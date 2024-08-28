Рейтинг@Mail.ru
Руденя поздравил старицких первоклассников с наступающим 1 сентября - РИА Новости, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
13:29 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/rudenya-1968956346.html
Руденя поздравил старицких первоклассников с наступающим 1 сентября
Руденя поздравил старицких первоклассников с наступающим 1 сентября - РИА Новости, 28.08.2024
Руденя поздравил старицких первоклассников с наступающим 1 сентября
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель Совета Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Виктор Христенко поздравили старицких... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T13:29
2024-08-28T13:29
тверская область
игорь руденя
виктор христенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1968957865_0:155:2000:1280_1920x0_80_0_0_640a705a96d3500a614a9eba91ca0c07.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель Совета Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Виктор Христенко поздравили старицких первоклассников с предстоящим началом учебного года, сообщает пресс-служба регионального правительства. В среду отмечается один из главных православных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. Ежегодно в этот день в одной из древнейших обителей Верхневолжья и всей России - Старицком Свято-Успенском монастыре - напутствие на успешную учебу получают первоклассники старицкого края. Почетными гостями праздника стали губернатор региона, председатель Совета Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, глава Старицкого округа Сергей Журавлев. "Дорогие дети! Мы желаем, чтобы за время учебы вы обрели знания, умения, новых друзей. Вы должны прежде всего любить своих родителей, уважать и любить своих учителей. Успехов вам! Мы хотим, чтобы вы прославили Старицу и тверскую землю. В добрый путь!" - цитирует пресс-служба Руденю. Перед началом праздника митрополит Тверской и Кашинский Амвросий совершил божественную литургию. Глава Тверской митрополии благословил первоклассников на учебу. В Старицком муниципальном округе первый школьный звонок в День знаний прозвучит для 175 первоклассников. Всего в муниципалитете 12 школ, которые распахнут свои двери для почти 1900 учеников. В преддверии нового учебного года в учреждениях образования были выполнены работы по укреплению материально-технической базы. В трех школах отремонтированы фасады, еще в двух проведены ремонты асфальтового покрытия территории. Педагогические коллективы пополнят 15 новых педагогов, в том числе четыре молодых специалиста. Для первоклассников, а также для почетных гостей праздника воспитанники Центра духовного развития детей и молодежи "Образ" при Старицкой обители представили спектакль-сказку. Центр был создан в 2008 году. Его воспитанники изучают основы православия, живопись, музыку, театральное искусство, рукоделие, историю старицкой земли и тверского края. Старицкий Свято-Успенский монастырь был основан в XII веке. С юных лет здесь воспитывался первый Патриарх Московский и Всея Руси Иов. 27 лет назад в обители возродилась монашеская жизнь, после чего началось и восстановление монастыря. Фонд возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря занимается реставрацией святыни с 2001 года. На средства фонда был реализован огромный объем работ по восстановлению историко-архитектурного облика обители.
https://ria.ru/20240823/audiogid-1968114604.html
https://ria.ru/20240827/kolledzh-1968823094.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1968957865_71:0:1778:1280_1920x0_80_0_0_cc773a234478a41a865162c7539dd258.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь руденя, виктор христенко
Тверская область, Игорь Руденя, Виктор Христенко

Руденя поздравил старицких первоклассников с наступающим 1 сентября

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил старицких первоклассников с наступающим 1 сентября
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил старицких первоклассников с наступающим 1 сентября - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил старицких первоклассников с наступающим 1 сентября
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель Совета Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Виктор Христенко поздравили старицких первоклассников с предстоящим началом учебного года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В среду отмечается один из главных православных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. Ежегодно в этот день в одной из древнейших обителей Верхневолжья и всей России - Старицком Свято-Успенском монастыре - напутствие на успешную учебу получают первоклассники старицкого края. Почетными гостями праздника стали губернатор региона, председатель Совета Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, глава Старицкого округа Сергей Журавлев.
Улица в городе Торопец Тверской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Аудиогид по туристическим объектам города презентовали в Торопце
23 августа, 17:40
"Дорогие дети! Мы желаем, чтобы за время учебы вы обрели знания, умения, новых друзей. Вы должны прежде всего любить своих родителей, уважать и любить своих учителей. Успехов вам! Мы хотим, чтобы вы прославили Старицу и тверскую землю. В добрый путь!" - цитирует пресс-служба Руденю.
Перед началом праздника митрополит Тверской и Кашинский Амвросий совершил божественную литургию. Глава Тверской митрополии благословил первоклассников на учебу.
В Старицком муниципальном округе первый школьный звонок в День знаний прозвучит для 175 первоклассников. Всего в муниципалитете 12 школ, которые распахнут свои двери для почти 1900 учеников. В преддверии нового учебного года в учреждениях образования были выполнены работы по укреплению материально-технической базы. В трех школах отремонтированы фасады, еще в двух проведены ремонты асфальтового покрытия территории. Педагогические коллективы пополнят 15 новых педагогов, в том числе четыре молодых специалиста.
Для первоклассников, а также для почетных гостей праздника воспитанники Центра духовного развития детей и молодежи "Образ" при Старицкой обители представили спектакль-сказку. Центр был создан в 2008 году. Его воспитанники изучают основы православия, живопись, музыку, театральное искусство, рукоделие, историю старицкой земли и тверского края.
Старицкий Свято-Успенский монастырь был основан в XII веке. С юных лет здесь воспитывался первый Патриарх Московский и Всея Руси Иов. 27 лет назад в обители возродилась монашеская жизнь, после чего началось и восстановление монастыря.
Фонд возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря занимается реставрацией святыни с 2001 года. На средства фонда был реализован огромный объем работ по восстановлению историко-архитектурного облика обители.
Заседание правительства Тверской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Более 9400 первокурсников идут 1 сентября в колледжи Тверской области
27 августа, 18:12
 
Тверская областьИгорь РуденяВиктор Христенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала