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Российские войска нанесли удар по скоплению военных ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:11 28.08.2024 (обновлено: 14:16 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/rf-1968971175.html
Российские войска нанесли удар по скоплению военных ВСУ в Курской области
Российские войска нанесли удар по скоплению военных ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.08.2024
Российские войска нанесли удар по скоплению военных ВСУ в Курской области
Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Викторовка, Кругленькое, Красноктябрьский, Любимовка, Малая Локня,... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T14:11
2024-08-28T14:16
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
суджа
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Викторовка, Кругленькое, Красноктябрьский, Любимовка, Малая Локня, Мирный, Новая Сорочина, Обуховка, Плехово, Свердликово, Суджа, Снагость и Южный Курской области, сообщило в среду Минобороны РФ."Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Викторовка, Кругленькое, Красноктябрьский, Любимовка, Малая Локня, Мирный, Новая Сорочина, Обуховка, Плехово, Свердликово, Суджа, Снагость и Южный", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины, суджа
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Суджа
Российские войска нанесли удар по скоплению военных ВСУ в Курской области

Российские войска нанесли удар по скоплению военных ВСУ в районе Суджи

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТабличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области
Табличка с надписью Курск 108 (километров) на российско-украинской границе в Сумской области - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Табличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Викторовка, Кругленькое, Красноктябрьский, Любимовка, Малая Локня, Мирный, Новая Сорочина, Обуховка, Плехово, Свердликово, Суджа, Снагость и Южный Курской области, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Викторовка, Кругленькое, Красноктябрьский, Любимовка, Малая Локня, Мирный, Новая Сорочина, Обуховка, Плехово, Свердликово, Суджа, Снагость и Южный", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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