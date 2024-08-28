https://ria.ru/20240828/pomosch-1969073290.html

Украина не рассчитывает получить новые пакеты помощи от США

Украина не рассчитывает получить новые пакеты помощи от США - РИА Новости, 28.08.2024

Украина не рассчитывает получить новые пакеты помощи от США

Киев не рассчитывает получить новые пакеты военной помощи от США на протяжении оставшегося президентского срока Джо Байдена, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T21:16

2024-08-28T21:16

2024-08-28T21:16

специальная военная операция на украине

в мире

сша

россия

украина

джо байден

камала харрис

сергей лавров

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Киев не рассчитывает получить новые пакеты военной помощи от США на протяжении оставшегося президентского срока Джо Байдена, заявил заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев. "Честно говоря, от администрации Байдена я бы не ожидал каких-то решений. Я бы больше ориентировался на тех, кто будет в администрации (кандидата в президенты США от Демократической партии - ред.) Камалы Харрис, если Камала Харрис победит", - заявил Чернев в эфире украинского новостного телемарафона, отвечая на вопрос о вероятности передачи Киеву новых пакетов вооружения. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240825/ukraina-1968102829.html

сша

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в мире, сша, россия, украина, джо байден, камала харрис, сергей лавров, нато, верховная рада украины