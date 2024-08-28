https://ria.ru/20240828/rassledovanie-1969064144.html

СМИ: во Франции на Дурова завели дело о насилии над одним из его детей

СМИ: во Франции на Дурова завели дело о насилии над одним из его детей - РИА Новости, 28.08.2024

СМИ: во Франции на Дурова завели дело о насилии над одним из его детей

В Париже в отношении основателя Telegram Павла Дурова ведется расследование по делу о насилии над одним из его детей, сообщают французские СМИ. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T19:57

2024-08-28T19:57

2024-08-28T20:41

париж

павел дуров

эммануэль макрон

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франция

в мире

задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В Париже в отношении основателя Telegram Павла Дурова ведется расследование по делу о насилии над одним из его детей, сообщают французские СМИ.По информации журналистов, расследование возможного насилия в отношении одного из детей Дурова было начато недавно, им занимается управление по делам несовершеннолетних.Отмечается, что речь идет об актах насилия, якобы совершенных над ребенком 2017 года рождения, когда он проходил обучение в Париже.Ранее в распоряжении РИА Новости попало судебное решение, согласно которому апелляционная уголовная палата кантона Женева 23 октября 2023 года приказала прокуратуре Женевы расследовать жалобу против Дурова, поданную его бывшей девушкой Ириной Болгар, где она обвинила его в насилии в отношении их общего сына. В решении суда объясняется, что после подачи заявления по трем эпизодам насильственных действий, совершенных отцом в отношении ребенка, родившегося в 2017 году, прокуратура Женевы отказалась возбуждать уголовное преследование, поскольку эти эпизоды имели место более трех месяцев назад. Мать ребенка обжаловала это решение прокуратуры 4 мая 2023 года.Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что Дуров был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями. По данным прессы, ему может грозить до 20 лет тюрьмы.Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На фоне этого президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, в котором отметил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи.

https://ria.ru/20240828/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html

париж

женева (город)

франция

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париж, павел дуров, эммануэль макрон, женева (город), франция, в мире, задержание павла дурова во франции