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Мосгорсуд признал законным заочный приговор экс-депутату Штейн - РИА Новости, 28.08.2024
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11:54 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/shteyn-1968926378.html
Мосгорсуд признал законным заочный приговор экс-депутату Штейн
Мосгорсуд признал законным заочный приговор экс-депутату Штейн - РИА Новости, 28.08.2024
Мосгорсуд признал законным заочный приговор экс-депутату Штейн
Мосгорсуд признал законным заочный приговор бывшему муниципальному депутату Люсе Штейн, получившей шесть лет за распространение фейков о Вооруженных силах РФ,... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T11:54
2024-08-28T11:54
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московский городской суд
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный приговор бывшему муниципальному депутату Люсе Штейн, получившей шесть лет за распространение фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в суде. "Приговор районного суда оставлен без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сказали в суде. Ранее Басманный суд Москвы назначил ей 6 лет и 15 дней лишения свободы. Дело слушалось заочно. Штейн обвиняют по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), предусматривающей до 10 лет колонии. Суд заочно арестовал ее на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ. Преображенский суд Москвы в 2021 году назначил Штейн год ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции в период пандемии коронавируса. Впоследствии ей ужесточили наказание, заменив срок реальным лишением свободы, однако на тот момент она уже уехала из России. В 2022 году Штейн задерживали в Швейцарии с другими участницами панк-группы Pussy Riot за то, что они рисовали граффити на стене, принадлежащей местному муниципалитету. Суд назначил им по 400 франков (около 400 долларов) штрафа.
https://ria.ru/20240821/prigovor-1967645339.html
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происшествия, россия, москва, швейцария, московский городской суд, pussy riot
Происшествия, Россия, Москва, Швейцария, Московский городской суд, Pussy Riot
Мосгорсуд признал законным заочный приговор экс-депутату Штейн

Мосгорсуд признал законным заочный приговор экс-депутату Штейн за фейки о ВС

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда | Перейти в медиабанкМуниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила (Люся) Штейн в Басманном суде Москвы
Муниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила (Люся) Штейн в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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Муниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила (Люся) Штейн в Басманном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный приговор бывшему муниципальному депутату Люсе Штейн, получившей шесть лет за распространение фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в суде.
"Приговор районного суда оставлен без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сказали в суде.
Дмитрий Гудков* - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Суд заочно приговорил Дмитрия Гудкова* к восьми годам колонии
21 августа, 19:36
Ранее Басманный суд Москвы назначил ей 6 лет и 15 дней лишения свободы.
Дело слушалось заочно. Штейн обвиняют по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), предусматривающей до 10 лет колонии.
Суд заочно арестовал ее на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ.
Преображенский суд Москвы в 2021 году назначил Штейн год ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции в период пандемии коронавируса. Впоследствии ей ужесточили наказание, заменив срок реальным лишением свободы, однако на тот момент она уже уехала из России.
В 2022 году Штейн задерживали в Швейцарии с другими участницами панк-группы Pussy Riot за то, что они рисовали граффити на стене, принадлежащей местному муниципалитету. Суд назначил им по 400 франков (около 400 долларов) штрафа.
Дмитрий Колезев* - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Журналист Колезев* заочно осужден в Москве на 7,5 года за фейки об армии
6 августа, 17:59
 
ПроисшествияРоссияМоскваШвейцарияМосковский городской судPussy Riot
 
 
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