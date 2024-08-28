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Россия адаптирует подходы по отношению к Швейцарии, заявила Захарова - РИА Новости, 28.08.2024
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16:43 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/shveytsariya-1969023525.html
Россия адаптирует подходы по отношению к Швейцарии, заявила Захарова
Россия адаптирует подходы по отношению к Швейцарии, заявила Захарова - РИА Новости, 28.08.2024
Россия адаптирует подходы по отношению к Швейцарии, заявила Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Россия адаптирует свои подходы по отношению к Швейцарии в свете её решения... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T16:43
2024-08-28T16:43
в мире
швейцария
россия
мария захарова
евросоюз
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Россия адаптирует свои подходы по отношению к Швейцарии в свете её решения присоединиться к проекту Евросоюза "Военная мобильность". Ранее в СМИ появились сообщения о решении Швейцарии присоединиться к проекту ЕС "Военная мобильность", направленному на облегчение передвижения войск и военной техники по европейской территории. Отвечая на брифинге на вопрос РИА Новости в этой связи, Захарова отметила, что официальные власти Швейцарии за последние несколько лет сделали всё, чтобы "объективно свести к нулю привлекательность страны в качестве площадки для многосторонних форматов и посреднических усилий". "Со своей стороны будем вынуждены соответствующим образом адаптировать наши подходы к выстраиванию отношений с этим государством", - добавила она.
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в мире, швейцария, россия, мария захарова, евросоюз
В мире, Швейцария, Россия, Мария Захарова, Евросоюз
Россия адаптирует подходы по отношению к Швейцарии, заявила Захарова

Захарова: РФ адаптирует подходы к Швейцарии из-за решения по "военному Шенгену"

© iStock.com / Lucia GajdosikovaШвейцарский парламент в Берне
Швейцарский парламент в Берне - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© iStock.com / Lucia Gajdosikova
Швейцарский парламент в Берне. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Россия адаптирует свои подходы по отношению к Швейцарии в свете её решения присоединиться к проекту Евросоюза "Военная мобильность".
Ранее в СМИ появились сообщения о решении Швейцарии присоединиться к проекту ЕС "Военная мобильность", направленному на облегчение передвижения войск и военной техники по европейской территории.
Отвечая на брифинге на вопрос РИА Новости в этой связи, Захарова отметила, что официальные власти Швейцарии за последние несколько лет сделали всё, чтобы "объективно свести к нулю привлекательность страны в качестве площадки для многосторонних форматов и посреднических усилий".
"Со своей стороны будем вынуждены соответствующим образом адаптировать наши подходы к выстраиванию отношений с этим государством", - добавила она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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