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Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 28.08.2024
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12:23 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/pogoda-1968935730.html
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 28.08.2024
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Температура до плюс 28 и без осадков ожидается на выходных в Москве, это выше климатической нормы на пять градусов, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T12:23
2024-08-28T12:23
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Температура до плюс 28 и без осадков ожидается на выходных в Москве, это выше климатической нормы на пять градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "На выходных будет очень хорошая погода. Ночи будут малооблачными, днем переменная облачность без осадков. Ночи довольно теплые: ночь на субботу в Москве плюс 14 - плюс 16, практически такая же минимальная температура ожидается и в воскресенье", - рассказала Позднякова. Она отметила, что дневная температура в субботу ожидается плюс 25 - плюс 27, в воскресенье - на градус потеплее, плюс 26 - плюс 28. "То есть среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 5 градусов. Сильного ветра не ожидается, будет приятный юго-восточный ветерок. Погода очень комфортная для отдыха, для того, чтобы завершить свои дела на даче и подготовиться к началу учебного года", - добавила синоптик.
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общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Москвичам рассказали о погоде на выходных

Позднякова: в Москве на выходных ожидается до 28 градусов тепла и без осадков

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкОтдыхающие у фонтана в Лубочном переулке в Москве
Отдыхающие у фонтана в Лубочном переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Отдыхающие у фонтана в Лубочном переулке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Температура до плюс 28 и без осадков ожидается на выходных в Москве, это выше климатической нормы на пять градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"На выходных будет очень хорошая погода. Ночи будут малооблачными, днем переменная облачность без осадков. Ночи довольно теплые: ночь на субботу в Москве плюс 14 - плюс 16, практически такая же минимальная температура ожидается и в воскресенье", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что дневная температура в субботу ожидается плюс 25 - плюс 27, в воскресенье - на градус потеплее, плюс 26 - плюс 28.
"То есть среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 5 градусов. Сильного ветра не ожидается, будет приятный юго-восточный ветерок. Погода очень комфортная для отдыха, для того, чтобы завершить свои дела на даче и подготовиться к началу учебного года", - добавила синоптик.
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