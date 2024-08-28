В Приморье будут судить участника организованной группы "крабового короля"
Члена группы "крабового короля" обвинили в контрабанде 485 тонн краба
Улов краба. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – РИА Новости. Обвиняемый член организованной группы "крабового короля" Дмитрия Дремлюги подозревается в контрабанде 485 тонн краба почти на 200 миллионов рублей и неуплате 10,4 миллиона рублей таможенных платежей в Приморье, сообщило управление Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу в Telegram-канале.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одного из членов созданной в 2012 году на территории Приморского края организованной группы. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов), частью 4 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2012-2016 годах обвиняемый в составе организованной группы предоставил в таможенные органы документы с заниженной ценой экспортируемых товаров. В результате за границу была перемещена 21 партия живого краба весом более 485 тонн и стоимостью почти 200 миллионов рублей. Также соучастники уклонились от уплаты 10,4 миллиона рублей таможенных платежей.
"При этом обвиняемый обеспечивал добычу принадлежащим ему морским судном живого краба на территории Российской Федерации, его незаконное перемещение в морские порты иностранного государства и передачу реальным покупателям по рыночной цене", - отмечается в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в управлении Генпрокуратуры по ДФО, обвиняемый является участником организованной группы скрывающегося за границей "крабового короля" Дремлюги.
Генпрокуратура ранее взыскала с дальневосточных рыбопромышленников почти 400 миллиардов рублей за незаконный вылов биоресурсов на Дальнем Востоке. Ответчиками значились 31 компания и 29 человек, в том числе "крабовые короли" Дремлюга по иску на 17,4 миллиарда рублей и Олег Кан по иску на 358,7 миллиарда рублей. В апреле и мае активы более десяти дальневосточных рыбопромышленных компаний перешли в собственность государства. Пятый арбитражный апелляционный суд с мая рассматривает 29 жалоб на решение о взыскании 358,7 миллиарда рублей.