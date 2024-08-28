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Белоусов поздравил мотострелков с освобождением Орловки в ДНР
Белоусов поздравил мотострелков с освобождением Орловки в ДНР - РИА Новости, 28.08.2024
Белоусов поздравил мотострелков с освобождением Орловки в ДНР
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 589-го и 433-го мотострелковых полков с освобождением населённого пункта Орловка в... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T00:48
2024-08-28T00:48
2024-08-28T00:48
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 589-го и 433-го мотострелковых полков с освобождением населённого пункта Орловка в ДНР, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале. О взятии под контроль Орловки подразделениями группировки российских войск "Центр" министерство сообщило во вторник в своей сводке. "Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 589-го гвардейского мотострелкового Берлинского Краснознамённого ордена Кутузова полка с освобождением от врага населённого пункта Орловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства. Отмечено, что в результате решительных действий военнослужащих полка противник, понеся потери, отступил дальше на Запад. "В ходе специальной военной операции, взламывая неприступную оборону противника, вы последовательно освобождаете донецкую землю от неонацистов. В боях за Бердычи, Новоалександровку и Евгеновку личный состав полка показал образцы смелости и отваги", - отмечает министр в своей телеграмме. Белоусов также направил поздравления командованию и личному составу 433-го мотострелкового Краснознаменного полка имени Донского казачества. Как подчеркнули в Минобороны, в ходе СВО военнослужащие полка успешно выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях. В частности, они освобождали от ВСУ населенные пункты Бердычи, Очеретино и Евгеновка ДНР. По словам Белоусова, бойцы полка уверенно продвигаются на красноармейском направлении, а благодаря их решительным действиям противник понёс существенные потери и отступил. За героизм, отвагу и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, более 2,5 тысяч военнослужащих награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия, заключили в Минобороны.
https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968861757.html
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донецкая народная республика, россия, андрей белоусов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
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Белоусов поздравил мотострелков с освобождением Орловки в ДНР
Белоусов поздравил 589-й и 433-й мотострелковые полки с освобождением Орловки
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 589-го и 433-го мотострелковых полков с освобождением населённого пункта Орловка в ДНР, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале
.
О взятии под контроль Орловки подразделениями группировки российских войск "Центр" министерство сообщило во вторник в своей сводке.
"Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 589-го гвардейского мотострелкового Берлинского Краснознамённого ордена Кутузова полка с освобождением от врага населённого пункта Орловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечено, что в результате решительных действий военнослужащих полка противник, понеся потери, отступил дальше на Запад. "В ходе специальной военной операции, взламывая неприступную оборону противника, вы последовательно освобождаете донецкую землю от неонацистов. В боях за Бердычи, Новоалександровку и Евгеновку личный состав полка показал образцы смелости и отваги", - отмечает министр в своей телеграмме.
Белоусов также направил поздравления командованию и личному составу 433-го мотострелкового Краснознаменного полка имени Донского казачества.
Как подчеркнули в Минобороны, в ходе СВО военнослужащие полка успешно выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях. В частности, они освобождали от ВСУ
населенные пункты Бердычи, Очеретино и Евгеновка ДНР. По словам Белоусова, бойцы полка уверенно продвигаются на красноармейском направлении, а благодаря их решительным действиям противник понёс существенные потери и отступил.
За героизм, отвагу и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, более 2,5 тысяч военнослужащих награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия, заключили в Минобороны.