https://ria.ru/20240828/rossija-1968892460.html

В России за сутки потушили 28 природных пожаров

В России за сутки потушили 28 природных пожаров - РИА Новости, 28.08.2024

В России за сутки потушили 28 природных пожаров

В России за минувшие сутки потушили 28 природных пожаров на площади 124 771 гектар, сообщила Авиалесоохрана. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T08:56

2024-08-28T08:56

2024-08-28T09:45

происшествия

россия

забайкальский край

природные пожары в россии

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В России за минувшие сутки потушили 28 природных пожаров на площади 124 771 гектар, сообщила Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 27.08.2024 г. в 13 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 28 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 124 771 гектар", — говорится в сообщении. К полуночи на территории России было 86 лесных пожаров на площади 259 441 гектар, которые активно тушили.Наибольшую площадь пожаров зафиксировали в Забайкальском крае — там действовало 25 пожаров на 122 109 гектарах.

https://ria.ru/20240825/pozhar-1968398509.html

россия

забайкальский край

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2024

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происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии