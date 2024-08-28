Рейтинг@Mail.ru
Предварительное слушание дела Пономарева* о фейках пройдет в четверг - РИА Новости, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 28.08.2024 (обновлено: 14:30 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/ponomarev-1968972166.html
Предварительное слушание дела Пономарева* о фейках пройдет в четверг
Предварительное слушание дела Пономарева* о фейках пройдет в четверг - РИА Новости, 28.08.2024
Предварительное слушание дела Пономарева* о фейках пройдет в четверг
Второй западный окружной военный суд в четверг проведет предварительное слушание по уголовному делу в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* (признан... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T14:13
2024-08-28T14:30
происшествия
россия
украина
сша
илья пономарев
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955832159_0:190:3067:1915_1920x0_80_0_0_e50ca7c3d705acfc82a0d4dda57c338c.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в четверг проведет предварительное слушание по уголовному делу в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* (признан иноагентом), обвиняемого в оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о ВС РФ, сообщается в картотеке инстанции. "Предварительное слушание назначено на 29 августа в 10.00",- сказано в картотеке . Пономарева* будут судить заочно, он объявлен в международный розыск. По данным следствия, в 2022 году фигурант, находясь на территории Украины, принял участие в трансляции в интернете, а также дал интервью, в ходе которого публично распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные о действиях ВС РФ в ходе СВО. Также он высказывал утверждения, подпадающие под оправдание терроризма на территории России. Экс-депутат Госдумы Пономарев* бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом - на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году он был объявлен в розыск и заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240827/sud-1968842146.html
https://ria.ru/20240828/inoagent-1968874679.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955832159_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_80ae26bdc58109ad9f62703aefa1d646.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, украина, сша, илья пономарев, госдума рф
Происшествия, Россия, Украина, США, Илья Пономарев, Госдума РФ
Предварительное слушание дела Пономарева* о фейках пройдет в четверг

Предварительное слушание дела экс-депутата Пономарева о фейках пройдет в четверг

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкИлья Пономарев* (признан в РФ иностранным агентом)
Илья Пономарев* (признан в РФ иностранным агентом) - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Илья Пономарев* (признан в РФ иностранным агентом). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в четверг проведет предварительное слушание по уголовному делу в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* (признан иноагентом), обвиняемого в оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о ВС РФ, сообщается в картотеке инстанции.
"Предварительное слушание назначено на 29 августа в 10.00",- сказано в картотеке .
Депутат партии Яблоко Борис Вишневский* - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Суд отказал депутату Вишневскому* в снятии статуса иноагента
27 августа, 20:05
Пономарева* будут судить заочно, он объявлен в международный розыск.
По данным следствия, в 2022 году фигурант, находясь на территории Украины, принял участие в трансляции в интернете, а также дал интервью, в ходе которого публично распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные о действиях ВС РФ в ходе СВО. Также он высказывал утверждения, подпадающие под оправдание терроризма на территории России.
Экс-депутат Госдумы Пономарев* бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом - на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году он был объявлен в розыск и заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Концерт группы Ногу свело - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Покровский* обжаловал отказ об исключении его из реестра иноагентов
Вчера, 04:13
 
ПроисшествияРоссияУкраинаСШАИлья ПономаревГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала