https://ria.ru/20240828/rf-1968971175.html

Российские войска нанесли удар по скоплению военных ВСУ в Курской области

Российские войска нанесли удар по скоплению военных ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.08.2024

Российские войска нанесли удар по скоплению военных ВСУ в Курской области

Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Викторовка, Кругленькое, Красноктябрьский, Любимовка, Малая Локня,... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T14:11

2024-08-28T14:11

2024-08-28T14:16

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

суджа

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Викторовка, Кругленькое, Красноктябрьский, Любимовка, Малая Локня, Мирный, Новая Сорочина, Обуховка, Плехово, Свердликово, Суджа, Снагость и Южный Курской области, сообщило в среду Минобороны РФ."Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Викторовка, Кругленькое, Красноктябрьский, Любимовка, Малая Локня, Мирный, Новая Сорочина, Обуховка, Плехово, Свердликово, Суджа, Снагость и Южный", - говорится в сообщении.

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россия, вооруженные силы украины, суджа