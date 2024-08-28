В США начинается процесс по иску Google к российским СМИ
В США начинаются слушания по иску Google к российским СМИ
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В окружном суде Калифорнии сегодня состоится первое слушание по иску Google к телеканалам Russia Today, "Спас" и "Царьград", пишут "Ведомости".
"Американская компания добивается судебного решения, которое не позволило бы иностранным компаниям в будущем предъявлять претензии Google за пределами США и Британии", — указывает издание.
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Отмечается, что требования Google направлены против заявлений российских телеканалов о признании и приведении в исполнение соответствующих решений российских судов в иностранных юрисдикциях. Однако неизвестно, что решат американский и британский суды.
Партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян добавил, что материнская компания Google – Alphabet –долгое время не обнародовала информацию о судебных процессах, которые поставили под риск ее зарубежные активы. А адвокат Дмитрий Аграновский в свою очередь предположил, что Google мог скрывать от акционеров, что Россия накладывала на компанию штрафы.
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В 2022 году американская компания заблокировала аккаунты некоторых российских СМИ, в числе которых были Russia Today, "Звезда" и "Спас". В апреле 2022 года "Царьград" получил миллиард рублей неустойки, взысканной судами с Google из-за заблокированного YouTube-канала, следует из сообщения на сайте телеканала.
Российская "дочка" Google на фоне многочисленных исков, ареста активов и долгов на 19 миллиардов рублей подала заявление о своем банкротстве.
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