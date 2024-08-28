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В Курской области утром сбили ракету ВСУ
В Курской области утром сбили ракету ВСУ - РИА Новости, 28.08.2024
В Курской области утром сбили ракету ВСУ
Силы ПВО ранним утром 28 августа сбили в Курской области украинскую ракету, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T07:24
2024-08-28T07:24
2024-08-28T07:29
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
вооруженные силы украины
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алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Силы ПВО ранним утром 28 августа сбили в Курской области украинскую ракету, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Рано утром украинская ракета была сбита в небе над Курской областью системами ПВО. Благодарю наших защитников!" - говорится в сообщении.
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курская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области утром сбили ракету ВСУ
Врио губернатора Смирнов: в небе над Курской областью утром сбили ракету ВСУ