https://ria.ru/20240828/podmoskove-1969029512.html

Объем инвестиций компаний Подмосковья в разработки превысил 198 млрд рублей

Объем инвестиций компаний Подмосковья в разработки превысил 198 млрд рублей - РИА Новости, 28.08.2024

Объем инвестиций компаний Подмосковья в разработки превысил 198 млрд рублей

Ежегодно свыше 198 миллиардов рублей составляют внутренние затраты на исследования и разработки частного бизнеса в Подмосковье, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T17:21

2024-08-28T17:21

2024-08-28T17:22

новости подмосковья

технологии

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Ежегодно свыше 198 миллиардов рублей составляют внутренние затраты на исследования и разработки частного бизнеса в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Данная статистика обсуждалась на площадке XI Международного форума технологического развития "Технопром-2024". "Ежегодные внутренние затраты на исследования и разработки частного бизнеса в Московской области составляют более 198 миллиардов рублей. Это существенные инвестиции, которые обеспечивают эффективную реализацию имеющегося в регионе научно-технического потенциала", - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что в рамках реализации региональной программы "Научно-технологическое развитие Московской области", которая рассчитана на 2025-2030 годы, планируется увеличить этот показатель примерно на четверть – до 246 миллиардов рублей. По словам Зиновьевой, приоритетными сферами развития в области научно-технических разработок в Подмосковье являются беспилотные авиационные системы, ядерные технологии, фармацевтика и биомедицина, авиастроение, ракетостроение, электроника, химия, а также машиностроение и роботизация. Подмосковье предлагает технологическим инвесторам развитую научную и промышленную инфраструктуру. Кроме того, в Подмосковье доступен широкий спектр мер поддержки: финансовой, имущественной, налоговой и другой.

https://ria.ru/20240812/podmoskove-1965751545.html

https://ria.ru/20240827/rezident-1968835483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, московская область (подмосковье)