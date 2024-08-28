https://ria.ru/20240828/sanktsii-1969052769.html

США сняли санкции с бывшего руководителя "Совкомбанка" Ильи Бродского

США сняли санкции с бывшего руководителя "Совкомбанка" Ильи Бродского - РИА Новости, 28.08.2024

США сняли санкции с бывшего руководителя "Совкомбанка" Ильи Бродского

Минфин США снял санкции с российского предпринимателя, бывшего руководителя "Совкомбанка" Ильи Бродского, сообщило ведомство в среду. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T18:48

2024-08-28T18:48

2024-08-28T18:48

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ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА новости. Минфин США снял санкции с российского предпринимателя, бывшего руководителя "Совкомбанка" Ильи Бродского, сообщило ведомство в среду. Причина вывода Бродского, у которого, по данным минфина США, есть гражданство Кипра, не уточняется. "Совкомбанк" и ряд лиц, занимавших руководящие посты в нем, попали в санкционный список США 24 февраля 2022 года.

https://ria.ru/20240823/ssha-1968133770.html

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совкомбанк, сша, вашингтон (штат), кипр, в мире