https://ria.ru/20240828/smi-1969026655.html

В США начинается процесс по иску Google к российским СМИ

В США начинается процесс по иску Google к российским СМИ - РИА Новости, 28.08.2024

В США начинается процесс по иску Google к российским СМИ

В окружном суде Калифорнии сегодня состоится первое слушание по иску Google к телеканалам Russia Today, "Спас" и "Царьград", пишут "Ведомости". РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T16:54

2024-08-28T16:54

2024-08-28T17:49

технологии

дмитрий аграновский

нтв (телеканал)

google

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В окружном суде Калифорнии сегодня состоится первое слушание по иску Google к телеканалам Russia Today, "Спас" и "Царьград", пишут "Ведомости"."Американская компания добивается судебного решения, которое не позволило бы иностранным компаниям в будущем предъявлять претензии Google за пределами США и Британии", — указывает издание.Отмечается, что требования Google направлены против заявлений российских телеканалов о признании и приведении в исполнение соответствующих решений российских судов в иностранных юрисдикциях. Однако неизвестно, что решат американский и британский суды.Партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян добавил, что материнская компания Google – Alphabet –долгое время не обнародовала информацию о судебных процессах, которые поставили под риск ее зарубежные активы. А адвокат Дмитрий Аграновский в свою очередь предположил, что Google мог скрывать от акционеров, что Россия накладывала на компанию штрафы.В 2022 году американская компания заблокировала аккаунты некоторых российских СМИ, в числе которых были Russia Today, "Звезда" и "Спас". В апреле 2022 года "Царьград" получил миллиард рублей неустойки, взысканной судами с Google из-за заблокированного YouTube-канала, следует из сообщения на сайте телеканала.На блокировку своих YouTube-каналов после начала спецоперации на Украине жаловались десятки российских медиаресурсов. В 2022 году Роскомнадзор заявлял о 54 таких фактах, затронувших в числе прочих РИА Новости, Sputnik, Первый канал, "Россию 1", НТВ и РБК.Российская "дочка" Google на фоне многочисленных исков, ареста активов и долгов на 19 миллиардов рублей подала заявление о своем банкротстве.

https://ria.ru/20220301/google-1775765672.html

https://ria.ru/20240531/razdel-1949719478.html

https://ria.ru/20240820/mail-1967316996.html

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технологии, дмитрий аграновский, нтв (телеканал), google