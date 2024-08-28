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Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 28.08.2024
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07:59 28.08.2024
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Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 28.08.2024
Москвичам рассказали о погоде в среду
Переменная облачность, местами кратковременные дожди и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T07:59
2024-08-28T07:59
общество
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать малоактивный, холодный атмосферный фронт. Ожидается переменная облачность, местами на территории города и области возможны кратковременные дожди. В Москве плюс 25 — плюс 27, в Подмосковье - плюс 23 — плюс 28, на юге — до плюс 30 градусов", — рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, показания барометров выше нормы, они составят 756 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье)
Москвичам рассказали о погоде в среду

В Москве ожидается переменная облачность и до плюс 27 градусов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"Сегодня погоду в столице будет формировать малоактивный, холодный атмосферный фронт. Ожидается переменная облачность, местами на территории города и области возможны кратковременные дожди. В Москве плюс 25 — плюс 27, в Подмосковье - плюс 23 — плюс 28, на юге — до плюс 30 градусов", — рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северный со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, показания барометров выше нормы, они составят 756 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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