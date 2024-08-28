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Белоусов поздравил мотострелков с освобождением Орловки в ДНР - РИА Новости, 28.08.2024
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Белоусов поздравил мотострелков с освобождением Орловки в ДНР
Белоусов поздравил мотострелков с освобождением Орловки в ДНР - РИА Новости, 28.08.2024
Белоусов поздравил мотострелков с освобождением Орловки в ДНР
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 589-го и 433-го мотострелковых полков с освобождением населённого пункта Орловка в... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T00:48
2024-08-28T00:48
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 589-го и 433-го мотострелковых полков с освобождением населённого пункта Орловка в ДНР, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале. О взятии под контроль Орловки подразделениями группировки российских войск "Центр" министерство сообщило во вторник в своей сводке. "Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 589-го гвардейского мотострелкового Берлинского Краснознамённого ордена Кутузова полка с освобождением от врага населённого пункта Орловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства. Отмечено, что в результате решительных действий военнослужащих полка противник, понеся потери, отступил дальше на Запад. "В ходе специальной военной операции, взламывая неприступную оборону противника, вы последовательно освобождаете донецкую землю от неонацистов. В боях за Бердычи, Новоалександровку и Евгеновку личный состав полка показал образцы смелости и отваги", - отмечает министр в своей телеграмме. Белоусов также направил поздравления командованию и личному составу 433-го мотострелкового Краснознаменного полка имени Донского казачества. Как подчеркнули в Минобороны, в ходе СВО военнослужащие полка успешно выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях. В частности, они освобождали от ВСУ населенные пункты Бердычи, Очеретино и Евгеновка ДНР. По словам Белоусова, бойцы полка уверенно продвигаются на красноармейском направлении, а благодаря их решительным действиям противник понёс существенные потери и отступил. За героизм, отвагу и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, более 2,5 тысяч военнослужащих награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия, заключили в Минобороны.
https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968861757.html
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донецкая народная республика, россия, андрей белоусов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Белоусов поздравил мотострелков с освобождением Орловки в ДНР

Белоусов поздравил 589-й и 433-й мотострелковые полки с освобождением Орловки

© Фото : Администрация Президента РоссииМинистр обороны Андрей Белоусов
Министр обороны Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Фото : Администрация Президента России
Министр обороны Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 589-го и 433-го мотострелковых полков с освобождением населённого пункта Орловка в ДНР, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
О взятии под контроль Орловки подразделениями группировки российских войск "Центр" министерство сообщило во вторник в своей сводке.
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"Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 589-го гвардейского мотострелкового Берлинского Краснознамённого ордена Кутузова полка с освобождением от врага населённого пункта Орловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечено, что в результате решительных действий военнослужащих полка противник, понеся потери, отступил дальше на Запад. "В ходе специальной военной операции, взламывая неприступную оборону противника, вы последовательно освобождаете донецкую землю от неонацистов. В боях за Бердычи, Новоалександровку и Евгеновку личный состав полка показал образцы смелости и отваги", - отмечает министр в своей телеграмме.
Белоусов также направил поздравления командованию и личному составу 433-го мотострелкового Краснознаменного полка имени Донского казачества.
Как подчеркнули в Минобороны, в ходе СВО военнослужащие полка успешно выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях. В частности, они освобождали от ВСУ населенные пункты Бердычи, Очеретино и Евгеновка ДНР. По словам Белоусова, бойцы полка уверенно продвигаются на красноармейском направлении, а благодаря их решительным действиям противник понёс существенные потери и отступил.
За героизм, отвагу и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, более 2,5 тысяч военнослужащих награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия, заключили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияАндрей БелоусовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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