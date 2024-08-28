https://ria.ru/20240828/podmoskove-1969038263.html

Более 5,6 миллиона поездок совершили жители Подмосковья в аэропорты

Более 5,6 миллиона поездок совершили жители Подмосковья в аэропорты - РИА Новости, 28.08.2024

Более 5,6 миллиона поездок совершили жители Подмосковья в аэропорты

Свыше 5,6 миллиона раз доехали жители и гости Московской области к аэропортам Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский на автобусах "Мострансавто", сообщает РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T17:41

2024-08-28T17:41

2024-08-28T17:47

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

жуковский

мострансавто

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Свыше 5,6 миллиона раз доехали жители и гости Московской области к аэропортам Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский на автобусах "Мострансавто", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Данный показатель почти в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ежедневно к воздушным хабам региона отправляются транспортные средства по 16 маршрутам. Чаще всего пассажиры оплачивали проезд банковскими картами – более 2,4 миллиона трансакций. Более 1,2 миллиона операций произвели пассажиры транспортными картами "Стрелка" и "Тройка". Почти 2 миллиона оплат зафиксировано по социальным картам. В ведомстве подсчитали, что чаще всего жители и гости региона ездили по маршруту №21 "Лобня (м/р Южный) – Шереметьево" - зафиксировано более 1,7 миллиона поездок. Бесплатно в автобусах "Мострансавто" можно перевозить ручную кладь длиной, шириной и высотой до 120 сантиметров.

https://ria.ru/20240827/trotuar-1968797999.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), жуковский, мострансавто, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт)