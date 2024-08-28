https://ria.ru/20240828/rudenya-1968956346.html

Руденя поздравил старицких первоклассников с наступающим 1 сентября

Руденя поздравил старицких первоклассников с наступающим 1 сентября - РИА Новости, 28.08.2024

Руденя поздравил старицких первоклассников с наступающим 1 сентября

Губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель Совета Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Виктор Христенко поздравили старицких... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T13:29

2024-08-28T13:29

2024-08-28T13:29

тверская область

игорь руденя

виктор христенко

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель Совета Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Виктор Христенко поздравили старицких первоклассников с предстоящим началом учебного года, сообщает пресс-служба регионального правительства. В среду отмечается один из главных православных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. Ежегодно в этот день в одной из древнейших обителей Верхневолжья и всей России - Старицком Свято-Успенском монастыре - напутствие на успешную учебу получают первоклассники старицкого края. Почетными гостями праздника стали губернатор региона, председатель Совета Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, глава Старицкого округа Сергей Журавлев. "Дорогие дети! Мы желаем, чтобы за время учебы вы обрели знания, умения, новых друзей. Вы должны прежде всего любить своих родителей, уважать и любить своих учителей. Успехов вам! Мы хотим, чтобы вы прославили Старицу и тверскую землю. В добрый путь!" - цитирует пресс-служба Руденю. Перед началом праздника митрополит Тверской и Кашинский Амвросий совершил божественную литургию. Глава Тверской митрополии благословил первоклассников на учебу. В Старицком муниципальном округе первый школьный звонок в День знаний прозвучит для 175 первоклассников. Всего в муниципалитете 12 школ, которые распахнут свои двери для почти 1900 учеников. В преддверии нового учебного года в учреждениях образования были выполнены работы по укреплению материально-технической базы. В трех школах отремонтированы фасады, еще в двух проведены ремонты асфальтового покрытия территории. Педагогические коллективы пополнят 15 новых педагогов, в том числе четыре молодых специалиста. Для первоклассников, а также для почетных гостей праздника воспитанники Центра духовного развития детей и молодежи "Образ" при Старицкой обители представили спектакль-сказку. Центр был создан в 2008 году. Его воспитанники изучают основы православия, живопись, музыку, театральное искусство, рукоделие, историю старицкой земли и тверского края. Старицкий Свято-Успенский монастырь был основан в XII веке. С юных лет здесь воспитывался первый Патриарх Московский и Всея Руси Иов. 27 лет назад в обители возродилась монашеская жизнь, после чего началось и восстановление монастыря. Фонд возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря занимается реставрацией святыни с 2001 года. На средства фонда был реализован огромный объем работ по восстановлению историко-архитектурного облика обители.

https://ria.ru/20240823/audiogid-1968114604.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, виктор христенко