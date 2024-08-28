https://ria.ru/20240828/sanatorii-1968742400.html
Названы самые популярные направления для оздоровительного туризма
Названы самые популярные направления для оздоровительного туризма - РИА Новости, 28.08.2024
Названы самые популярные направления для оздоровительного туризма
Эксперты определили самые популярные направления для санаторного отдыха россиян осенью, сообщает национальный туроператор "Алеан". РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T04:25
2024-08-28T04:25
2024-08-28T04:25
туризм
краснодарский край
новости - туризм
белокуриха
сочи
отдых в россии
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где отдохнуть
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Эксперты определили самые популярные направления для санаторного отдыха россиян осенью, сообщает национальный туроператор "Алеан". Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что 55 процентов из них заказывают санатории на курортах Кавминвод. Там — более 100 источников 30 наименований, которые используются при оздоровлении. Наиболее востребованы программы лечения опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, нервной системы и сердечно-сосудистых патологий. Самые популярные санатории высокого уровня: “Плаза”, сети “Источник”, “Русь” и Mayrveda Kislovodsk. За антистресс-программами, улучшением качества сна туристы отправляются в здравницы “Шахтер” и “Имени 30-летия Победы”. На санатории Краснодарского края приходится 24 процента бронирований. Там — лучшая в стране инфраструктура для семейных поездок. В здравницы Сочи едут прежде всего за лечением сероводородными водами курорта Мацеста — в “Южное взморье”, “Коралл”, “Актер”, “Металлург”. Также там активно используют йодобромные воды, сакские, ейские, тамбуканские грязи.В Геленджике самые востребованные — “Красная Талка” и “Голубая даль”. Туристы ценят уникальное сочетание морского воздуха и фитонцидов пицундской сосны. Также есть бальнео- и грязелечение.Анапа — многопрофильный курорт со всеми лечебными факторами. Также при процедурах используются продукты виноградорства, водоросли, кварцевый песок. Наиболее популярны санатории “Надежда”, “Родник”, “Малая бухта”, “Эллада”. Урал и Сибирь тоже популярны. Самые востребованные здравницы — на курорте Белокуриха, в Башкирии, Тюменской, Курганской и Новосибирской областях. Их выбирают восемь процентов отдыхающих. В санаториях Тюмени главное лечебное средство — минеральные воды и сапропелевые грязи из окрестных озер. “Сибирь”, “Ингала”, “Тараскуль” — наиболее востребованные места. Белокуриха славится источниками радоновых вод, мягким климатом и целебным воздухом с высоким уровнем ионизации. В лечении используют травы, мед, панты - продукт мараловодства. Самые востребованные здравницы — “Россия”, “Белокуриха”, “Катунь”, “Родник Алтая”.В башкирском “Янган-Тау” лечение основывается на геотермальных газах одноименной горы, в “Юматово” предлагают лечение кумысом. Санатории Подмосковья и средней полосы России выбирают пять процентов туристов. Остальные едут оздоравливаться в Карелию, Крым, Дагестан, Кабардино-Балкарию и другие регионы.
https://ria.ru/20240812/novosibirsk-1965287966.html
краснодарский край
белокуриха
сочи
урал
московская область (подмосковье)
анапа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, новости - туризм, белокуриха, сочи, отдых в россии, куда поехать, где отдохнуть, урал, московская область (подмосковье), анапа, тюмень, геленджик
Туризм, Краснодарский край, Новости - Туризм, Белокуриха, Сочи, отдых в России, куда поехать, где отдохнуть, Урал, Московская область (Подмосковье), Анапа, Тюмень, Геленджик
Названы самые популярные направления для оздоровительного туризма
Эксперты: Кавминводы — самый популярный маршрут для оздоровительного туризма
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Эксперты определили самые популярные направления для санаторного отдыха россиян осенью, сообщает национальный туроператор "Алеан".
Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что 55 процентов из них заказывают санатории на курортах Кавминвод.
Там — более 100 источников 30 наименований, которые используются при оздоровлении. Наиболее востребованы программы лечения опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, нервной системы и сердечно-сосудистых патологий. Самые популярные санатории высокого уровня: “Плаза”, сети “Источник”, “Русь” и Mayrveda Kislovodsk. За антистресс-программами, улучшением качества сна туристы отправляются в здравницы “Шахтер” и “Имени 30-летия Победы”.
На санатории Краснодарского края приходится 24 процента бронирований. Там — лучшая в стране инфраструктура для семейных поездок. В здравницы Сочи едут прежде всего за лечением сероводородными водами курорта Мацеста — в “Южное взморье”, “Коралл”, “Актер”, “Металлург”. Также там активно используют йодобромные воды, сакские, ейские, тамбуканские грязи.
В Геленджике самые востребованные — “Красная Талка” и “Голубая даль”. Туристы ценят уникальное сочетание морского воздуха и фитонцидов пицундской сосны. Также есть бальнео- и грязелечение.
Анапа — многопрофильный курорт со всеми лечебными факторами. Также при процедурах используются продукты виноградорства, водоросли, кварцевый песок. Наиболее популярны санатории “Надежда”, “Родник”, “Малая бухта”, “Эллада”.
Урал и Сибирь тоже популярны. Самые востребованные здравницы — на курорте Белокуриха, в Башкирии, Тюменской, Курганской и Новосибирской областях. Их выбирают восемь процентов отдыхающих.
В санаториях Тюмени главное лечебное средство — минеральные воды и сапропелевые грязи из окрестных озер. “Сибирь”, “Ингала”, “Тараскуль” — наиболее востребованные места.
Белокуриха славится источниками радоновых вод, мягким климатом и целебным воздухом с высоким уровнем ионизации. В лечении используют травы, мед, панты - продукт мараловодства. Самые востребованные здравницы — “Россия”, “Белокуриха”, “Катунь”, “Родник Алтая”.
В башкирском “Янган-Тау” лечение основывается на геотермальных газах одноименной горы, в “Юматово” предлагают лечение кумысом.
Санатории Подмосковья и средней полосы России выбирают пять процентов туристов. Остальные едут оздоравливаться в Карелию, Крым, Дагестан, Кабардино-Балкарию и другие регионы.