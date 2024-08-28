https://ria.ru/20240828/pogoda-1968935730.html
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 28.08.2024
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Температура до плюс 28 и без осадков ожидается на выходных в Москве, это выше климатической нормы на пять градусов, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T12:23
2024-08-28T12:23
2024-08-28T12:23
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Температура до плюс 28 и без осадков ожидается на выходных в Москве, это выше климатической нормы на пять градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "На выходных будет очень хорошая погода. Ночи будут малооблачными, днем переменная облачность без осадков. Ночи довольно теплые: ночь на субботу в Москве плюс 14 - плюс 16, практически такая же минимальная температура ожидается и в воскресенье", - рассказала Позднякова. Она отметила, что дневная температура в субботу ожидается плюс 25 - плюс 27, в воскресенье - на градус потеплее, плюс 26 - плюс 28. "То есть среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 5 градусов. Сильного ветра не ожидается, будет приятный юго-восточный ветерок. Погода очень комфортная для отдыха, для того, чтобы завершить свои дела на даче и подготовиться к началу учебного года", - добавила синоптик.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Позднякова: в Москве на выходных ожидается до 28 градусов тепла и без осадков
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Температура до плюс 28 и без осадков ожидается на выходных в Москве, это выше климатической нормы на пять градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"На выходных будет очень хорошая погода. Ночи будут малооблачными, днем переменная облачность без осадков. Ночи довольно теплые: ночь на субботу в Москве плюс 14 - плюс 16, практически такая же минимальная температура ожидается и в воскресенье", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что дневная температура в субботу ожидается плюс 25 - плюс 27, в воскресенье - на градус потеплее, плюс 26 - плюс 28.
"То есть среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 5 градусов. Сильного ветра не ожидается, будет приятный юго-восточный ветерок. Погода очень комфортная для отдыха, для того, чтобы завершить свои дела на даче и подготовиться к началу учебного года", - добавила синоптик.