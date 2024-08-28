https://ria.ru/20240828/pomosch-1969013051.html
Житель Костромы передал бойцам СВО свой автомобиль
Житель Костромы передал бойцам СВО свой автомобиль - РИА Новости, 28.08.2024
Житель Костромы передал бойцам СВО свой автомобиль
Житель Костромы передал десантникам в зону СВО свою семиместную иномарку, сообщает костромское региональное отделение Народного фронта. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T16:08
2024-08-28T16:08
2024-08-28T16:08
надежные люди
кострома
сво
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Житель Костромы передал десантникам в зону СВО свою семиместную иномарку, сообщает костромское региональное отделение Народного фронта. "Костромич обратился в Народный фронт с просьбой помочь передать его автомобиль в зону СВО. Хозяин автомобиля Toyota Highlander Валерий не захотел много рассказать о себе, считая, что помощь фронту - это долг каждого без каких либо почестей. Он сам бывший военнослужащий и отец офицера", - сообщается в Telegram-канале костромского отделения Народного фронта. Сообщается, что партнеры Народного фронта из областной общественной организации ветеранов десантных войск помогли оформить все необходимые документы на семиместную иномарку. "Десантники, которым мы передали авто, оценили его: проходимая, мобильная, маневренная, полный привод. Все, что нужно для победы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240828/pomosch-1969003233.html
кострома
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кострома, сво
Надежные люди, Кострома, СВО
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Житель Костромы передал десантникам в зону СВО свою семиместную иномарку, сообщает костромское региональное отделение Народного фронта.
"Костромич обратился в Народный фронт с просьбой помочь передать его автомобиль в зону СВО. Хозяин автомобиля Toyota Highlander Валерий не захотел много рассказать о себе, считая, что помощь фронту - это долг каждого без каких либо почестей. Он сам бывший военнослужащий и отец офицера", - сообщается в Telegram-канале костромского отделения Народного фронта.
Сообщается, что партнеры Народного фронта из областной общественной организации ветеранов десантных войск помогли оформить все необходимые документы на семиместную иномарку.
"Десантники, которым мы передали авто
, оценили его: проходимая, мобильная, маневренная, полный привод. Все, что нужно для победы", - говорится в сообщении.