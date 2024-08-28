https://ria.ru/20240828/povyshenie-1968870818.html

Эксперты рассказали, как получить повышение на работе

Эксперты рассказали, как получить повышение на работе - РИА Новости, 28.08.2024

Эксперты рассказали, как получить повышение на работе

Повышения в должности и заработной плате можно добиться благодаря инициативности и демонстрации своих достижений руководству, постоянно совершенствуя свои... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T02:46

2024-08-28T02:46

2024-08-28T02:46

общество

сколково

россия

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Повышения в должности и заработной плате можно добиться благодаря инициативности и демонстрации своих достижений руководству, постоянно совершенствуя свои знания и навыки в разных областях, а перед разговором о карьерном росте стоит продумать запрос и аргументы, рассказали РИА новости эксперты. "Прежде всего, важно занять активную позицию и взять на себя ответственность за развитие собственной карьеры. Повышения достигают сотрудники, которые не просто хорошо делают свою работу, но выходят за рамки своего функционала - участвуют в совместных проектах с другими отделами, проявляют инициативу и предлагают идеи для развития компании", - считает генеральный директор IT-компании MightyCall Юлия Черноуцян. По ее словам, человек должен постоянно учиться, получать новые навыки, а также следовать современным тенденциям и технологиям. Кроме того, эксперт рекомендует сообщать руководству о достижениях, даже небольших: об успешном завершении проекта, оптимизации процессов или внедрении инноваций. Стоит также документировать успехи и представлять в формате, который легко читается и воспринимается, обсуждать перспективу повышения с вескими аргументами. "Важно, чтобы запрос о повышении не был абстрактным - чем более четко вы сформулировали, какую должность хотели бы занять, какую пользу это принесет компании, тем выше шансы на успешные переговоры с руководством", - отметила Черноуцян. Профессор бизнес-практики Школы управления Сколково Елена Витчак выделяет новые тренды построения карьеры - теперь продолжительность работы в компании играет меньшую роль для роста, на первые позиции выходит разнообразие опыта и проектная деятельность. Она подчеркнула, что стоит сделать свой опыт максимально диверсифицированным, чтобы он затрагивал несколько разных сфер и навыков. Следует также обращать внимание на коммуникативные навыки, "прокачиваться" во взаимодействии с людьми на разном уровне и выстраивать свою ценность в компании, обсуждать с руководством свое видение процессов. "Я дам рекомендацию для более старших поколений. Мы видим у поколения X (1967–1984 годов рождения - ред.) такое заявление, связанное с высокими требованиями к себе: "Я никогда не смогу достигнуть высокопрофессиональных результатов в диджитализации, в цифровом мире". Они достаточно строго относятся к себе в этой теме. Поэтому я бы посоветовала им не бояться, найти менторов и обучиться нужным навыкам", - сказала руководитель исследовательского центра "RuGenerations — российская школа Теории поколений" Евгения Шамис.

https://ria.ru/20240426/zarplaty-1942394322.html

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общество, сколково, россия