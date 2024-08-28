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Украина атакой на Курскую область выбрала эскалацию, заявил Полянский - РИА Новости, 28.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:44 28.08.2024 (обновлено: 22:56 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/polyanskiy-1969081798.html
Украина атакой на Курскую область выбрала эскалацию, заявил Полянский
Украина атакой на Курскую область выбрала эскалацию, заявил Полянский - РИА Новости, 28.08.2024
Украина атакой на Курскую область выбрала эскалацию, заявил Полянский
Киев атакой на Курскую область выбрал режим эскалации и снял все вопросы о возможном мирном решении украинского конфликта, сообщил первый зампостпреда России в... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T22:44
2024-08-28T22:56
специальная военная операция на украине
украина
курская область
киев
оон
россия
дмитрий полянский
юрий ушаков
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ООН, 28 авг – РИА Новости. Киев атакой на Курскую область выбрал режим эскалации и снял все вопросы о возможном мирном решении украинского конфликта, сообщил первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.Полянский отметил, что вскоре после мирных инициатив РФ по урегулированию кризиса "риторика киевских главарей стала более миролюбивой", и многие из стран Глобального Юга поспешно решили, что наступает новый этап мирных переговоров."Коллеги, те из вас, кто так рассуждал, не учитывали недоговороспособность киевского режима", – возразил Полянский."Киевский режим, обманув всех тех, с кем вместе рассуждал о мире, четко выбрал эскалацию, напав на Курскую область, и снял таким образом все вопросы", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.Президент России Владимир Путин выступал с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, курская область, киев, оон, россия, дмитрий полянский, юрий ушаков, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Курская область, Киев, ООН, Россия, Дмитрий Полянский, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Украина атакой на Курскую область выбрала эскалацию, заявил Полянский

Полянский: Киев атакой на Курскую область выбрал режим эскалации

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 28 авг – РИА Новости. Киев атакой на Курскую область выбрал режим эскалации и снял все вопросы о возможном мирном решении украинского конфликта, сообщил первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.
Полянский отметил, что вскоре после мирных инициатив РФ по урегулированию кризиса "риторика киевских главарей стала более миролюбивой", и многие из стран Глобального Юга поспешно решили, что наступает новый этап мирных переговоров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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23 августа, 08:00
"Коллеги, те из вас, кто так рассуждал, не учитывали недоговороспособность киевского режима", – возразил Полянский.
"Киевский режим, обманув всех тех, с кем вместе рассуждал о мире, четко выбрал эскалацию, напав на Курскую область, и снял таким образом все вопросы", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
Президент России Владимир Путин выступал с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКурская областьКиевООНРоссияДмитрий ПолянскийЮрий УшаковВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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