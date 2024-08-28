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Российский пианист получил в Таиланде престижную премию фонда Star of Siam - РИА Новости, 28.08.2024
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19:19 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/premiya-1969059066.html
Российский пианист получил в Таиланде престижную премию фонда Star of Siam
Российский пианист получил в Таиланде престижную премию фонда Star of Siam - РИА Новости, 28.08.2024
Российский пианист получил в Таиланде престижную премию фонда Star of Siam
Живущий и работающий в Таиланде российский пианист Иван Шарапов удостоен престижной премии Star of Siam Top People of the Year ("Выдающиеся люди года по версии... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T19:19
2024-08-28T19:19
таиланд
маха ватчиралонгкон
в мире
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БАНГКОК, 28 авг – РИА Новости. Живущий и работающий в Таиланде российский пианист Иван Шарапов удостоен престижной премии Star of Siam Top People of the Year ("Выдающиеся люди года по версии Фонда "Звезда Сиама") 2024 года за профессиональную и благотворительную деятельность, сообщает правление фонда в своих аккаунтах в социальных сетях. "Пианист Иван Шарапов награждается за концертную деятельность и выдающееся исполнение на сольных концертах произведений русской классической музыки и сочинений Его Величества короля Пхумипхона Адулъядета Великого", - говорится в списке лауреатов премии 2024 года, который опубликовал фонд. "Золотой кубок" премии вручил россиянину от имени фонда Мом Ратчавонг (таиландский титул члена королевской семьи, прямого потомка царствовавшего монарха в третьем поколении – ред.) генерал Вайяват Чаккрапхан. Фонд Star of Siam занимается благотворительной деятельностью в сфере образования, культуры и сохранения национальных традиций. Фондом учреждены несколько престижных ежегодных премий за достижения в этих областях и в сфере благотворительности. Российский пианист Иван Шарапов живет и работает в Таиланде, занимаясь концертной деятельностью и преподавая игру на фортепиано в музыкальных образовательных учреждениях. Россиянин широко известен в Таиланде серией сольных концертных "марафонов" в память покойного короля Пхумипхона Адулъядета (Рамы IX) и в честь царствующего монарха, короля Маха Ватчиралонгкона (Рамы Х), во время которых он исполняет на рояле без перерыва в течение 9-10 часов программу, состоящую из русской музыкальной классики, музыкальных произведений покойного короля Пхумипхона Адулъядета (Рамы IX), написавшего более ста известных в Таиланде и в мире классических и джазовых композиций, и популярные мелодии авторства советских, российских и таиландских композиторов. Российский пианист также выступает в благотворительных концертах вместе с ведущими таиландскими исполнителями и ведет другую благотворительную деятельность. Премия фонда Star of Siam была вручена Шарапову уже во второй раз: первую пианист получил в 2019 году. "Честно говоря, для меня получение премии в этот раз стало неожиданностью. Мне очень приятно сохраняющееся внимание ко мне и моей работе со стороны фонда Star of Siam. Приятно сознавать, что фонд решил отметить такой высокой оценкой мой скромный вклад в социально-культурную жизнь Таиланда", - сказал РИА Новости российский пианист после получения награды.
https://ria.ru/20240608/shvydkoy-1951604830.html
https://ria.ru/20240806/vostokov-1964456428.html
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РИА Новости
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таиланд, маха ватчиралонгкон, в мире
Таиланд, Маха Ватчиралонгкон, В мире
Российский пианист получил в Таиланде престижную премию фонда Star of Siam

Российский пианист Шарапов получил в Таиланде премию фонда Star of Siam

© Fotolia / bdavid32Игра на фортепиано
Игра на фортепиано - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Fotolia / bdavid32
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БАНГКОК, 28 авг – РИА Новости. Живущий и работающий в Таиланде российский пианист Иван Шарапов удостоен престижной премии Star of Siam Top People of the Year ("Выдающиеся люди года по версии Фонда "Звезда Сиама") 2024 года за профессиональную и благотворительную деятельность, сообщает правление фонда в своих аккаунтах в социальных сетях.
"Пианист Иван Шарапов награждается за концертную деятельность и выдающееся исполнение на сольных концертах произведений русской классической музыки и сочинений Его Величества короля Пхумипхона Адулъядета Великого", - говорится в списке лауреатов премии 2024 года, который опубликовал фонд.
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"Золотой кубок" премии вручил россиянину от имени фонда Мом Ратчавонг (таиландский титул члена королевской семьи, прямого потомка царствовавшего монарха в третьем поколении – ред.) генерал Вайяват Чаккрапхан.
Фонд Star of Siam занимается благотворительной деятельностью в сфере образования, культуры и сохранения национальных традиций. Фондом учреждены несколько престижных ежегодных премий за достижения в этих областях и в сфере благотворительности.
Российский пианист Иван Шарапов живет и работает в Таиланде, занимаясь концертной деятельностью и преподавая игру на фортепиано в музыкальных образовательных учреждениях.
Россиянин широко известен в Таиланде серией сольных концертных "марафонов" в память покойного короля Пхумипхона Адулъядета (Рамы IX) и в честь царствующего монарха, короля Маха Ватчиралонгкона (Рамы Х), во время которых он исполняет на рояле без перерыва в течение 9-10 часов программу, состоящую из русской музыкальной классики, музыкальных произведений покойного короля Пхумипхона Адулъядета (Рамы IX), написавшего более ста известных в Таиланде и в мире классических и джазовых композиций, и популярные мелодии авторства советских, российских и таиландских композиторов. Российский пианист также выступает в благотворительных концертах вместе с ведущими таиландскими исполнителями и ведет другую благотворительную деятельность.
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Премия фонда Star of Siam была вручена Шарапову уже во второй раз: первую пианист получил в 2019 году.
"Честно говоря, для меня получение премии в этот раз стало неожиданностью. Мне очень приятно сохраняющееся внимание ко мне и моей работе со стороны фонда Star of Siam. Приятно сознавать, что фонд решил отметить такой высокой оценкой мой скромный вклад в социально-культурную жизнь Таиланда", - сказал РИА Новости российский пианист после получения награды.
 
ТаиландМаха ВатчиралонгконВ мире
 
 
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