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В Курской области завели дело после атаки ВСУ на автомобиль
В Курской области завели дело после атаки ВСУ на автомобиль - РИА Новости, 28.08.2024
В Курской области завели дело после атаки ВСУ на автомобиль
Военные следователи завели дело о покушении на убийство после атаки ВСУ на автомобиль в городе Рыльск Курской области, сообщило Главное военное следственное... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T15:09
2024-08-28T15:09
2024-08-28T15:09
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
курская область
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
главное военное следственное управление
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Военные следователи завели дело о покушении на убийство после атаки ВСУ на автомобиль в городе Рыльск Курской области, сообщило Главное военное следственное управление СК России в Telegram-канале. По данным следствия, 27 августа украинские силовики атаковали автомобиль, который двигался по мосту через реку Сейм, с помощью FPV-дрона, снаряженного взрывным устройством, в результате машина загорелась. Уточняется, что водитель не пострадал, так как успел покинуть машину. "В отношении военнослужащих войсковых частей А4718 (22 отдельная механизированная бригада), А0284 (80 отдельная десантно-штурмовая бригада) и А0362 (61 отдельная механизированная бригада) вооруженных сил Украины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктами "ж" и "л" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в Telegram-канале ГВСУ СК России. Отмечается, что военные следователи осмотрели место происшествия, допросили очевидцев. В настоящее время устанавливаются причастные к преступлению из числа вооруженных формирований Украины. Подразделения ВСУ в 5:30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240828/rasstrel-1968979054.html
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происшествия, россия, курская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), главное военное следственное управление
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Главное военное следственное управление
В Курской области завели дело после атаки ВСУ на автомобиль
СК завел дело после атаки ВСУ на автомобиль в Курской области