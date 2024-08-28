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Украина не рассчитывает получить новые пакеты помощи от США - РИА Новости, 28.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:16 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/pomosch-1969073290.html
Украина не рассчитывает получить новые пакеты помощи от США
Украина не рассчитывает получить новые пакеты помощи от США - РИА Новости, 28.08.2024
Украина не рассчитывает получить новые пакеты помощи от США
Киев не рассчитывает получить новые пакеты военной помощи от США на протяжении оставшегося президентского срока Джо Байдена, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T21:16
2024-08-28T21:16
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
джо байден
камала харрис
сергей лавров
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Киев не рассчитывает получить новые пакеты военной помощи от США на протяжении оставшегося президентского срока Джо Байдена, заявил заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев. "Честно говоря, от администрации Байдена я бы не ожидал каких-то решений. Я бы больше ориентировался на тех, кто будет в администрации (кандидата в президенты США от Демократической партии - ред.) Камалы Харрис, если Камала Харрис победит", - заявил Чернев в эфире украинского новостного телемарафона, отвечая на вопрос о вероятности передачи Киеву новых пакетов вооружения. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240825/ukraina-1968102829.html
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в мире, сша, россия, украина, джо байден, камала харрис, сергей лавров, нато, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Джо Байден, Камала Харрис, Сергей Лавров, НАТО, Верховная Рада Украины
Украина не рассчитывает получить новые пакеты помощи от США

Депутат Чернев: Украина не надеется получить пакеты помощи от США при Байдене

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Киев не рассчитывает получить новые пакеты военной помощи от США на протяжении оставшегося президентского срока Джо Байдена, заявил заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.
"Честно говоря, от администрации Байдена я бы не ожидал каких-то решений. Я бы больше ориентировался на тех, кто будет в администрации (кандидата в президенты США от Демократической партии - ред.) Камалы Харрис, если Камала Харрис победит", - заявил Чернев в эфире украинского новостного телемарафона, отвечая на вопрос о вероятности передачи Киеву новых пакетов вооружения.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаДжо БайденКамала ХаррисСергей ЛавровНАТОВерховная Рада Украины
 
 
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