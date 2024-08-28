https://ria.ru/20240828/salmonellez-1969080023.html

У 18 посетителей кафе в Вологодской области выявили сальмонеллез

У 18 посетителей кафе в Вологодской области выявили сальмонеллез - РИА Новости, 28.08.2024

У 18 посетителей кафе в Вологодской области выявили сальмонеллез

Сальмонеллез выявили у 18 посетителей кафе в Череповце, сообщает Управление Роспотребнадзора по Вологодской области. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T22:22

2024-08-28T22:22

2024-08-28T22:22

происшествия

череповец

вологодская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг — РИА Новости. Сальмонеллез выявили у 18 посетителей кафе в Череповце, сообщает Управление Роспотребнадзора по Вологодской области. В настоящее время специалистами Роспотребнадзора проводится санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с заболеваемостью острыми кишечными инфекциями среди употреблявших готовую еду в кафе CAMON в Череповце. "За медицинской помощью с симптомами острых кишечных инфекций обратилось 18 человек (17 взрослых и 1 ребенок). По результатам проведенных лабораторных исследований у заболевших установлен диагноз "сальмонеллез", - говорится в сообщении. Деятельность кафе приостановлена, устанавливаются причины возникновения очага заболеваемости.

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

череповец

вологодская область

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происшествия, череповец, вологодская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)