https://ria.ru/20240828/rets-1969031753.html

Представители РЭЦ посетили Кемеровскую область в целях развития экспорта

Представители РЭЦ посетили Кемеровскую область в целях развития экспорта - РИА Новости, 28.08.2024

Представители РЭЦ посетили Кемеровскую область в целях развития экспорта

Представители Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) посетили Кемеровскую область. В рамках визита состоялась встреча с заместителем председателя РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T17:17

2024-08-28T17:17

2024-08-28T17:17

кемеровская область

россия

российский экспортный центр (рэц)

экономика

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Представители Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) посетили Кемеровскую область. В рамках визита состоялась встреча с заместителем председателя правительства Кемеровской области - Кузбасса Еленой Терзитской, представителями министерства экономического развития региона, а также директором АНО "Центр поддержки экспорта Кузбасса" Ириной Бусыгиной, сообщает центр."Во время беседы обсудили перспективы экспорта малого бизнеса региона, уделили внимание актуальным проблемам и вызовам, связанным с выводом региональной продукции на зарубежные рынки, а также возможности повышения конкурентоспособности малых компаний на мировой арене", - говорится в сообщении.Отдельно остановились на работе цифровой платформы "Мой экспорт", которая помогает бизнесу искать контрагентов, финансовых и логистических партнеров, а также компенсировать затраты, получить страховую и кредитную поддержку и многое другое."Региону с моноотраслевой экономикой необходимо уделять особое внимание развитию экспорта малого бизнеса, в том числе вне товарных отраслей - экспорту услуг, франшиз и креативных индустрий. ЦПЭ могут и должны уделять внимание этим сегментам экономики", - отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.Также состоялась встреча с бизнесом Кузбасса, в рамках которой компании рассказали о сложностях, с которыми они сталкиваются сегодня при поставке своей продукции на внешние рынки. Поддержка участия в выставочно-ярмарочной деятельности, логистика и сертификация - вот главные меры поддержки, продления которых ждет бизнес от государства на период 2024-2030 годов."Малому бизнесу, в отличие от крупного, компенсационные меры поддержки не подходят. Кассовый разрыв просто отбивает любое желание экспортировать. Именно поэтому поддержка МСП, реализуемая ЦПЭ, в регионах выстроена по-другому. ЦПЭ оплачивает 100% расходов компаний при участии в международных выставках как в России, так и за рубежом, авансирует до 80% расходов на логистику и сертификацию, а также предоставляет другие меры поддержки на каждом этапе экспортного цикла", - рассказала руководитель Центра поддержки экспорта Кемеровской области Ирина Бусыгина.

https://ria.ru/20240827/rets-1968799151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кемеровская область, россия, российский экспортный центр (рэц), экономика