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Военврач назвал самые распространенные ранения в зоне СВО - РИА Новости, 28.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:32 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/raneniya-1968870338.html
Военврач назвал самые распространенные ранения в зоне СВО
Военврач назвал самые распространенные ранения в зоне СВО - РИА Новости, 28.08.2024
Военврач назвал самые распространенные ранения в зоне СВО
Наиболее распространенными ранениями в зоне проведения специальной военной операции на сегодняшний день являются поражения вольфрамовыми шариками из кассетных... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T02:32
2024-08-28T02:32
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
россия
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ГЕНИЧЕСК, 28 авг - РИА Новости. Наиболее распространенными ранениями в зоне проведения специальной военной операции на сегодняшний день являются поражения вольфрамовыми шариками из кассетных боеприпасов, а также от FPV-дронов, сообщил РИА Новости военврач группировки войск "Днепр" с позывным "Дастан". "На данный момент самое распространенное ранение военнослужащих это, конечно, от поражающих элементов кассетных боеприпасов, также от FPV-дронов… Именно мелкие вольфрамовые шарики, которые имеют очень большую проникающую способность, и поражают органы, конечности в самых незащищенных участках", - сообщил агентству военный медик. По словам военврача, чаще всего поражающие элементы попадают по военнослужащим с боковой проекции, что затрудняет оказание им первой помощи.
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безопасность, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
Военврач назвал самые распространенные ранения в зоне СВО

Врач: самые частые ранения в зоне СВО - от кассетных боеприпасов и FPV-дронов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПациенты в палатке полевого госпиталя в зоне специальной военной операции
Пациенты в палатке полевого госпиталя в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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Пациенты в палатке полевого госпиталя в зоне специальной военной операции . Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 28 авг - РИА Новости. Наиболее распространенными ранениями в зоне проведения специальной военной операции на сегодняшний день являются поражения вольфрамовыми шариками из кассетных боеприпасов, а также от FPV-дронов, сообщил РИА Новости военврач группировки войск "Днепр" с позывным "Дастан".
"На данный момент самое распространенное ранение военнослужащих это, конечно, от поражающих элементов кассетных боеприпасов, также от FPV-дронов… Именно мелкие вольфрамовые шарики, которые имеют очень большую проникающую способность, и поражают органы, конечности в самых незащищенных участках", - сообщил агентству военный медик.
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По словам военврача, чаще всего поражающие элементы попадают по военнослужащим с боковой проекции, что затрудняет оказание им первой помощи.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФРоссия
 
 
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