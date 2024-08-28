https://ria.ru/20240828/rudenya-1969045004.html

Руденя провел совещание по готовности учреждений образования к 1 сентября

Руденя провел совещание по готовности учреждений образования к 1 сентября - РИА Новости, 28.08.2024

Руденя провел совещание по готовности учреждений образования к 1 сентября

Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел в среду селекторное совещание с главами муниципальных образований региона, посвященное готовности учреждений... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T18:07

2024-08-28T18:07

2024-08-28T18:07

тверская область

игорь руденя

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел в среду селекторное совещание с главами муниципальных образований региона, посвященное готовности учреждений образования региона к началу нового учебного года и безопасности, сообщает пресс-служба регионального правительства. Речь идет о более 1000 объектах: детские сады, школы, колледжи, организации допобразования. "Мы должны обеспечить полную безопасность образовательных организаций Тверской области во время учебного года. Вовремя должны быть завершены все ремонтные работы. Особое внимание хотел бы обратить на прилегающие территории, ограждение наших учебных заведений, школьные маршруты и безопасность дорожного движения вблизи учреждений образования", - подчеркнул Руденя, его слова приводит пресс-служба. В 2024 году по сравнению с 2023 годом более чем в два раза увеличилось количество общеобразовательных и дошкольных учреждений, охваченных программами ремонта и укрепления материально-технической базы. В целом работами затронуты 208 организаций – 116 детских садов и 92 школы, шесть школ по федеральному проекту модернизации. Руденя подчеркнул, что главам муниципалитетов необходимо принять меры для скорейшего решения возникших в ходе ремонтов вопросов. Также важно оперативно устранять выявленные при проверках учреждений замечания. 1 сентября к охране правопорядка будут привлечены сотрудники МВД, Росгвардии. Представители ведомств совместно со специалистами МЧС принимали участие в оценке готовности учреждений образования к новому учебному году. В УМВД по Тверской области по итогам этой работы отметили, что за прошедшие 10 лет уровень безопасности в организациях вырос. Учреждения области оснащены системами видеонаблюдения, автоматическими пожарными и тревожными сигнализациями, связанными с Росгвардией, ЕДДС и системой 112. Территории школ, колледжей и детских садов обеспечены целостным ограждением. Установлены системы контроля доступа – турникеты и домофоны. Привлечены к ежедневным дежурствам специалисты вневедомственной охраны. Со стороны Роспотребнадзора проведены проверки санитарно-технического состояния помещений и пищеблоков образовательных учреждений. Акцент сделан на необходимости проведения вакцинации работников школ, особенно сотрудников, задействованных в приготовлении пищи. Контрольные мероприятия также затронули сферу перевозок детей. Проведены проверки маршрутов школьных автобусов: состояния дорожного полотна, наличия освещения, барьерных ограждений, дорожных знаков, оборудованных пешеходных переходов и так далее. Всего в новом учебном году будет действовать 668 школьных маршрутов. Автобусы, которые подвозят школьников, оснащены системами ГЛОНАСС, тахографами, проблесковыми маячками, видеорегистраторами. Детская безопасность на дорогах – еще одна важная и актуальная тема, рассмотренная на совещании. В регионе продолжена работа по обновлению и обустройству пешеходных переходов возле школ и детских садов. Также установлены знаки, предупреждающие водителей о приближении к образовательному учреждению.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь руденя