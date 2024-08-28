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Лесной пожар под Феодосией локализовали
Лесной пожар под Феодосией локализовали - РИА Новости, 28.08.2024
Лесной пожар под Феодосией локализовали
Лесной пожар в районе Тепе-Оба под Феодосией в Крыму локализован на 150 гектарах, сообщает МЧС России. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T09:21
2024-08-28T09:21
2024-08-28T09:25
феодосия
природные пожары в россии
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Лесной пожар в районе Тепе-Оба под Феодосией в Крыму локализован на 150 гектарах, сообщает МЧС России.Сухая растительность загорелась в районе Феодосии на плато Тепе-Оба в воскресенье. Площадь пожара, который распространился из-за сильного ветра, несмотря на усилия пожарных и лесников, составляла 45 гектаров, затем 75, а к вечеру понедельника выросла до 150. Работу пожарных, лесников и волонтеров осложняет сильный порывистый ветер, на отдельных участках наблюдается переход на верховой пожар. Число привлеченных к борьбе с огнем к вечеру понедельника увеличилось до 480 человек, привлечено более 100 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России."Лесной пожар в районе Тепе-Оба локализован на 150 гектаров", - говорится в сообщении.
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феодосия, природные пожары в россии, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Феодосия, Природные пожары в России, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Лесной пожар под Феодосией локализовали
Лесной пожар в районе Тепе-Оба под Феодосией локализован на площади 150 га