https://ria.ru/20240828/pogoda-1968886831.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 28.08.2024

Москвичам рассказали о погоде в среду

Переменная облачность, местами кратковременные дожди и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T07:59

2024-08-28T07:59

2024-08-28T07:59

общество

москва

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950322641_75:0:3716:2048_1920x0_80_0_0_4ddc59383903f70e3b86eb55beefc957.jpg

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать малоактивный, холодный атмосферный фронт. Ожидается переменная облачность, местами на территории города и области возможны кратковременные дожди. В Москве плюс 25 — плюс 27, в Подмосковье - плюс 23 — плюс 28, на юге — до плюс 30 градусов", — рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, показания барометров выше нормы, они составят 756 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20240824/sochi-1968242379.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, москва, московская область (подмосковье)