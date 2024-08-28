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СМИ: Минэкономики предложило усилить контроль за работодателями - РИА Новости, 28.08.2024
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09:56 28.08.2024 (обновлено: 10:02 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/rossiya-1968899953.html
СМИ: Минэкономики предложило усилить контроль за работодателями
СМИ: Минэкономики предложило усилить контроль за работодателями - РИА Новости, 28.08.2024
СМИ: Минэкономики предложило усилить контроль за работодателями
Минэкономразвития предложило усилить контроль в сфере трудового права, пишет РБК со ссылкой на письмо директора департамента государственной политики в сфере... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T09:56
2024-08-28T10:02
александр вдовин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Минэкономразвития предложило усилить контроль в сфере трудового права, пишет РБК со ссылкой на письмо директора департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития Александра Вдовина."К перечню предлагается добавить в том числе новые критерии, которые могут указывать на использование работодателем практики серых зарплат, а также самозанятых (то есть плательщиков налога на профессиональный доход в четыре или шесть процентов) в качестве фактических работников", — сообщается в документе.Минэкономразвития также выступило за внесение в список индикаторов риска такие пункты, как:Вышеуказанные индикаторы риска разработало Министерство труда и социальной защиты, уточнили в Минэкономразвития.
https://ria.ru/20240430/posobie-1943097527.html
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александр вдовин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Александр Вдовин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
СМИ: Минэкономики предложило усилить контроль за работодателями

РБК: Минэкономразвития хочет усилить контроль за самозанятыми и серой зарплатой

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛюди переходят дорогу на Неглинной улице в Москве
Люди переходят дорогу на Неглинной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Люди переходят дорогу на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Минэкономразвития предложило усилить контроль в сфере трудового права, пишет РБК со ссылкой на письмо директора департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития Александра Вдовина.
"К перечню предлагается добавить в том числе новые критерии, которые могут указывать на использование работодателем практики серых зарплат, а также самозанятых (то есть плательщиков налога на профессиональный доход в четыре или шесть процентов) в качестве фактических работников", — сообщается в документе.
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Минэкономразвития также выступило за внесение в список индикаторов риска такие пункты, как:
  • начисление зарплаты за каждый месяц предыдущего квартала ниже МРОТ 60 и более работникам, если они составляют более половины от штата;
  • отсутствие снижения численности работников при сокращении фонда оплаты труда на 80 процентов и более;
  • взаимодействие организации или индивидуального предпринимателя с более чем 35 самозанятыми, если их доход у ИП составляет более 35 тысяч рублей и они работают более трех месяцев;
  • снижение зарплаты у более четверти сотрудников медицинских организаций.
Вышеуказанные индикаторы риска разработало Министерство труда и социальной защиты, уточнили в Минэкономразвития.
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