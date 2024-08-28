https://ria.ru/20240828/shteyn-1968926378.html

Мосгорсуд признал законным заочный приговор экс-депутату Штейн

Мосгорсуд признал законным заочный приговор экс-депутату Штейн - РИА Новости, 28.08.2024

Мосгорсуд признал законным заочный приговор экс-депутату Штейн

Мосгорсуд признал законным заочный приговор бывшему муниципальному депутату Люсе Штейн, получившей шесть лет за распространение фейков о Вооруженных силах РФ,... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T11:54

2024-08-28T11:54

2024-08-28T11:54

происшествия

россия

москва

швейцария

московский городской суд

pussy riot

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный приговор бывшему муниципальному депутату Люсе Штейн, получившей шесть лет за распространение фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в суде. "Приговор районного суда оставлен без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сказали в суде. Ранее Басманный суд Москвы назначил ей 6 лет и 15 дней лишения свободы. Дело слушалось заочно. Штейн обвиняют по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), предусматривающей до 10 лет колонии. Суд заочно арестовал ее на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ. Преображенский суд Москвы в 2021 году назначил Штейн год ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции в период пандемии коронавируса. Впоследствии ей ужесточили наказание, заменив срок реальным лишением свободы, однако на тот момент она уже уехала из России. В 2022 году Штейн задерживали в Швейцарии с другими участницами панк-группы Pussy Riot за то, что они рисовали граффити на стене, принадлежащей местному муниципалитету. Суд назначил им по 400 франков (около 400 долларов) штрафа.

https://ria.ru/20240821/prigovor-1967645339.html

https://ria.ru/20240806/kolezev-1964466678.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, москва, швейцария, московский городской суд, pussy riot