https://ria.ru/20240828/shveytsariya-1969023525.html

Россия адаптирует подходы по отношению к Швейцарии, заявила Захарова

Россия адаптирует подходы по отношению к Швейцарии, заявила Захарова - РИА Новости, 28.08.2024

Россия адаптирует подходы по отношению к Швейцарии, заявила Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Россия адаптирует свои подходы по отношению к Швейцарии в свете её решения... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T16:43

2024-08-28T16:43

2024-08-28T16:43

в мире

швейцария

россия

мария захарова

евросоюз

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Россия адаптирует свои подходы по отношению к Швейцарии в свете её решения присоединиться к проекту Евросоюза "Военная мобильность". Ранее в СМИ появились сообщения о решении Швейцарии присоединиться к проекту ЕС "Военная мобильность", направленному на облегчение передвижения войск и военной техники по европейской территории. Отвечая на брифинге на вопрос РИА Новости в этой связи, Захарова отметила, что официальные власти Швейцарии за последние несколько лет сделали всё, чтобы "объективно свести к нулю привлекательность страны в качестве площадки для многосторонних форматов и посреднических усилий". "Со своей стороны будем вынуждены соответствующим образом адаптировать наши подходы к выстраиванию отношений с этим государством", - добавила она.

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Ольга Фомченкова

в мире, швейцария, россия, мария захарова, евросоюз