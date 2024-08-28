https://ria.ru/20240828/pogoda-1968935730.html

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 28.08.2024

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Температура до плюс 28 и без осадков ожидается на выходных в Москве, это выше климатической нормы на пять градусов, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T12:23

2024-08-28T12:23

2024-08-28T12:23

общество

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Температура до плюс 28 и без осадков ожидается на выходных в Москве, это выше климатической нормы на пять градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "На выходных будет очень хорошая погода. Ночи будут малооблачными, днем переменная облачность без осадков. Ночи довольно теплые: ночь на субботу в Москве плюс 14 - плюс 16, практически такая же минимальная температура ожидается и в воскресенье", - рассказала Позднякова. Она отметила, что дневная температура в субботу ожидается плюс 25 - плюс 27, в воскресенье - на градус потеплее, плюс 26 - плюс 28. "То есть среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 5 градусов. Сильного ветра не ожидается, будет приятный юго-восточный ветерок. Погода очень комфортная для отдыха, для того, чтобы завершить свои дела на даче и подготовиться к началу учебного года", - добавила синоптик.

https://ria.ru/20240801/osen-1963350983.html

москва

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, татьяна позднякова