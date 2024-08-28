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Смоленщина отправила 22 машины гуманитарного груза в Курскую область - РИА Новости, 28.08.2024
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
15:31 28.08.2024 (обновлено: 17:26 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/pomosch-1969003233.html
Смоленщина отправила 22 машины гуманитарного груза в Курскую область
Смоленщина отправила 22 машины гуманитарного груза в Курскую область - РИА Новости, 28.08.2024
Смоленщина отправила 22 машины гуманитарного груза в Курскую область
Со дня атаки на курское приграничье Смоленская область собрала и отправила 22 машины с 75 тоннами гуманитарного груза, сообщил губернатор региона Василий... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T15:31
2024-08-28T17:26
курская область
белгородская область
василий анохин
вооруженные силы украины
гуманитарная помощь
смоленская область
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Со дня атаки на курское приграничье Смоленская область собрала и отправила 22 машины с 75 тоннами гуманитарного груза, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "Смоляне – люди очень неравнодушные, которые всегда откликаются на беду и помогают в трудную минуту тем, кто нуждается в поддержке. События в Курской области – это боль всей страны. Жители нашего региона не остаются в стороне и продолжают активно участвовать в сборе гуманитарной помощи для курян. В работу включены буквально все – промышленные предприятия, малый и средний бизнес, политические партии, общественные организации, ветераны, дети и молодежь", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он добавил, что с момента атаки на Курскую область Смоленская область собрала и отправила 22 машины с 75 тоннами гуманитарного груза. Это продукты питания, медикаменты, товары для детей, предметы личной гигиены и постельное белье, подушки, одеяла, индивидуальные продуктовые наборы, бытовая техника и 437 кубических метров лесоматериалов. "Продолжаем помогать и жителям Белгородской области, которые так же находятся под обстрелами ВСУ. Благодарю всех смолян, кто участвует в этом важном и благом деле. Своих не бросаем!" - отметил Анохин.
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курская область, белгородская область, василий анохин, вооруженные силы украины, гуманитарная помощь
Курская область, Белгородская область, Василий Анохин, Вооруженные силы Украины, Гуманитарная помощь, Смоленская область

Смоленщина отправила 22 машины гуманитарного груза в Курскую область

© Фото : Василий Анохин/TelegramСмоленская область отправила 22 машины гуманитарного груза в Курскую область
Смоленская область отправила 22 машины гуманитарного груза в Курскую область - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Фото : Василий Анохин/Telegram
Смоленская область отправила 22 машины гуманитарного груза в Курскую область
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Со дня атаки на курское приграничье Смоленская область собрала и отправила 22 машины с 75 тоннами гуманитарного груза, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Смоляне – люди очень неравнодушные, которые всегда откликаются на беду и помогают в трудную минуту тем, кто нуждается в поддержке. События в Курской области – это боль всей страны. Жители нашего региона не остаются в стороне и продолжают активно участвовать в сборе гуманитарной помощи для курян. В работу включены буквально все – промышленные предприятия, малый и средний бизнес, политические партии, общественные организации, ветераны, дети и молодежь", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он добавил, что с момента атаки на Курскую область Смоленская область собрала и отправила 22 машины с 75 тоннами гуманитарного груза. Это продукты питания, медикаменты, товары для детей, предметы личной гигиены и постельное белье, подушки, одеяла, индивидуальные продуктовые наборы, бытовая техника и 437 кубических метров лесоматериалов.
"Продолжаем помогать и жителям Белгородской области, которые так же находятся под обстрелами ВСУ. Благодарю всех смолян, кто участвует в этом важном и благом деле. Своих не бросаем!" - отметил Анохин.
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Смоленская областьКурская областьБелгородская областьВасилий АнохинВооруженные силы УкраиныГуманитарная помощь
 
 
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