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Объем инвестиций компаний Подмосковья в разработки превысил 198 млрд рублей - РИА Новости, 28.08.2024
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Новости Подмосковья
 
17:21 28.08.2024 (обновлено: 17:22 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/podmoskove-1969029512.html
Объем инвестиций компаний Подмосковья в разработки превысил 198 млрд рублей
Объем инвестиций компаний Подмосковья в разработки превысил 198 млрд рублей - РИА Новости, 28.08.2024
Объем инвестиций компаний Подмосковья в разработки превысил 198 млрд рублей
Ежегодно свыше 198 миллиардов рублей составляют внутренние затраты на исследования и разработки частного бизнеса в Подмосковье, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T17:21
2024-08-28T17:22
новости подмосковья
технологии
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Ежегодно свыше 198 миллиардов рублей составляют внутренние затраты на исследования и разработки частного бизнеса в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Данная статистика обсуждалась на площадке XI Международного форума технологического развития "Технопром-2024". "Ежегодные внутренние затраты на исследования и разработки частного бизнеса в Московской области составляют более 198 миллиардов рублей. Это существенные инвестиции, которые обеспечивают эффективную реализацию имеющегося в регионе научно-технического потенциала", - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что в рамках реализации региональной программы "Научно-технологическое развитие Московской области", которая рассчитана на 2025-2030 годы, планируется увеличить этот показатель примерно на четверть – до 246 миллиардов рублей. По словам Зиновьевой, приоритетными сферами развития в области научно-технических разработок в Подмосковье являются беспилотные авиационные системы, ядерные технологии, фармацевтика и биомедицина, авиастроение, ракетостроение, электроника, химия, а также машиностроение и роботизация. Подмосковье предлагает технологическим инвесторам развитую научную и промышленную инфраструктуру. Кроме того, в Подмосковье доступен широкий спектр мер поддержки: финансовой, имущественной, налоговой и другой.
https://ria.ru/20240812/podmoskove-1965751545.html
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технологии, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Технологии, Московская область (Подмосковье)

Объем инвестиций компаний Подмосковья в разработки превысил 198 млрд рублей

© iStock.com / megafloppДевушки изучают графики
Девушки изучают графики - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© iStock.com / megaflopp
Девушки изучают графики
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Ежегодно свыше 198 миллиардов рублей составляют внутренние затраты на исследования и разработки частного бизнеса в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Данная статистика обсуждалась на площадке XI Международного форума технологического развития "Технопром-2024".
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"Ежегодные внутренние затраты на исследования и разработки частного бизнеса в Московской области составляют более 198 миллиардов рублей. Это существенные инвестиции, которые обеспечивают эффективную реализацию имеющегося в регионе научно-технического потенциала", - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что в рамках реализации региональной программы "Научно-технологическое развитие Московской области", которая рассчитана на 2025-2030 годы, планируется увеличить этот показатель примерно на четверть – до 246 миллиардов рублей.
По словам Зиновьевой, приоритетными сферами развития в области научно-технических разработок в Подмосковье являются беспилотные авиационные системы, ядерные технологии, фармацевтика и биомедицина, авиастроение, ракетостроение, электроника, химия, а также машиностроение и роботизация.
Подмосковье предлагает технологическим инвесторам развитую научную и промышленную инфраструктуру. Кроме того, в Подмосковье доступен широкий спектр мер поддержки: финансовой, имущественной, налоговой и другой.
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Новости ПодмосковьяТехнологииМосковская область (Подмосковье)
 
 
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