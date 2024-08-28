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У 18 посетителей кафе в Вологодской области выявили сальмонеллез - РИА Новости, 28.08.2024
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22:22 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/salmonellez-1969080023.html
У 18 посетителей кафе в Вологодской области выявили сальмонеллез
У 18 посетителей кафе в Вологодской области выявили сальмонеллез - РИА Новости, 28.08.2024
У 18 посетителей кафе в Вологодской области выявили сальмонеллез
Сальмонеллез выявили у 18 посетителей кафе в Череповце, сообщает Управление Роспотребнадзора по Вологодской области. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T22:22
2024-08-28T22:22
происшествия
череповец
вологодская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг — РИА Новости. Сальмонеллез выявили у 18 посетителей кафе в Череповце, сообщает Управление Роспотребнадзора по Вологодской области. В настоящее время специалистами Роспотребнадзора проводится санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с заболеваемостью острыми кишечными инфекциями среди употреблявших готовую еду в кафе CAMON в Череповце. "За медицинской помощью с симптомами острых кишечных инфекций обратилось 18 человек (17 взрослых и 1 ребенок). По результатам проведенных лабораторных исследований у заболевших установлен диагноз "сальмонеллез", - говорится в сообщении. Деятельность кафе приостановлена, устанавливаются причины возникновения очага заболеваемости.
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
череповец
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происшествия, череповец, вологодская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Череповец, Вологодская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
У 18 посетителей кафе в Вологодской области выявили сальмонеллез

Роспотребнадзор выявил сальмонеллез у 18 посетителей кафе в Череповце

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг — РИА Новости. Сальмонеллез выявили у 18 посетителей кафе в Череповце, сообщает Управление Роспотребнадзора по Вологодской области.
В настоящее время специалистами Роспотребнадзора проводится санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с заболеваемостью острыми кишечными инфекциями среди употреблявших готовую еду в кафе CAMON в Череповце.
"За медицинской помощью с симптомами острых кишечных инфекций обратилось 18 человек (17 взрослых и 1 ребенок). По результатам проведенных лабораторных исследований у заболевших установлен диагноз "сальмонеллез", - говорится в сообщении.
Деятельность кафе приостановлена, устанавливаются причины возникновения очага заболеваемости.
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ПроисшествияЧереповецВологодская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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