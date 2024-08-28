Рейтинг@Mail.ru
Росздравнадзор проверит сообщения о камерах в кабинете гинеколога в Уфе - РИА Новости, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/roszdravnadzor-1968958178.html
Росздравнадзор проверит сообщения о камерах в кабинете гинеколога в Уфе
Росздравнадзор проверит сообщения о камерах в кабинете гинеколога в Уфе - РИА Новости, 28.08.2024
Росздравнадзор проверит сообщения о камерах в кабинете гинеколога в Уфе
Росздравнадзор проведет проверку после сообщений о камерах в кабинете гинеколога в больнице Уфы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T13:24
2024-08-28T13:24
происшествия
уфа
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104291/44/1042914435_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_cf48a9a895612c3ca90ef8a0ffbd7120.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Росздравнадзор проведет проверку после сообщений о камерах в кабинете гинеколога в больнице Уфы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее в СМИ появилась информация, что в кабинетах 21-й больницы Уфы, в том числе гинекологическом, установлены камеры. "Росздравнадзор по поручению Минздрава проведет проверку по данному инциденту", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240826/videokamery-1968614984.html
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104291/44/1042914435_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_97d34d303de92675e6328bd3abdeb3c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уфа, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Уфа, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Росздравнадзор проверит сообщения о камерах в кабинете гинеколога в Уфе

Росздравнадзор проверит данные о камерах у гинеколога в 21-й больнице в Уфе

© Fotolia / Dmitry VereshchaginГинекологическое кресло
Гинекологическое кресло - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Fotolia / Dmitry Vereshchagin
Гинекологическое кресло. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Росздравнадзор проведет проверку после сообщений о камерах в кабинете гинеколога в больнице Уфы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в СМИ появилась информация, что в кабинетах 21-й больницы Уфы, в том числе гинекологическом, установлены камеры.
"Росздравнадзор по поручению Минздрава проведет проверку по данному инциденту", - говорится в сообщении.
Видеокамера - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
В уфимской больнице ответили на жалобы на видеокамеры в кабинете гинеколога
26 августа, 20:35
 
ПроисшествияУфаФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала