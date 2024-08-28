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Более 5,6 миллиона поездок совершили жители Подмосковья в аэропорты - РИА Новости, 28.08.2024
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Новости Подмосковья
 
17:41 28.08.2024 (обновлено: 17:47 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/podmoskove-1969038263.html
Более 5,6 миллиона поездок совершили жители Подмосковья в аэропорты
Более 5,6 миллиона поездок совершили жители Подмосковья в аэропорты - РИА Новости, 28.08.2024
Более 5,6 миллиона поездок совершили жители Подмосковья в аэропорты
Свыше 5,6 миллиона раз доехали жители и гости Московской области к аэропортам Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский на автобусах "Мострансавто", сообщает РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T17:41
2024-08-28T17:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жуковский
мострансавто
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Свыше 5,6 миллиона раз доехали жители и гости Московской области к аэропортам Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский на автобусах "Мострансавто", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Данный показатель почти в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ежедневно к воздушным хабам региона отправляются транспортные средства по 16 маршрутам. Чаще всего пассажиры оплачивали проезд банковскими картами – более 2,4 миллиона трансакций. Более 1,2 миллиона операций произвели пассажиры транспортными картами "Стрелка" и "Тройка". Почти 2 миллиона оплат зафиксировано по социальным картам. В ведомстве подсчитали, что чаще всего жители и гости региона ездили по маршруту №21 "Лобня (м/р Южный) – Шереметьево" - зафиксировано более 1,7 миллиона поездок. Бесплатно в автобусах "Мострансавто" можно перевозить ручную кладь длиной, шириной и высотой до 120 сантиметров.
https://ria.ru/20240827/trotuar-1968797999.html
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московская область (подмосковье), жуковский, мострансавто, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Жуковский, Мострансавто, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт)

Более 5,6 миллиона поездок совершили жители Подмосковья в аэропорты

© Фото : МострансавтоАвтобус компании Мострансавто
Автобус компании Мострансавто - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Фото : Мострансавто
Автобус компании Мострансавто
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Свыше 5,6 миллиона раз доехали жители и гости Московской области к аэропортам Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский на автобусах "Мострансавто", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Данный показатель почти в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ежедневно к воздушным хабам региона отправляются транспортные средства по 16 маршрутам. Чаще всего пассажиры оплачивали проезд банковскими картами – более 2,4 миллиона трансакций. Более 1,2 миллиона операций произвели пассажиры транспортными картами "Стрелка" и "Тройка". Почти 2 миллиона оплат зафиксировано по социальным картам.
В ведомстве подсчитали, что чаще всего жители и гости региона ездили по маршруту №21 "Лобня (м/р Южный) – Шереметьево" - зафиксировано более 1,7 миллиона поездок.
Бесплатно в автобусах "Мострансавто" можно перевозить ручную кладь длиной, шириной и высотой до 120 сантиметров.
Более 30 километров тротуаров обустроили в Московской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЖуковскийМострансавтоШереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)
 
 
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