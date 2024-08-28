https://ria.ru/20240828/pvo-1968882156.html

Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников ВСУ над двумя регионами

Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников ВСУ над двумя регионами - РИА Новости, 28.08.2024

Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников ВСУ над двумя регионами

Российская ПВО за минувшую ночь сбила 8 украинских БПЛА самолетного типа над территорией Воронежской области и 4 – над Ростовской областью, сообщило Минобороны... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T07:04

2024-08-28T07:04

2024-08-28T07:10

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

воронежская область

ростовская область

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российская ПВО за минувшую ночь сбила 8 украинских БПЛА самолетного типа над территорией Воронежской области и 4 – над Ростовской областью, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.Восемь БПЛА сбиты над территорией Воронежской области и четыре – над территорией Ростовской области, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

воронежская область

ростовская область

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безопасность, россия, воронежская область, ростовская область