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Шапша: паспорт нацпроекта "Кадры" обсудили на комиссии Госсовета - РИА Новости, 28.08.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
13:55 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/shapsha-1968966392.html
Шапша: паспорт нацпроекта "Кадры" обсудили на комиссии Госсовета
Шапша: паспорт нацпроекта "Кадры" обсудили на комиссии Госсовета - РИА Новости, 28.08.2024
Шапша: паспорт нацпроекта "Кадры" обсудили на комиссии Госсовета
Паспорт нацпроект "Кадры" обсудили на комиссии Госсовета, сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению "Кадры", губернатор Калужской области Владислав РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T13:55
2024-08-28T13:55
калужская область
владислав шапша
михаил мишустин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Паспорт нацпроект "Кадры" обсудили на комиссии Госсовета, сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению "Кадры", губернатор Калужской области Владислав Шапша. Шапша написал в своем Telegram-канале, что в среду провел в Москве заседание комиссии Госсовета по направлению "Кадры". Он напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина реализация нового нацпроекта "Кадры" начнется 1 января 2025 года. Нацпроект направлен на преодоление одного из главных вызовов для российской экономики - дефицита кадров. "Большую работу по подготовке нацпроекта уже провели. Его основные параметры были одобрены на стратсессии с участием председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Сегодня с коллегами обсуждаем паспорт нацпроекта, подходы и принципы его реализации. Взаимодействие с комиссиями, которые работают над смежными нацпроектами, в том числе "Молодежь и дети", - написал Шапша. Среди приоритетных задач нацпроекта, отметил калужский губернатор, - адаптация системы подготовки специалистов к меняющимся условиям рынка труда; повышение эффективности профориентационной работы со школьниками; обновление системы среднего профобразования под потребности реального сектора экономики и социальной сферы. "Президент обратил внимание на важность слаженного взаимодействия при подготовке нацпроекта. При этом ключевая роль – регионов. В состав комиссии, которую я возглавляю, входят 54 человека. Главы регионов. Представители федеральных и региональных органов власти, общественных, научных, образовательных организаций", - написал глава комиссии.
https://ria.ru/20240826/shapsha-1968611758.html
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владислав шапша, михаил мишустин
Калужская область, Владислав Шапша, Михаил Мишустин

Шапша: паспорт нацпроекта "Кадры" обсудили на комиссии Госсовета

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Паспорт нацпроект "Кадры" обсудили на комиссии Госсовета, сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению "Кадры", губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Шапша написал в своем Telegram-канале, что в среду провел в Москве заседание комиссии Госсовета по направлению "Кадры". Он напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина реализация нового нацпроекта "Кадры" начнется 1 января 2025 года. Нацпроект направлен на преодоление одного из главных вызовов для российской экономики - дефицита кадров.
"Большую работу по подготовке нацпроекта уже провели. Его основные параметры были одобрены на стратсессии с участием председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Сегодня с коллегами обсуждаем паспорт нацпроекта, подходы и принципы его реализации. Взаимодействие с комиссиями, которые работают над смежными нацпроектами, в том числе "Молодежь и дети", - написал Шапша.
Среди приоритетных задач нацпроекта, отметил калужский губернатор, - адаптация системы подготовки специалистов к меняющимся условиям рынка труда; повышение эффективности профориентационной работы со школьниками; обновление системы среднего профобразования под потребности реального сектора экономики и социальной сферы.
"Президент обратил внимание на важность слаженного взаимодействия при подготовке нацпроекта. При этом ключевая роль – регионов. В состав комиссии, которую я возглавляю, входят 54 человека. Главы регионов. Представители федеральных и региональных органов власти, общественных, научных, образовательных организаций", - написал глава комиссии.
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