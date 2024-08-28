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Смоленщина отправила 22 машины гуманитарного груза в Курскую область

Смоленщина отправила 22 машины гуманитарного груза в Курскую область - РИА Новости, 28.08.2024

Смоленщина отправила 22 машины гуманитарного груза в Курскую область

Со дня атаки на курское приграничье Смоленская область собрала и отправила 22 машины с 75 тоннами гуманитарного груза, сообщил губернатор региона Василий... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T15:31

2024-08-28T15:31

2024-08-28T17:26

курская область

белгородская область

василий анохин

вооруженные силы украины

гуманитарная помощь

смоленская область

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Со дня атаки на курское приграничье Смоленская область собрала и отправила 22 машины с 75 тоннами гуманитарного груза, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "Смоляне – люди очень неравнодушные, которые всегда откликаются на беду и помогают в трудную минуту тем, кто нуждается в поддержке. События в Курской области – это боль всей страны. Жители нашего региона не остаются в стороне и продолжают активно участвовать в сборе гуманитарной помощи для курян. В работу включены буквально все – промышленные предприятия, малый и средний бизнес, политические партии, общественные организации, ветераны, дети и молодежь", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он добавил, что с момента атаки на Курскую область Смоленская область собрала и отправила 22 машины с 75 тоннами гуманитарного груза. Это продукты питания, медикаменты, товары для детей, предметы личной гигиены и постельное белье, подушки, одеяла, индивидуальные продуктовые наборы, бытовая техника и 437 кубических метров лесоматериалов. "Продолжаем помогать и жителям Белгородской области, которые так же находятся под обстрелами ВСУ. Благодарю всех смолян, кто участвует в этом важном и благом деле. Своих не бросаем!" - отметил Анохин.

https://ria.ru/20240814/karta-1966256291.html

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Артем Смирнов

курская область, белгородская область, василий анохин, вооруженные силы украины, гуманитарная помощь