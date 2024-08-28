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В Приморье возбудили дела после массовой стычки мигрантов с жителями - РИА Новости, 28.08.2024
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04:07 28.08.2024
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В Приморье возбудили дела после массовой стычки мигрантов с жителями
В Приморье возбудили дела после массовой стычки мигрантов с жителями - РИА Новости, 28.08.2024
В Приморье возбудили дела после массовой стычки мигрантов с жителями
Уголовные дела о грубом нарушении общественного порядка и покушении на убийство возбудили в Приморье по факту массовой стычки мигрантов с местными жителями во... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T04:07
2024-08-28T04:07
происшествия
россия
владивосток
приморский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – РИА Новости. Уголовные дела о грубом нарушении общественного порядка и покушении на убийство возбудили в Приморье по факту массовой стычки мигрантов с местными жителями во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. Ранее в местных Telegram-каналах распространилась информация о массовой стычке иностранцев с местными жителями на улице Давыдова во Владивостоке. На распространенной видеозаписи видна большая толпа людей на улице и патрульная машина полиции. Сообщалось, что стычка произошла из-за ранее произошедшего конфликта двух иностранцев с жильцом дома, где они снимали квартиру. Во вторник полиция Приморья сообщила, что в ходе конфликта нарушений общественного порядка и противоправных действий зафиксировано не было, но двоих иностранцев доставили в отдел полиции и водворили в помещение для содержания задержанных лиц. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководства регионального СК возбудить уголовное дело по факту инцидента. "СК Приморья возбуждены уголовные дела по факту грубого нарушения общественного порядка (ч. 2 ст. 213 УК РФ), а также покушения на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ) в районе улицы Давыдова в городе Владивостоке", - говорится в сообщении. По версии следствия, 24 августа 2024 года в подъезде дома по улице Давыдова местный житель сделал замечание двум иностранцам, которые в пьяном виде нарушали общественный порядок. Один из иностранцев в ответ применил в отношении мужчины физическую силу. "На следующий день 25 августа 2024 года жители дома сообщили о произошедшем в соцмедиа, после чего группа лиц - члены общественной организации прибыли к дому по улице Давыдова для выяснения обстоятельств произошедшего. Между последними и мигрантами возник конфликт, в ходе которого неустановленные лица из числа иностранных граждан совершили покушение на убийство двух местных жителей, после чего скрылись на автомобиле", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время следователями допрашиваются свидетели, проводятся следственные действия, в том числе задержания участников. Также региональный СК намерен дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц полиции по своевременности реагирования на обращения жильцов дома о правонарушениях поселившихся в их доме мигрантов.
https://ria.ru/20240820/taksi-1967302380.html
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происшествия, россия, владивосток, приморский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Владивосток, Приморский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье возбудили дела после массовой стычки мигрантов с жителями

В Приморье возбудили дела после стычки мигрантов с жителями во Владивостоке

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – РИА Новости. Уголовные дела о грубом нарушении общественного порядка и покушении на убийство возбудили в Приморье по факту массовой стычки мигрантов с местными жителями во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
Ранее в местных Telegram-каналах распространилась информация о массовой стычке иностранцев с местными жителями на улице Давыдова во Владивостоке. На распространенной видеозаписи видна большая толпа людей на улице и патрульная машина полиции. Сообщалось, что стычка произошла из-за ранее произошедшего конфликта двух иностранцев с жильцом дома, где они снимали квартиру. Во вторник полиция Приморья сообщила, что в ходе конфликта нарушений общественного порядка и противоправных действий зафиксировано не было, но двоих иностранцев доставили в отдел полиции и водворили в помещение для содержания задержанных лиц. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководства регионального СК возбудить уголовное дело по факту инцидента.
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"СК Приморья возбуждены уголовные дела по факту грубого нарушения общественного порядка (ч. 2 ст. 213 УК РФ), а также покушения на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ) в районе улицы Давыдова в городе Владивостоке", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 24 августа 2024 года в подъезде дома по улице Давыдова местный житель сделал замечание двум иностранцам, которые в пьяном виде нарушали общественный порядок. Один из иностранцев в ответ применил в отношении мужчины физическую силу.
"На следующий день 25 августа 2024 года жители дома сообщили о произошедшем в соцмедиа, после чего группа лиц - члены общественной организации прибыли к дому по улице Давыдова для выяснения обстоятельств произошедшего. Между последними и мигрантами возник конфликт, в ходе которого неустановленные лица из числа иностранных граждан совершили покушение на убийство двух местных жителей, после чего скрылись на автомобиле", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время следователями допрашиваются свидетели, проводятся следственные действия, в том числе задержания участников. Также региональный СК намерен дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц полиции по своевременности реагирования на обращения жильцов дома о правонарушениях поселившихся в их доме мигрантов.
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ПроисшествияРоссияВладивостокПриморский крайАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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