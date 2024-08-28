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Франция начала расследование против Telegram в феврале - РИА Новости, 28.08.2024
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23:25 28.08.2024 (обновлено: 23:41 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/rassledovanie-1969085785.html
Франция начала расследование против Telegram в феврале
Франция начала расследование против Telegram в феврале - РИА Новости, 28.08.2024
Франция начала расследование против Telegram в феврале
Предварительное расследование против Telegram началось в феврале 2024 года из-за почти полного отсутствия ответа на судебные запросы, говорится в заявлении... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T23:25
2024-08-28T23:41
telegram
франция
в мире
задержание павла дурова во франции
париж
павел дуров
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 28 авг – РИА Новости. Предварительное расследование против Telegram началось в феврале 2024 года из-за почти полного отсутствия ответа на судебные запросы, говорится в заявлении парижской прокуратуры."Практически полное отсутствие ответа Telegram на судебные запросы было доведено до сведения отдела по борьбе с киберпреступностью Национального офиса по борьбе с организованной преступностью при прокуратуре Парижа, в частности, Национальным управлением по делам несовершеннолетних (OFMIN)... Предварительное расследование началось в феврале 2024 года под руководством прокуратуры Парижа, а первоначальные расследования координировались OFMIN", - сказано в документе.Бельгийские следственные органы сообщили французским службам, что они также констатируют отсутствие ответа Telegram на судебные запросы, говорится в заявлении парижской прокуратуры."Опрошенные другие французские следственные службы и прокуратуры, а также различные партнеры Евроюста, в частности бельгийцы, пришли к такому же выводу (отсутствие ответа на судебные запросы – ред.). Именно это побудило Национальный офис по борьбе с организованной преступностью при прокуратуре Парижа начать расследование на предмет возможной уголовной ответственности руководителей этого мессенджера за совершение этих преступлений", - сказано в документе.Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что Дуров был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями. По данным прессы, ему может грозить до 20 лет тюрьмы.Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, в котором отметил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи.
https://ria.ru/20240828/durov-1968735141.html
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telegram, франция, в мире, задержание павла дурова во франции, париж, павел дуров, эммануэль макрон
Telegram, Франция, В мире, Задержание Павла Дурова во Франции, Париж, Павел Дуров, Эммануэль Макрон
Франция начала расследование против Telegram в феврале

Франция расследует дело против Telegram с февраля, не получив ответа на запросы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
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ПАРИЖ, 28 авг – РИА Новости. Предварительное расследование против Telegram началось в феврале 2024 года из-за почти полного отсутствия ответа на судебные запросы, говорится в заявлении парижской прокуратуры.
"Практически полное отсутствие ответа Telegram на судебные запросы было доведено до сведения отдела по борьбе с киберпреступностью Национального офиса по борьбе с организованной преступностью при прокуратуре Парижа, в частности, Национальным управлением по делам несовершеннолетних (OFMIN)... Предварительное расследование началось в феврале 2024 года под руководством прокуратуры Парижа, а первоначальные расследования координировались OFMIN", - сказано в документе.
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27 августа, 14:55
Бельгийские следственные органы сообщили французским службам, что они также констатируют отсутствие ответа Telegram на судебные запросы, говорится в заявлении парижской прокуратуры.
"Опрошенные другие французские следственные службы и прокуратуры, а также различные партнеры Евроюста, в частности бельгийцы, пришли к такому же выводу (отсутствие ответа на судебные запросы – ред.). Именно это побудило Национальный офис по борьбе с организованной преступностью при прокуратуре Парижа начать расследование на предмет возможной уголовной ответственности руководителей этого мессенджера за совершение этих преступлений", - сказано в документе.
Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что Дуров был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями. По данным прессы, ему может грозить до 20 лет тюрьмы.
Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, в котором отметил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 18:16
 
TelegramФранцияВ миреЗадержание Павла Дурова во ФранцииПарижПавел ДуровЭммануэль Макрон
 
 
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