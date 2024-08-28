Москвичам рассказали о погоде в среду
В Москве ожидается переменная облачность и до плюс 27 градусов
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
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"Сегодня погоду в столице будет формировать малоактивный, холодный атмосферный фронт. Ожидается переменная облачность, местами на территории города и области возможны кратковременные дожди. В Москве плюс 25 — плюс 27, в Подмосковье - плюс 23 — плюс 28, на юге — до плюс 30 градусов", — рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, показания барометров выше нормы, они составят 756 миллиметров ртутного столба.
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24 августа, 15:22