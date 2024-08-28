https://ria.ru/20240828/sk-1968997155.html

В Курской области завели дело после атаки ВСУ на автомобиль

В Курской области завели дело после атаки ВСУ на автомобиль - РИА Новости, 28.08.2024

В Курской области завели дело после атаки ВСУ на автомобиль

Военные следователи завели дело о покушении на убийство после атаки ВСУ на автомобиль в городе Рыльск Курской области, сообщило Главное военное следственное... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T15:09

2024-08-28T15:09

2024-08-28T15:09

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

курская область

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

главное военное следственное управление

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Военные следователи завели дело о покушении на убийство после атаки ВСУ на автомобиль в городе Рыльск Курской области, сообщило Главное военное следственное управление СК России в Telegram-канале. По данным следствия, 27 августа украинские силовики атаковали автомобиль, который двигался по мосту через реку Сейм, с помощью FPV-дрона, снаряженного взрывным устройством, в результате машина загорелась. Уточняется, что водитель не пострадал, так как успел покинуть машину. "В отношении военнослужащих войсковых частей А4718 (22 отдельная механизированная бригада), А0284 (80 отдельная десантно-штурмовая бригада) и А0362 (61 отдельная механизированная бригада) вооруженных сил Украины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктами "ж" и "л" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в Telegram-канале ГВСУ СК России. Отмечается, что военные следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев. В настоящее время устанавливаются причастные к преступлению из числа вооруженных формирований Украины. Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240828/rasstrel-1968979054.html

https://ria.ru/20240828/plennyy-1968910070.html

https://ria.ru/20240828/vsu-1968971389.html

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происшествия, россия, курская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), главное военное следственное управление