РИА Новости, Sputnik, Первый канал, "Россию 1", НТВ и РБК.
Российская "дочка" Google на фоне многочисленных исков, ареста активов и долгов на 19 миллиардов рублей подала заявление о своем банкротстве.
Люди за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
"Агент Mail.ru" завершил работу
20 августа, 14:12
 
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