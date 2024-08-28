Рейтинг@Mail.ru
В Курской области завели дело после атаки ВСУ на автомобиль - РИА Новости, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:09 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/sk-1968997155.html
В Курской области завели дело после атаки ВСУ на автомобиль
В Курской области завели дело после атаки ВСУ на автомобиль - РИА Новости, 28.08.2024
В Курской области завели дело после атаки ВСУ на автомобиль
Военные следователи завели дело о покушении на убийство после атаки ВСУ на автомобиль в городе Рыльск Курской области, сообщило Главное военное следственное... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T15:09
2024-08-28T15:09
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
курская область
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
главное военное следственное управление
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1968994905_40:0:531:276_1920x0_80_0_0_e5efa1177a7a8812ac5db37d4aa3e2ad.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Военные следователи завели дело о покушении на убийство после атаки ВСУ на автомобиль в городе Рыльск Курской области, сообщило Главное военное следственное управление СК России в Telegram-канале. По данным следствия, 27 августа украинские силовики атаковали автомобиль, который двигался по мосту через реку Сейм, с помощью FPV-дрона, снаряженного взрывным устройством, в результате машина загорелась. Уточняется, что водитель не пострадал, так как успел покинуть машину. "В отношении военнослужащих войсковых частей А4718 (22 отдельная механизированная бригада), А0284 (80 отдельная десантно-штурмовая бригада) и А0362 (61 отдельная механизированная бригада) вооруженных сил Украины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктами "ж" и "л" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в Telegram-канале ГВСУ СК России. Отмечается, что военные следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев. В настоящее время устанавливаются причастные к преступлению из числа вооруженных формирований Украины. Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240828/rasstrel-1968979054.html
https://ria.ru/20240828/plennyy-1968910070.html
https://ria.ru/20240828/vsu-1968971389.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1968994905_102:0:470:276_1920x0_80_0_0_654f5bf14fb2617b62145cfe8ca44f6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, курская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), главное военное следственное управление
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Главное военное следственное управление
В Курской области завели дело после атаки ВСУ на автомобиль

СК завел дело после атаки ВСУ на автомобиль в Курской области

© Фото : ВОЕНСЛЕД/TelegramАтака дрона в Рыльске Курской области со стороны ВСУ
Атака дрона в Рыльске Курской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Фото : ВОЕНСЛЕД/Telegram
Атака дрона в Рыльске Курской области со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Военные следователи завели дело о покушении на убийство после атаки ВСУ на автомобиль в городе Рыльск Курской области, сообщило Главное военное следственное управление СК России в Telegram-канале.
По данным следствия, 27 августа украинские силовики атаковали автомобиль, который двигался по мосту через реку Сейм, с помощью FPV-дрона, снаряженного взрывным устройством, в результате машина загорелась. Уточняется, что водитель не пострадал, так как успел покинуть машину.
Местная жительница о расстреле мирного жителя боевиками ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Жители Курской области рассказали, как ВСУ расстреляли мужчину на улице
Вчера, 14:45
"В отношении военнослужащих войсковых частей А4718 (22 отдельная механизированная бригада), А0284 (80 отдельная десантно-штурмовая бригада) и А0362 (61 отдельная механизированная бригада) вооруженных сил Украины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктами "ж" и "л" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в Telegram-канале ГВСУ СК России.
Отмечается, что военные следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев. В настоящее время устанавливаются причастные к преступлению из числа вооруженных формирований Украины.
Украинский пленный о приказе командования стрелять в гражданских в Курской области - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Пленный ВСУ рассказал о приказе расстреливать гражданских в Курской области
Вчера, 10:44
Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Жительница Курской области о нападениях боевиков ВСУ на мирных - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Жители Курской области рассказали, как спасались от боевиков ВСУ
Вчера, 14:12
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Главное военное следственное управление
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала