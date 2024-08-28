https://ria.ru/20240828/salmonellez-1969080023.html
У 18 посетителей кафе в Вологодской области выявили сальмонеллез
У 18 посетителей кафе в Вологодской области выявили сальмонеллез - РИА Новости, 28.08.2024
У 18 посетителей кафе в Вологодской области выявили сальмонеллез
Сальмонеллез выявили у 18 посетителей кафе в Череповце, сообщает Управление Роспотребнадзора по Вологодской области. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T22:22
2024-08-28T22:22
2024-08-28T22:22
происшествия
череповец
вологодская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125789_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_3111b2d67764405bf54520ad6de3d8fa.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг — РИА Новости. Сальмонеллез выявили у 18 посетителей кафе в Череповце, сообщает Управление Роспотребнадзора по Вологодской области. В настоящее время специалистами Роспотребнадзора проводится санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с заболеваемостью острыми кишечными инфекциями среди употреблявших готовую еду в кафе CAMON в Череповце. "За медицинской помощью с симптомами острых кишечных инфекций обратилось 18 человек (17 взрослых и 1 ребенок). По результатам проведенных лабораторных исследований у заболевших установлен диагноз "сальмонеллез", - говорится в сообщении. Деятельность кафе приостановлена, устанавливаются причины возникновения очага заболеваемости.
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
череповец
вологодская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125789_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_69a3c2e7343610998ea08752c86e8d5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, череповец, вологодская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Череповец, Вологодская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
У 18 посетителей кафе в Вологодской области выявили сальмонеллез
Роспотребнадзор выявил сальмонеллез у 18 посетителей кафе в Череповце