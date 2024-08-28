https://ria.ru/20240828/pomosch-1968939737.html

Тамбовские депутаты продолжают сбор помощи Курску

Тамбовские депутаты продолжают сбор помощи Курску - РИА Новости, 28.08.2024

Тамбовские депутаты продолжают сбор помощи Курску

Депутаты Тамбовской областной Думы продолжают сбор гуманитарной помощи для курян, пострадавших от действий ВСУ, сообщает пресс-служба регионального парламента. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T12:34

2024-08-28T12:34

2024-08-28T12:38

тамбовская область

тамбовская областная дума

курск

курская область

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888231782_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_603262843d6bb1fb4c90ad8fd794f9e4.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной Думы продолжают сбор гуманитарной помощи для курян, пострадавших от действий ВСУ, сообщает пресс-служба регионального парламента. В Тамбовской областной Думе организован сбор средств, продуктов питания и предметов первой необходимости для отправки жителям Курской области. Депутаты всех фракций, представленных в региональном Заксобрании, оперативно откликнулись и оказали не только финансовую помощь, но и направили крупные партии продовольственных товаров, одежду и другие необходимые вещи. Сотрудники областной думы также внесли свой вклад. Собранные средства были перечислены в фонд, где аккумулируются ресурсы для оказания помощи курянам. "Сегодня мы должны объединить свои усилия, чтобы помочь жителям Курской области, подвергшимся бесчеловечным атакам украинских неонацистов, в этот очень сложный период. Тамбовчане вместе со всей страной сразу откликнулись, проявили готовность оказать поддержку вынужденно покинувшим свои дома курянам. Сбор гуманитарной помощи продолжается. Мы все понимаем, как важно не оставаться в стороне, быть вместе, быть единым целым в это непростое время!" - отметил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, его слова приводит пресс-служба. Сбором занимаются неравнодушные тамбовчане из всех муниципалитетов региона. Они с первых дней откликнулись на сложную ситуацию, в которой оказались жители приграничных районов. В Курскую область регулярно отправляется гуманитарная помощь. Уже доставлено свыше 70 тонн гуманитарного груза: продукты питания, средства личной гигиены, постельные принадлежности, одежда, бытовая техника и многое другое, говорится в сообщении. Свой вклад в оказание поддержки и помощи курянам вносят коллективы предприятий и организаций, предприниматели, волонтеры, молодежные объединения и просто сопереживающие жители области. Сотрудники регионального Госюрбюро во время командировки в Курск оказывали в пунктах временного пребывания (ПВР) жителям приграничных населенных пунктов бесплатную юридическую помощь.

https://ria.ru/20240821/yurpomosch-1967581535.html

https://ria.ru/20240807/matushkin-1964661532.html

курск

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тамбовская областная дума, курск, курская область, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)