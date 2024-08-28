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Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников ВСУ над двумя регионами - РИА Новости, 28.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:04 28.08.2024 (обновлено: 07:10 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/pvo-1968882156.html
Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников ВСУ над двумя регионами
Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников ВСУ над двумя регионами - РИА Новости, 28.08.2024
Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников ВСУ над двумя регионами
Российская ПВО за минувшую ночь сбила 8 украинских БПЛА самолетного типа над территорией Воронежской области и 4 – над Ростовской областью, сообщило Минобороны... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T07:04
2024-08-28T07:10
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воронежская область
ростовская область
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российская ПВО за минувшую ночь сбила 8 украинских БПЛА самолетного типа над территорией Воронежской области и 4 – над Ростовской областью, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.Восемь БПЛА сбиты над территорией Воронежской области и четыре – над территорией Ростовской области, уточнили в ведомстве.
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россия
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безопасность, россия, воронежская область, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воронежская область, Ростовская область
Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников ВСУ над двумя регионами

МО: силы ПВО за ночь уничтожили 12 беспилотников ВСУ над двумя областями

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве
ЗРК Стрела-10 на боевом дежурстве - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российская ПВО за минувшую ночь сбила 8 украинских БПЛА самолетного типа над территорией Воронежской области и 4 – над Ростовской областью, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Восемь БПЛА сбиты над территорией Воронежской области и четыре – над территорией Ростовской области, уточнили в ведомстве.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВоронежская областьРостовская область
 
 
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