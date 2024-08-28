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США сняли санкции с бывшего руководителя "Совкомбанка" Ильи Бродского - РИА Новости, 28.08.2024
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18:48 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/sanktsii-1969052769.html
США сняли санкции с бывшего руководителя "Совкомбанка" Ильи Бродского
США сняли санкции с бывшего руководителя "Совкомбанка" Ильи Бродского - РИА Новости, 28.08.2024
США сняли санкции с бывшего руководителя "Совкомбанка" Ильи Бродского
Минфин США снял санкции с российского предпринимателя, бывшего руководителя "Совкомбанка" Ильи Бродского, сообщило ведомство в среду. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T18:48
2024-08-28T18:48
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ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА новости. Минфин США снял санкции с российского предпринимателя, бывшего руководителя "Совкомбанка" Ильи Бродского, сообщило ведомство в среду. Причина вывода Бродского, у которого, по данным минфина США, есть гражданство Кипра, не уточняется. "Совкомбанк" и ряд лиц, занимавших руководящие посты в нем, попали в санкционный список США 24 февраля 2022 года.
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совкомбанк, сша, вашингтон (штат), кипр, в мире
Совкомбанк, США, Вашингтон (штат), Кипр, В мире
США сняли санкции с бывшего руководителя "Совкомбанка" Ильи Бродского

Минфин США снял санкции с бывшего руководителя "Совкомбанка" Ильи Бродского

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИлья Бродский
Илья Бродский - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Илья Бродский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА новости. Минфин США снял санкции с российского предпринимателя, бывшего руководителя "Совкомбанка" Ильи Бродского, сообщило ведомство в среду.
Причина вывода Бродского, у которого, по данным минфина США, есть гражданство Кипра, не уточняется.
"Совкомбанк" и ряд лиц, занимавших руководящие посты в нем, попали в санкционный список США 24 февраля 2022 года.
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СовкомбанкСШАВашингтон (штат)КипрВ мире
 
 
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