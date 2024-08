https://ria.ru/20240828/premiya-1969059066.html

Российский пианист получил в Таиланде престижную премию фонда Star of Siam

Российский пианист получил в Таиланде престижную премию фонда Star of Siam - РИА Новости, 28.08.2024

Российский пианист получил в Таиланде престижную премию фонда Star of Siam

Живущий и работающий в Таиланде российский пианист Иван Шарапов удостоен престижной премии Star of Siam Top People of the Year ("Выдающиеся люди года по версии... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T19:19

2024-08-28T19:19

2024-08-28T19:19

таиланд

маха ватчиралонгкон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144875/92/1448759259_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_47b477fdf04a7018e5c8a38c8cd4232d.jpg

БАНГКОК, 28 авг – РИА Новости. Живущий и работающий в Таиланде российский пианист Иван Шарапов удостоен престижной премии Star of Siam Top People of the Year ("Выдающиеся люди года по версии Фонда "Звезда Сиама") 2024 года за профессиональную и благотворительную деятельность, сообщает правление фонда в своих аккаунтах в социальных сетях. "Пианист Иван Шарапов награждается за концертную деятельность и выдающееся исполнение на сольных концертах произведений русской классической музыки и сочинений Его Величества короля Пхумипхона Адулъядета Великого", - говорится в списке лауреатов премии 2024 года, который опубликовал фонд. "Золотой кубок" премии вручил россиянину от имени фонда Мом Ратчавонг (таиландский титул члена королевской семьи, прямого потомка царствовавшего монарха в третьем поколении – ред.) генерал Вайяват Чаккрапхан. Фонд Star of Siam занимается благотворительной деятельностью в сфере образования, культуры и сохранения национальных традиций. Фондом учреждены несколько престижных ежегодных премий за достижения в этих областях и в сфере благотворительности. Российский пианист Иван Шарапов живет и работает в Таиланде, занимаясь концертной деятельностью и преподавая игру на фортепиано в музыкальных образовательных учреждениях. Россиянин широко известен в Таиланде серией сольных концертных "марафонов" в память покойного короля Пхумипхона Адулъядета (Рамы IX) и в честь царствующего монарха, короля Маха Ватчиралонгкона (Рамы Х), во время которых он исполняет на рояле без перерыва в течение 9-10 часов программу, состоящую из русской музыкальной классики, музыкальных произведений покойного короля Пхумипхона Адулъядета (Рамы IX), написавшего более ста известных в Таиланде и в мире классических и джазовых композиций, и популярные мелодии авторства советских, российских и таиландских композиторов. Российский пианист также выступает в благотворительных концертах вместе с ведущими таиландскими исполнителями и ведет другую благотворительную деятельность. Премия фонда Star of Siam была вручена Шарапову уже во второй раз: первую пианист получил в 2019 году. "Честно говоря, для меня получение премии в этот раз стало неожиданностью. Мне очень приятно сохраняющееся внимание ко мне и моей работе со стороны фонда Star of Siam. Приятно сознавать, что фонд решил отметить такой высокой оценкой мой скромный вклад в социально-культурную жизнь Таиланда", - сказал РИА Новости российский пианист после получения награды.

https://ria.ru/20240608/shvydkoy-1951604830.html

https://ria.ru/20240806/vostokov-1964456428.html

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

таиланд, маха ватчиралонгкон, в мире