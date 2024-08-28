https://ria.ru/20240828/rudenya-1968956346.html
Руденя поздравил старицких первоклассников с наступающим 1 сентября
Руденя поздравил старицких первоклассников с наступающим 1 сентября - РИА Новости, 28.08.2024
Руденя поздравил старицких первоклассников с наступающим 1 сентября
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель Совета Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Виктор Христенко поздравили старицких... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T13:29
2024-08-28T13:29
2024-08-28T13:29
тверская область
игорь руденя
виктор христенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1968957865_0:155:2000:1280_1920x0_80_0_0_640a705a96d3500a614a9eba91ca0c07.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель Совета Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Виктор Христенко поздравили старицких первоклассников с предстоящим началом учебного года, сообщает пресс-служба регионального правительства. В среду отмечается один из главных православных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. Ежегодно в этот день в одной из древнейших обителей Верхневолжья и всей России - Старицком Свято-Успенском монастыре - напутствие на успешную учебу получают первоклассники старицкого края. Почетными гостями праздника стали губернатор региона, председатель Совета Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, глава Старицкого округа Сергей Журавлев. "Дорогие дети! Мы желаем, чтобы за время учебы вы обрели знания, умения, новых друзей. Вы должны прежде всего любить своих родителей, уважать и любить своих учителей. Успехов вам! Мы хотим, чтобы вы прославили Старицу и тверскую землю. В добрый путь!" - цитирует пресс-служба Руденю. Перед началом праздника митрополит Тверской и Кашинский Амвросий совершил божественную литургию. Глава Тверской митрополии благословил первоклассников на учебу. В Старицком муниципальном округе первый школьный звонок в День знаний прозвучит для 175 первоклассников. Всего в муниципалитете 12 школ, которые распахнут свои двери для почти 1900 учеников. В преддверии нового учебного года в учреждениях образования были выполнены работы по укреплению материально-технической базы. В трех школах отремонтированы фасады, еще в двух проведены ремонты асфальтового покрытия территории. Педагогические коллективы пополнят 15 новых педагогов, в том числе четыре молодых специалиста. Для первоклассников, а также для почетных гостей праздника воспитанники Центра духовного развития детей и молодежи "Образ" при Старицкой обители представили спектакль-сказку. Центр был создан в 2008 году. Его воспитанники изучают основы православия, живопись, музыку, театральное искусство, рукоделие, историю старицкой земли и тверского края. Старицкий Свято-Успенский монастырь был основан в XII веке. С юных лет здесь воспитывался первый Патриарх Московский и Всея Руси Иов. 27 лет назад в обители возродилась монашеская жизнь, после чего началось и восстановление монастыря. Фонд возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря занимается реставрацией святыни с 2001 года. На средства фонда был реализован огромный объем работ по восстановлению историко-архитектурного облика обители.
https://ria.ru/20240823/audiogid-1968114604.html
https://ria.ru/20240827/kolledzh-1968823094.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1968957865_71:0:1778:1280_1920x0_80_0_0_cc773a234478a41a865162c7539dd258.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, виктор христенко
Тверская область, Игорь Руденя, Виктор Христенко
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель Совета Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Виктор Христенко поздравили старицких первоклассников с предстоящим началом учебного года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В среду отмечается один из главных православных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. Ежегодно в этот день в одной из древнейших обителей Верхневолжья и всей России - Старицком Свято-Успенском монастыре - напутствие на успешную учебу получают первоклассники старицкого края. Почетными гостями праздника стали губернатор региона, председатель Совета Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, глава Старицкого округа Сергей Журавлев.
"Дорогие дети! Мы желаем, чтобы за время учебы вы обрели знания, умения, новых друзей. Вы должны прежде всего любить своих родителей, уважать и любить своих учителей. Успехов вам! Мы хотим, чтобы вы прославили Старицу и тверскую землю. В добрый путь!" - цитирует пресс-служба Руденю
.
Перед началом праздника митрополит Тверской и Кашинский Амвросий совершил божественную литургию. Глава Тверской митрополии благословил первоклассников на учебу.
В Старицком муниципальном округе первый школьный звонок в День знаний прозвучит для 175 первоклассников. Всего в муниципалитете 12 школ, которые распахнут свои двери для почти 1900 учеников. В преддверии нового учебного года в учреждениях образования были выполнены работы по укреплению материально-технической базы. В трех школах отремонтированы фасады, еще в двух проведены ремонты асфальтового покрытия территории. Педагогические коллективы пополнят 15 новых педагогов, в том числе четыре молодых специалиста.
Для первоклассников, а также для почетных гостей праздника воспитанники Центра духовного развития детей и молодежи "Образ" при Старицкой обители представили спектакль-сказку. Центр был создан в 2008 году. Его воспитанники изучают основы православия, живопись, музыку, театральное искусство, рукоделие, историю старицкой земли и тверского края.
Старицкий Свято-Успенский монастырь был основан в XII веке. С юных лет здесь воспитывался первый Патриарх Московский и Всея Руси Иов. 27 лет назад в обители возродилась монашеская жизнь, после чего началось и восстановление монастыря.
Фонд возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря занимается реставрацией святыни с 2001 года. На средства фонда был реализован огромный объем работ по восстановлению историко-архитектурного облика обители.