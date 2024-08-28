https://ria.ru/20240828/selidovo-1968868611.html

В подконтрольном ВСУ Селидово эвакуируют власти, сообщил источник

В подконтрольном ВСУ Селидово эвакуируют власти, сообщил источник - РИА Новости, 28.08.2024

В подконтрольном ВСУ Селидово эвакуируют власти, сообщил источник

Органы власти эвакуируют из подконтрольного ВСУ Селидово в ДНР, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией в городе. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T01:36

2024-08-28T01:36

2024-08-28T02:17

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

красноармейск

покровск

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вооруженные силы рф

происшествия

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СЕЛИДОВО (ДНР), 28 авг — РИА Новости. Органы власти эвакуируют из подконтрольного ВСУ Селидово в ДНР, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией в городе. "У нас из города уже выехали все службы — нет коммунальных служб, администрация выехала еще в начале августа и вывезла все документы, выехала налоговая. В городе почти нет связи, нет воды, газа, света, на сегодняшний день вообще ничего нет, воду берем из единственной скважины", — сказал собеседник агентства. Как рассказывают местные жители, в данный момент люди готовятся к тому, что в городе будут проходить активные боевые действия — запасаются едой, оборудовали подвалы. Также, как сообщил источник, ВСУ готовятся к боевым действиям в городской черте. "Недавно был период, когда в городе вообще никого не было (городские службы, военные), а сейчас в город активно заходят украинские военные, готовятся воевать", — сказал он. Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что следующим освобожденным российской армией населенным пунктом на покровском направлении в ДНР станет Селидово. Город находится на контролируемой ВСУ территории ДНР к югу от Красноармейска (украинское название — Покровск). Население города — около 20 тысяч человек.

https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html

донецкая народная республика

красноармейск

покровск

россия

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донецкая народная республика, красноармейск, покровск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, происшествия, россия, украина