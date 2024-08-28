https://ria.ru/20240828/pozhar-1968998530.html

Причиной пожара в районе Феодосии стало неосторожное обращение с огнем

Причиной пожара в районе Феодосии стало неосторожное обращение с огнем - РИА Новости, 28.08.2024

Причиной пожара в районе Феодосии стало неосторожное обращение с огнем

Причиной крупного пожара на плато горного хребта Тепе-Оба в районе Феодосии на юго-востоке Крыма стало неосторожное обращение с огнем, решается вопрос о... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T15:22

2024-08-28T15:22

2024-08-28T15:22

происшествия

феодосия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Причиной крупного пожара на плато горного хребта Тепе-Оба в районе Феодосии на юго-востоке Крыма стало неосторожное обращение с огнем, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщил заместитель начальника крымского управления МЧС РФ Игорь Скуртул. Сухая растительность загорелась в районе Феодосии на плато Тепе-Оба в воскресенье. В среду пожар был локализован на 150 гектарах. "Там основная причина и версия – это неосторожное обращение с огнем, а именно разведение открытого огня в лесном массиве", - сказал Скуртул журналистам. По его словам, в связи с пожаром на Тепе-Оба рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по 262 статье УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов).

https://ria.ru/20240828/rossija-1968892460.html

феодосия

россия

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происшествия, феодосия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии