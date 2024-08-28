Рейтинг@Mail.ru
Лесной пожар под Феодосией локализовали - РИА Новости, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:21 28.08.2024 (обновлено: 09:25 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/pozhar-1968895840.html
Лесной пожар под Феодосией локализовали
Лесной пожар под Феодосией локализовали - РИА Новости, 28.08.2024
Лесной пожар под Феодосией локализовали
Лесной пожар в районе Тепе-Оба под Феодосией в Крыму локализован на 150 гектарах, сообщает МЧС России. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T09:21
2024-08-28T09:25
феодосия
природные пожары в россии
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968672515_0:26:726:434_1920x0_80_0_0_4974ec6dd2bf238e29f64d7ab0a32f49.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Лесной пожар в районе Тепе-Оба под Феодосией в Крыму локализован на 150 гектарах, сообщает МЧС России.Сухая растительность загорелась в районе Феодосии на плато Тепе-Оба в воскресенье. Площадь пожара, который распространился из-за сильного ветра, несмотря на усилия пожарных и лесников, составляла 45 гектаров, затем 75, а к вечеру понедельника выросла до 150. Работу пожарных, лесников и волонтеров осложняет сильный порывистый ветер, на отдельных участках наблюдается переход на верховой пожар. Число привлеченных к борьбе с огнем к вечеру понедельника увеличилось до 480 человек, привлечено более 100 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России."Лесной пожар в районе Тепе-Оба локализован на 150 гектаров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240825/pozhar-1968398509.html
феодосия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968672515_114:0:727:460_1920x0_80_0_0_12326e462bccbbf09d8dc1220b8d9e82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
феодосия, природные пожары в россии, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Феодосия, Природные пожары в России, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Лесной пожар под Феодосией локализовали

Лесной пожар в районе Тепе-Оба под Феодосией локализован на площади 150 га

© МЧС России/TelegramЛиквидация лесного пожара под Феодосией в Крыму
Ликвидация лесного пожара под Феодосией в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© МЧС России/Telegram
Ликвидация лесного пожара под Феодосией в Крыму
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Лесной пожар в районе Тепе-Оба под Феодосией в Крыму локализован на 150 гектарах, сообщает МЧС России.
Сухая растительность загорелась в районе Феодосии на плато Тепе-Оба в воскресенье. Площадь пожара, который распространился из-за сильного ветра, несмотря на усилия пожарных и лесников, составляла 45 гектаров, затем 75, а к вечеру понедельника выросла до 150. Работу пожарных, лесников и волонтеров осложняет сильный порывистый ветер, на отдельных участках наблюдается переход на верховой пожар. Число привлеченных к борьбе с огнем к вечеру понедельника увеличилось до 480 человек, привлечено более 100 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России.
"Лесной пожар в районе Тепе-Оба локализован на 150 гектаров", - говорится в сообщении.
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
В Крыму из-за природного пожара планируют эвакуировать примерно сто человек
25 августа, 21:00
 
ФеодосияПриродные пожары в РоссииПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала