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Власти Кубани завершили капремонт трёх школ в Херсонской области

Власти Кубани завершили капремонт трёх школ в Херсонской области - РИА Новости, 28.08.2024

Власти Кубани завершили капремонт трёх школ в Херсонской области

Власти Краснодарского края завершили капитальный ремонт трёх школ в подшефной Херсонской области, сообщил журналистам губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T21:51

2024-08-28T21:51

2024-08-28T21:51

краснодарский край

херсонская область

геническ

краснодарский край

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Власти Краснодарского края завершили капитальный ремонт трёх школ в подшефной Херсонской области, сообщил журналистам губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. "Краснодарский край продолжает оказывать помощь подшефному региону – Херсонской области: восстанавливаем социальную инфраструктуру, направляем гуманитарные грузы. К новому учебному году завершили капремонт трёх школ: №1 в посёлке Новотроицкое, №3 и №4 в городе Геническе. Помимо обновления самих зданий и инженерных сетей, учреждения оснастили современным учебным оборудованием и спортинвентарём, отремонтировали пищеблоки. Благоустроили и школьные территории, установили на них многофункциональные спортплощадки с зонами для игровых видов спорта и воркаута", – передаёт слова Кондратьева пресс-служба краевой администрации. По данным властей, до конца года закончится капремонт в школах сёл Константиновка и Чонгар, а также терапевтического отделения Генической центральной районной больницы. Кроме того, в Геническе возводят Центр единоборств, который станет крупнейшим спорткомплексом региона. Ещё один новый объект – здание актового зала для школы №1 посёлка Новотроицкое, добавили в администрации Кубани.

https://ria.ru/20240828/vyplaty-1969076996.html

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херсонская область

геническ

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херсонская область , геническ, краснодарский край, вениамин кондратьев