https://ria.ru/20240828/shapsha-1968966392.html

Шапша: паспорт нацпроекта "Кадры" обсудили на комиссии Госсовета

Шапша: паспорт нацпроекта "Кадры" обсудили на комиссии Госсовета - РИА Новости, 28.08.2024

Шапша: паспорт нацпроекта "Кадры" обсудили на комиссии Госсовета

Паспорт нацпроект "Кадры" обсудили на комиссии Госсовета, сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению "Кадры", губернатор Калужской области Владислав РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T13:55

2024-08-28T13:55

2024-08-28T13:55

калужская область

владислав шапша

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951354667_0:25:3072:1752_1920x0_80_0_0_341269088b4229df86ac72c97b469134.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Паспорт нацпроект "Кадры" обсудили на комиссии Госсовета, сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению "Кадры", губернатор Калужской области Владислав Шапша. Шапша написал в своем Telegram-канале, что в среду провел в Москве заседание комиссии Госсовета по направлению "Кадры". Он напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина реализация нового нацпроекта "Кадры" начнется 1 января 2025 года. Нацпроект направлен на преодоление одного из главных вызовов для российской экономики - дефицита кадров. "Большую работу по подготовке нацпроекта уже провели. Его основные параметры были одобрены на стратсессии с участием председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Сегодня с коллегами обсуждаем паспорт нацпроекта, подходы и принципы его реализации. Взаимодействие с комиссиями, которые работают над смежными нацпроектами, в том числе "Молодежь и дети", - написал Шапша. Среди приоритетных задач нацпроекта, отметил калужский губернатор, - адаптация системы подготовки специалистов к меняющимся условиям рынка труда; повышение эффективности профориентационной работы со школьниками; обновление системы среднего профобразования под потребности реального сектора экономики и социальной сферы. "Президент обратил внимание на важность слаженного взаимодействия при подготовке нацпроекта. При этом ключевая роль – регионов. В состав комиссии, которую я возглавляю, входят 54 человека. Главы регионов. Представители федеральных и региональных органов власти, общественных, научных, образовательных организаций", - написал глава комиссии.

https://ria.ru/20240826/shapsha-1968611758.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владислав шапша, михаил мишустин