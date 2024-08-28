https://ria.ru/20240828/roszdravnadzor-1968958178.html

Росздравнадзор проверит сообщения о камерах в кабинете гинеколога в Уфе

Росздравнадзор проверит сообщения о камерах в кабинете гинеколога в Уфе - РИА Новости, 28.08.2024

Росздравнадзор проверит сообщения о камерах в кабинете гинеколога в Уфе

Росздравнадзор проведет проверку после сообщений о камерах в кабинете гинеколога в больнице Уфы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T13:24

2024-08-28T13:24

2024-08-28T13:24

происшествия

уфа

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Росздравнадзор проведет проверку после сообщений о камерах в кабинете гинеколога в больнице Уфы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее в СМИ появилась информация, что в кабинетах 21-й больницы Уфы, в том числе гинекологическом, установлены камеры. "Росздравнадзор по поручению Минздрава проведет проверку по данному инциденту", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240826/videokamery-1968614984.html

уфа

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происшествия, уфа, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)