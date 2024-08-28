Предварительное слушание дела Пономарева* о фейках пройдет в четверг
Предварительное слушание дела экс-депутата Пономарева о фейках пройдет в четверг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкИлья Пономарев* (признан в РФ иностранным агентом)
Илья Пономарев* (признан в РФ иностранным агентом). Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в четверг проведет предварительное слушание по уголовному делу в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* (признан иноагентом), обвиняемого в оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о ВС РФ, сообщается в картотеке инстанции.
"Предварительное слушание назначено на 29 августа в 10.00",- сказано в картотеке .
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Пономарева* будут судить заочно, он объявлен в международный розыск.
По данным следствия, в 2022 году фигурант, находясь на территории Украины, принял участие в трансляции в интернете, а также дал интервью, в ходе которого публично распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные о действиях ВС РФ в ходе СВО. Также он высказывал утверждения, подпадающие под оправдание терроризма на территории России.
Экс-депутат Госдумы Пономарев* бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом - на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году он был объявлен в розыск и заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента