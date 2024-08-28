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В Ростовской области локализовали возгорание камыша и сухой травы
В Ростовской области локализовали возгорание камыша и сухой травы - РИА Новости, 28.08.2024
В Ростовской области локализовали возгорание камыша и сухой травы
Возгорание камыша и сухой травы в Ростовской области локализовано на площади 1 тысячи квадратных метров, сообщило МЧС РФ. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T18:28
2024-08-28T18:28
2024-08-28T18:28
происшествия
ростовская область
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аксайский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Возгорание камыша и сухой травы в Ростовской области локализовано на площади 1 тысячи квадратных метров, сообщило МЧС РФ. Ранее ведомство сообщало, что камыш и сухая трава загорелись на площади 1 тысячи квадратных метров в Аксайском районе Ростовской области. "В Ростовской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 1000 квадратных метрах", - говорится в в Telegram-канале МЧС РФ.
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происшествия, ростовская область, россия, аксайский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Ростовская область, Россия, Аксайский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Ростовской области локализовали возгорание камыша и сухой травы
МЧС РФ: в Ростовской области локализовали возгорание камыша и сухой травы