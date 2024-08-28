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"Путин все понял". На Западе сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 28.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:24 28.08.2024 (обновлено: 10:33 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/rossiya-1968874539.html
"Путин все понял". На Западе сделали неожиданное заявление о России
"Путин все понял". На Западе сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 28.08.2024
"Путин все понял". На Западе сделали неожиданное заявление о России
Президент России Владимир Путин прекрасно осознает, что США вряд ли смогут серьезно повлиять на ход боевых действий, поскольку исчерпали свои ресурсы, связанные РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T04:24
2024-08-28T10:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
джон миршаймер
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прекрасно осознает, что США вряд ли смогут серьезно повлиять на ход боевых действий, поскольку исчерпали свои ресурсы, связанные с поставкой военной помощи, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. "Это просто шутка, что F-16 или любые другие вооружения (из США. — Прим. ред.) могут действительно что-то поменять. Путин, конечно, это понимает", — выразил мнение политолог.По его мнению, такая ситуация позволяет российскому лидеру не предпринимать каких-либо поспешных и необдуманных действий, а планомерно двигаться к достижению целей специальной военной операции.Формирования ВСУ 6 августа осуществили массированную атаку на приграничье Курской области. Впоследствии начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что продвижение ВСУ было остановлено.Согласно данным Минобороны России по состоянию на 27 августа, за время боевых действий в этом регионе противник потерял более 6,6 тысячи человек и 73 танка.
https://ria.ru/20240827/dnr-1968846386.html
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в мире, россия, владимир путин, джон миршаймер, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, Джон Миршаймер, США
"Путин все понял". На Западе сделали неожиданное заявление о России

Миршаймер: Путин понимает, что США исчерпали ресурсы, чтобы изменить ход СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прекрасно осознает, что США вряд ли смогут серьезно повлиять на ход боевых действий, поскольку исчерпали свои ресурсы, связанные с поставкой военной помощи, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Это просто шутка, что F-16 или любые другие вооружения (из США. — Прим. ред.) могут действительно что-то поменять. Путин, конечно, это понимает", — выразил мнение политолог.
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27 августа, 20:34
По его мнению, такая ситуация позволяет российскому лидеру не предпринимать каких-либо поспешных и необдуманных действий, а планомерно двигаться к достижению целей специальной военной операции.
Формирования ВСУ 6 августа осуществили массированную атаку на приграничье Курской области. Впоследствии начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что продвижение ВСУ было остановлено.
Согласно данным Минобороны России по состоянию на 27 августа, за время боевых действий в этом регионе противник потерял более 6,6 тысячи человек и 73 танка.
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса Ланцет против военной техники ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ПутинДжон МиршаймерСША
 
 
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