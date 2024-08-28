https://ria.ru/20240828/rossiya-1968899953.html

СМИ: Минэкономики предложило усилить контроль за работодателями

СМИ: Минэкономики предложило усилить контроль за работодателями - РИА Новости, 28.08.2024

СМИ: Минэкономики предложило усилить контроль за работодателями

Минэкономразвития предложило усилить контроль в сфере трудового права, пишет РБК со ссылкой на письмо директора департамента государственной политики в сфере... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T09:56

2024-08-28T09:56

2024-08-28T10:02

александр вдовин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899035360_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_98951c899166b6e5f78a16f9643d17da.jpg

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Минэкономразвития предложило усилить контроль в сфере трудового права, пишет РБК со ссылкой на письмо директора департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития Александра Вдовина."К перечню предлагается добавить в том числе новые критерии, которые могут указывать на использование работодателем практики серых зарплат, а также самозанятых (то есть плательщиков налога на профессиональный доход в четыре или шесть процентов) в качестве фактических работников", — сообщается в документе.Минэкономразвития также выступило за внесение в список индикаторов риска такие пункты, как:Вышеуказанные индикаторы риска разработало Министерство труда и социальной защиты, уточнили в Минэкономразвития.

https://ria.ru/20240430/posobie-1943097527.html

https://ria.ru/20240703/moshennichestvo-1957006233.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр вдовин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)