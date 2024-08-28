https://ria.ru/20240828/pozhar-1968895840.html

Лесной пожар под Феодосией локализовали

Лесной пожар под Феодосией локализовали - РИА Новости, 28.08.2024

Лесной пожар под Феодосией локализовали

Лесной пожар в районе Тепе-Оба под Феодосией в Крыму локализован на 150 гектарах, сообщает МЧС России. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T09:21

2024-08-28T09:21

2024-08-28T09:25

феодосия

природные пожары в россии

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968672515_0:26:726:434_1920x0_80_0_0_4974ec6dd2bf238e29f64d7ab0a32f49.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Лесной пожар в районе Тепе-Оба под Феодосией в Крыму локализован на 150 гектарах, сообщает МЧС России.Сухая растительность загорелась в районе Феодосии на плато Тепе-Оба в воскресенье. Площадь пожара, который распространился из-за сильного ветра, несмотря на усилия пожарных и лесников, составляла 45 гектаров, затем 75, а к вечеру понедельника выросла до 150. Работу пожарных, лесников и волонтеров осложняет сильный порывистый ветер, на отдельных участках наблюдается переход на верховой пожар. Число привлеченных к борьбе с огнем к вечеру понедельника увеличилось до 480 человек, привлечено более 100 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России."Лесной пожар в районе Тепе-Оба локализован на 150 гектаров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240825/pozhar-1968398509.html

феодосия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

феодосия, природные пожары в россии, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)