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США сняли санкции с бывшего руководителя "Совкомбанка" Ильи Бродского
США сняли санкции с бывшего руководителя "Совкомбанка" Ильи Бродского - РИА Новости, 28.08.2024
США сняли санкции с бывшего руководителя "Совкомбанка" Ильи Бродского
Минфин США снял санкции с российского предпринимателя, бывшего руководителя "Совкомбанка" Ильи Бродского, сообщило ведомство в среду. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T18:48
2024-08-28T18:48
2024-08-28T18:48
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ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА новости. Минфин США снял санкции с российского предпринимателя, бывшего руководителя "Совкомбанка" Ильи Бродского, сообщило ведомство в среду. Причина вывода Бродского, у которого, по данным минфина США, есть гражданство Кипра, не уточняется. "Совкомбанк" и ряд лиц, занимавших руководящие посты в нем, попали в санкционный список США 24 февраля 2022 года.
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совкомбанк, сша, вашингтон (штат), кипр, в мире
Совкомбанк, США, Вашингтон (штат), Кипр, В мире
США сняли санкции с бывшего руководителя "Совкомбанка" Ильи Бродского
Минфин США снял санкции с бывшего руководителя "Совкомбанка" Ильи Бродского