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В России за сутки потушили 28 природных пожаров - РИА Новости, 28.08.2024
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08:56 28.08.2024 (обновлено: 09:45 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/rossija-1968892460.html
В России за сутки потушили 28 природных пожаров
В России за сутки потушили 28 природных пожаров - РИА Новости, 28.08.2024
В России за сутки потушили 28 природных пожаров
В России за минувшие сутки потушили 28 природных пожаров на площади 124 771 гектар, сообщила Авиалесоохрана. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T08:56
2024-08-28T09:45
происшествия
россия
забайкальский край
природные пожары в россии
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В России за минувшие сутки потушили 28 природных пожаров на площади 124 771 гектар, сообщила Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 27.08.2024 г. в 13 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 28 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 124 771 гектар", — говорится в сообщении. К полуночи на территории России было 86 лесных пожаров на площади 259 441 гектар, которые активно тушили.Наибольшую площадь пожаров зафиксировали в Забайкальском крае — там действовало 25 пожаров на 122 109 гектарах.
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происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 28 природных пожаров

В России за сутки потушили 28 природных пожаров на площади 124 771 га

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВертолет противопожарной службы МЧС РФ тушит природный пожар
Вертолет противопожарной службы МЧС РФ тушит природный пожар - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вертолет противопожарной службы МЧС РФ тушит природный пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В России за минувшие сутки потушили 28 природных пожаров на площади 124 771 гектар, сообщила Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 27.08.2024 г. в 13 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 28 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 124 771 гектар", — говорится в сообщении.
К полуночи на территории России было 86 лесных пожаров на площади 259 441 гектар, которые активно тушили.
Наибольшую площадь пожаров зафиксировали в Забайкальском крае — там действовало 25 пожаров на 122 109 гектарах.
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
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ПроисшествияРоссияЗабайкальский крайПриродные пожары в России
 
 
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