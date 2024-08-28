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На Кубани загорелся лес в районе станицы Ладожской

На Кубани загорелся лес в районе станицы Ладожской - РИА Новости, 28.08.2024

На Кубани загорелся лес в районе станицы Ладожской

Спасатели тушат лес в районе станицы Ладожской в Краснодарском крае, возгорание локализовано на пяти гектарах, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T09:00

2024-08-28T09:00

2024-08-28T09:00

происшествия

краснодарский край

природные пожары в россии

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КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Спасатели тушат лес в районе станицы Ладожской в Краснодарском крае, возгорание локализовано на пяти гектарах, сообщили в оперативном штабе региона. "В районе станицы Ладожской тушат лесной пожар. Горит лесная подстилка. Лесопожарные формирования приступили к тушению в 21.40 (вторника, совпадает с мск - ред.). Сейчас на месте работает 21 человек РСЧС, привлечено шесть единиц техники. В 00.30 огонь локализован на площади 5 гектаров", - говорится в сообщении.

краснодарский край

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснодарский край, природные пожары в россии