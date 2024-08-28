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На Кубани загорелся лес в районе станицы Ладожской - РИА Новости, 28.08.2024
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На Кубани загорелся лес в районе станицы Ладожской
На Кубани загорелся лес в районе станицы Ладожской - РИА Новости, 28.08.2024
На Кубани загорелся лес в районе станицы Ладожской
Спасатели тушат лес в районе станицы Ладожской в Краснодарском крае, возгорание локализовано на пяти гектарах, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T09:00
2024-08-28T09:00
происшествия
краснодарский край
природные пожары в россии
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КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Спасатели тушат лес в районе станицы Ладожской в Краснодарском крае, возгорание локализовано на пяти гектарах, сообщили в оперативном штабе региона. "В районе станицы Ладожской тушат лесной пожар. Горит лесная подстилка. Лесопожарные формирования приступили к тушению в 21.40 (вторника, совпадает с мск - ред.). Сейчас на месте работает 21 человек РСЧС, привлечено шесть единиц техники. В 00.30 огонь локализован на площади 5 гектаров", - говорится в сообщении.
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происшествия, краснодарский край, природные пожары в россии
Происшествия, Краснодарский край, Природные пожары в России
На Кубани загорелся лес в районе станицы Ладожской

Оперштаб: в районе кубанской станицы Ладожской горит лес на площади 5 гектаров

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Спасатели тушат лес в районе станицы Ладожской в Краснодарском крае, возгорание локализовано на пяти гектарах, сообщили в оперативном штабе региона.
"В районе станицы Ладожской тушат лесной пожар. Горит лесная подстилка. Лесопожарные формирования приступили к тушению в 21.40 (вторника, совпадает с мск - ред.). Сейчас на месте работает 21 человек РСЧС, привлечено шесть единиц техники. В 00.30 огонь локализован на площади 5 гектаров", - говорится в сообщении.
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