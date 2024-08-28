СМИ: Минэкономики предложило усилить контроль за работодателями
РБК: Минэкономразвития хочет усилить контроль за самозанятыми и серой зарплатой
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛюди переходят дорогу на Неглинной улице в Москве
Люди переходят дорогу на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Минэкономразвития предложило усилить контроль в сфере трудового права, пишет РБК со ссылкой на письмо директора департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития Александра Вдовина.
"К перечню предлагается добавить в том числе новые критерии, которые могут указывать на использование работодателем практики серых зарплат, а также самозанятых (то есть плательщиков налога на профессиональный доход в четыре или шесть процентов) в качестве фактических работников", — сообщается в документе.
Минэкономразвития также выступило за внесение в список индикаторов риска такие пункты, как:
- начисление зарплаты за каждый месяц предыдущего квартала ниже МРОТ 60 и более работникам, если они составляют более половины от штата;
- отсутствие снижения численности работников при сокращении фонда оплаты труда на 80 процентов и более;
- взаимодействие организации или индивидуального предпринимателя с более чем 35 самозанятыми, если их доход у ИП составляет более 35 тысяч рублей и они работают более трех месяцев;
- снижение зарплаты у более четверти сотрудников медицинских организаций.
Вышеуказанные индикаторы риска разработало Министерство труда и социальной защиты, уточнили в Минэкономразвития.
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