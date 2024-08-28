https://ria.ru/20240828/selidovo-1968868611.html
В подконтрольном ВСУ Селидово эвакуируют власти, сообщил источник
В подконтрольном ВСУ Селидово эвакуируют власти, сообщил источник - РИА Новости, 28.08.2024
В подконтрольном ВСУ Селидово эвакуируют власти, сообщил источник
Органы власти эвакуируют из подконтрольного ВСУ Селидово в ДНР, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией в городе. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T01:36
2024-08-28T01:36
2024-08-28T02:17
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
красноармейск
покровск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967002640_0:311:3071:2038_1920x0_80_0_0_710d8247eb195b7f4cb1d0ca45b252ce.jpg
СЕЛИДОВО (ДНР), 28 авг — РИА Новости. Органы власти эвакуируют из подконтрольного ВСУ Селидово в ДНР, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией в городе. "У нас из города уже выехали все службы — нет коммунальных служб, администрация выехала еще в начале августа и вывезла все документы, выехала налоговая. В городе почти нет связи, нет воды, газа, света, на сегодняшний день вообще ничего нет, воду берем из единственной скважины", — сказал собеседник агентства. Как рассказывают местные жители, в данный момент люди готовятся к тому, что в городе будут проходить активные боевые действия — запасаются едой, оборудовали подвалы. Также, как сообщил источник, ВСУ готовятся к боевым действиям в городской черте. "Недавно был период, когда в городе вообще никого не было (городские службы, военные), а сейчас в город активно заходят украинские военные, готовятся воевать", — сказал он. Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что следующим освобожденным российской армией населенным пунктом на покровском направлении в ДНР станет Селидово. Город находится на контролируемой ВСУ территории ДНР к югу от Красноармейска (украинское название — Покровск). Население города — около 20 тысяч человек.
https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html
донецкая народная республика
красноармейск
покровск
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967002640_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_84756c5ab5e0572845a645f104394eef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, красноармейск, покровск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, происшествия, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Покровск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Происшествия, Россия, Украина
В подконтрольном ВСУ Селидово эвакуируют власти, сообщил источник
Из подконтрольного ВСУ Селидово в ДНР эвакуируют органы власти и все службы
СЕЛИДОВО (ДНР), 28 авг — РИА Новости. Органы власти эвакуируют из подконтрольного ВСУ Селидово в ДНР, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией в городе.
"У нас из города уже выехали все службы — нет коммунальных служб, администрация выехала еще в начале августа и вывезла все документы, выехала налоговая. В городе почти нет связи, нет воды, газа, света, на сегодняшний день вообще ничего нет, воду берем из единственной скважины", — сказал собеседник агентства.
Как рассказывают местные жители, в данный момент люди готовятся к тому, что в городе будут проходить активные боевые действия — запасаются едой, оборудовали подвалы.
Также, как сообщил источник, ВСУ готовятся к боевым действиям в городской черте. "Недавно был период, когда в городе вообще никого не было (городские службы, военные), а сейчас в город активно заходят украинские военные, готовятся воевать", — сказал он.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что следующим освобожденным российской армией населенным пунктом на покровском направлении в ДНР станет Селидово.
Город находится на контролируемой ВСУ территории ДНР к югу от Красноармейска
(украинское название — Покровск
). Население города — около 20 тысяч человек.