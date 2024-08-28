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Российские войска нанесли удар по скоплению военных ВСУ в Курской области
Российские войска нанесли удар по скоплению военных ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.08.2024
Российские войска нанесли удар по скоплению военных ВСУ в Курской области
Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Викторовка, Кругленькое, Красноктябрьский, Любимовка, Малая Локня,... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T14:11
2024-08-28T14:11
2024-08-28T14:16
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Викторовка, Кругленькое, Красноктябрьский, Любимовка, Малая Локня, Мирный, Новая Сорочина, Обуховка, Плехово, Свердликово, Суджа, Снагость и Южный Курской области, сообщило в среду Минобороны РФ."Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Викторовка, Кругленькое, Красноктябрьский, Любимовка, Малая Локня, Мирный, Новая Сорочина, Обуховка, Плехово, Свердликово, Суджа, Снагость и Южный", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины, суджа
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Суджа
Российские войска нанесли удар по скоплению военных ВСУ в Курской области
Российские войска нанесли удар по скоплению военных ВСУ в районе Суджи
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Викторовка, Кругленькое, Красноктябрьский, Любимовка, Малая Локня, Мирный, Новая Сорочина, Обуховка, Плехово, Свердликово, Суджа, Снагость и Южный Курской области, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Викторовка, Кругленькое, Красноктябрьский, Любимовка, Малая Локня, Мирный, Новая Сорочина, Обуховка, Плехово, Свердликово, Суджа, Снагость и Южный", - говорится в сообщении.