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Власти Кубани завершили капремонт трёх школ в Херсонской области - РИА Новости, 28.08.2024
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Краснодарский край
 
21:51 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/shkoly-1969077283.html
Власти Кубани завершили капремонт трёх школ в Херсонской области
Власти Кубани завершили капремонт трёх школ в Херсонской области - РИА Новости, 28.08.2024
Власти Кубани завершили капремонт трёх школ в Херсонской области
Власти Краснодарского края завершили капитальный ремонт трёх школ в подшефной Херсонской области, сообщил журналистам губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T21:51
2024-08-28T21:51
краснодарский край
херсонская область
геническ
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Власти Краснодарского края завершили капитальный ремонт трёх школ в подшефной Херсонской области, сообщил журналистам губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. "Краснодарский край продолжает оказывать помощь подшефному региону – Херсонской области: восстанавливаем социальную инфраструктуру, направляем гуманитарные грузы. К новому учебному году завершили капремонт трёх школ: №1 в посёлке Новотроицкое, №3 и №4 в городе Геническе. Помимо обновления самих зданий и инженерных сетей, учреждения оснастили современным учебным оборудованием и спортинвентарём, отремонтировали пищеблоки. Благоустроили и школьные территории, установили на них многофункциональные спортплощадки с зонами для игровых видов спорта и воркаута", – передаёт слова Кондратьева пресс-служба краевой администрации. По данным властей, до конца года закончится капремонт в школах сёл Константиновка и Чонгар, а также терапевтического отделения Генической центральной районной больницы. Кроме того, в Геническе возводят Центр единоборств, который станет крупнейшим спорткомплексом региона. Ещё один новый объект – здание актового зала для школы №1 посёлка Новотроицкое, добавили в администрации Кубани.
https://ria.ru/20240828/vyplaty-1969076996.html
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херсонская область , геническ, краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Херсонская область , Геническ, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Власти Кубани завершили капремонт трёх школ в Херсонской области

Власти Кубани завершили капремонт трёх школ в Херсонской области

© iStock.com / alekseisazonovВид на Краснодар
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© iStock.com / alekseisazonov
Вид на Краснодар. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Власти Краснодарского края завершили капитальный ремонт трёх школ в подшефной Херсонской области, сообщил журналистам губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
"Краснодарский край продолжает оказывать помощь подшефному региону – Херсонской области: восстанавливаем социальную инфраструктуру, направляем гуманитарные грузы. К новому учебному году завершили капремонт трёх школ: №1 в посёлке Новотроицкое, №3 и №4 в городе Геническе. Помимо обновления самих зданий и инженерных сетей, учреждения оснастили современным учебным оборудованием и спортинвентарём, отремонтировали пищеблоки. Благоустроили и школьные территории, установили на них многофункциональные спортплощадки с зонами для игровых видов спорта и воркаута", – передаёт слова Кондратьева пресс-служба краевой администрации.
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По данным властей, до конца года закончится капремонт в школах сёл Константиновка и Чонгар, а также терапевтического отделения Генической центральной районной больницы.
Кроме того, в Геническе возводят Центр единоборств, который станет крупнейшим спорткомплексом региона. Ещё один новый объект – здание актового зала для школы №1 посёлка Новотроицкое, добавили в администрации Кубани.
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Краснодарский крайХерсонская областьГеническКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
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