Россия адаптирует подходы по отношению к Швейцарии, заявила Захарова
Захарова: РФ адаптирует подходы к Швейцарии из-за решения по "военному Шенгену"
© iStock.com / Lucia GajdosikovaШвейцарский парламент в Берне
© iStock.com / Lucia Gajdosikova
Швейцарский парламент в Берне. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Россия адаптирует свои подходы по отношению к Швейцарии в свете её решения присоединиться к проекту Евросоюза "Военная мобильность".
Ранее в СМИ появились сообщения о решении Швейцарии присоединиться к проекту ЕС "Военная мобильность", направленному на облегчение передвижения войск и военной техники по европейской территории.
Отвечая на брифинге на вопрос РИА Новости в этой связи, Захарова отметила, что официальные власти Швейцарии за последние несколько лет сделали всё, чтобы "объективно свести к нулю привлекательность страны в качестве площадки для многосторонних форматов и посреднических усилий".
"Со своей стороны будем вынуждены соответствующим образом адаптировать наши подходы к выстраиванию отношений с этим государством", - добавила она.
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