https://ria.ru/20240828/rassledovanie-1969085785.html

Франция начала расследование против Telegram в феврале

Франция начала расследование против Telegram в феврале - РИА Новости, 28.08.2024

Франция начала расследование против Telegram в феврале

Предварительное расследование против Telegram началось в феврале 2024 года из-за почти полного отсутствия ответа на судебные запросы, говорится в заявлении... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T23:25

2024-08-28T23:25

2024-08-28T23:41

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эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 28 авг – РИА Новости. Предварительное расследование против Telegram началось в феврале 2024 года из-за почти полного отсутствия ответа на судебные запросы, говорится в заявлении парижской прокуратуры."Практически полное отсутствие ответа Telegram на судебные запросы было доведено до сведения отдела по борьбе с киберпреступностью Национального офиса по борьбе с организованной преступностью при прокуратуре Парижа, в частности, Национальным управлением по делам несовершеннолетних (OFMIN)... Предварительное расследование началось в феврале 2024 года под руководством прокуратуры Парижа, а первоначальные расследования координировались OFMIN", - сказано в документе.Бельгийские следственные органы сообщили французским службам, что они также констатируют отсутствие ответа Telegram на судебные запросы, говорится в заявлении парижской прокуратуры."Опрошенные другие французские следственные службы и прокуратуры, а также различные партнеры Евроюста, в частности бельгийцы, пришли к такому же выводу (отсутствие ответа на судебные запросы – ред.). Именно это побудило Национальный офис по борьбе с организованной преступностью при прокуратуре Парижа начать расследование на предмет возможной уголовной ответственности руководителей этого мессенджера за совершение этих преступлений", - сказано в документе.Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что Дуров был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями. По данным прессы, ему может грозить до 20 лет тюрьмы.Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, в котором отметил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи.

https://ria.ru/20240828/durov-1968735141.html

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telegram, франция, в мире, задержание павла дурова во франции, париж, павел дуров, эммануэль макрон