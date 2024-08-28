https://ria.ru/20240828/raneniya-1968870338.html

Военврач назвал самые распространенные ранения в зоне СВО

Военврач назвал самые распространенные ранения в зоне СВО - РИА Новости, 28.08.2024

Военврач назвал самые распространенные ранения в зоне СВО

Наиболее распространенными ранениями в зоне проведения специальной военной операции на сегодняшний день являются поражения вольфрамовыми шариками из кассетных... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T02:32

2024-08-28T02:32

2024-08-28T02:32

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

россия

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ГЕНИЧЕСК, 28 авг - РИА Новости. Наиболее распространенными ранениями в зоне проведения специальной военной операции на сегодняшний день являются поражения вольфрамовыми шариками из кассетных боеприпасов, а также от FPV-дронов, сообщил РИА Новости военврач группировки войск "Днепр" с позывным "Дастан". "На данный момент самое распространенное ранение военнослужащих это, конечно, от поражающих элементов кассетных боеприпасов, также от FPV-дронов… Именно мелкие вольфрамовые шарики, которые имеют очень большую проникающую способность, и поражают органы, конечности в самых незащищенных участках", - сообщил агентству военный медик. По словам военврача, чаще всего поражающие элементы попадают по военнослужащим с боковой проекции, что затрудняет оказание им первой помощи.

https://ria.ru/20240828/udary-1968870111.html

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безопасность, вооруженные силы рф, россия