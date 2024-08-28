https://ria.ru/20240828/sanatorii-1968742400.html

Названы самые популярные направления для оздоровительного туризма

Названы самые популярные направления для оздоровительного туризма - РИА Новости, 28.08.2024

Названы самые популярные направления для оздоровительного туризма

Эксперты определили самые популярные направления для санаторного отдыха россиян осенью, сообщает национальный туроператор "Алеан". РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T04:25

2024-08-28T04:25

2024-08-28T04:25

туризм

краснодарский край

новости - туризм

белокуриха

сочи

отдых в россии

куда поехать

где отдохнуть

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813502471_0:110:3024:1811_1920x0_80_0_0_ac0e25bb2886ed7f048426db2c3247c0.jpg

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Эксперты определили самые популярные направления для санаторного отдыха россиян осенью, сообщает национальный туроператор "Алеан". Специалисты компании проанализировали данные бронирований пользователей и выяснили, что 55 процентов из них заказывают санатории на курортах Кавминвод. Там — более 100 источников 30 наименований, которые используются при оздоровлении. Наиболее востребованы программы лечения опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, нервной системы и сердечно-сосудистых патологий. Самые популярные санатории высокого уровня: “Плаза”, сети “Источник”, “Русь” и Mayrveda Kislovodsk. За антистресс-программами, улучшением качества сна туристы отправляются в здравницы “Шахтер” и “Имени 30-летия Победы”. На санатории Краснодарского края приходится 24 процента бронирований. Там — лучшая в стране инфраструктура для семейных поездок. В здравницы Сочи едут прежде всего за лечением сероводородными водами курорта Мацеста — в “Южное взморье”, “Коралл”, “Актер”, “Металлург”. Также там активно используют йодобромные воды, сакские, ейские, тамбуканские грязи.В Геленджике самые востребованные — “Красная Талка” и “Голубая даль”. Туристы ценят уникальное сочетание морского воздуха и фитонцидов пицундской сосны. Также есть бальнео- и грязелечение.Анапа — многопрофильный курорт со всеми лечебными факторами. Также при процедурах используются продукты виноградорства, водоросли, кварцевый песок. Наиболее популярны санатории “Надежда”, “Родник”, “Малая бухта”, “Эллада”. Урал и Сибирь тоже популярны. Самые востребованные здравницы — на курорте Белокуриха, в Башкирии, Тюменской, Курганской и Новосибирской областях. Их выбирают восемь процентов отдыхающих. В санаториях Тюмени главное лечебное средство — минеральные воды и сапропелевые грязи из окрестных озер. “Сибирь”, “Ингала”, “Тараскуль” — наиболее востребованные места. Белокуриха славится источниками радоновых вод, мягким климатом и целебным воздухом с высоким уровнем ионизации. В лечении используют травы, мед, панты - продукт мараловодства. Самые востребованные здравницы — “Россия”, “Белокуриха”, “Катунь”, “Родник Алтая”.В башкирском “Янган-Тау” лечение основывается на геотермальных газах одноименной горы, в “Юматово” предлагают лечение кумысом. Санатории Подмосковья и средней полосы России выбирают пять процентов туристов. Остальные едут оздоравливаться в Карелию, Крым, Дагестан, Кабардино-Балкарию и другие регионы.

https://ria.ru/20240812/novosibirsk-1965287966.html

краснодарский край

белокуриха

сочи

урал

московская область (подмосковье)

анапа

тюмень

геленджик

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

краснодарский край, новости - туризм, белокуриха, сочи, отдых в россии, куда поехать, где отдохнуть, урал, московская область (подмосковье), анапа, тюмень, геленджик