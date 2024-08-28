https://ria.ru/20240828/rossija-1968892460.html
В России за сутки потушили 28 природных пожаров
В России за сутки потушили 28 природных пожаров - РИА Новости, 28.08.2024
В России за сутки потушили 28 природных пожаров
В России за минувшие сутки потушили 28 природных пожаров на площади 124 771 гектар, сообщила Авиалесоохрана. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T08:56
2024-08-28T08:56
2024-08-28T09:45
происшествия
россия
забайкальский край
природные пожары в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968488543_0:260:3072:1988_1920x0_80_0_0_be4f2cd04414d8932647960891839f2a.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В России за минувшие сутки потушили 28 природных пожаров на площади 124 771 гектар, сообщила Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 27.08.2024 г. в 13 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 28 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 124 771 гектар", — говорится в сообщении. К полуночи на территории России было 86 лесных пожаров на площади 259 441 гектар, которые активно тушили.Наибольшую площадь пожаров зафиксировали в Забайкальском крае — там действовало 25 пожаров на 122 109 гектарах.
https://ria.ru/20240825/pozhar-1968398509.html
россия
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968488543_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_5153486e56468a8185a3e04c5aaaa523.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 28 природных пожаров
В России за сутки потушили 28 природных пожаров на площади 124 771 га