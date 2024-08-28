https://ria.ru/20240828/podmoskove-1968948637.html
Почти 60 земских докторов и фельдшеров вышли на работу в Подмосковье
Почти 60 земских докторов и фельдшеров вышли на работу в Подмосковье - РИА Новости, 28.08.2024
Почти 60 земских докторов и фельдшеров вышли на работу в Подмосковье
С начала текущего года в медицинские учреждения Подмосковья вышли на работу 59 земских врачей и фельдшеров, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T12:48
2024-08-28T12:48
2024-08-28T12:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
врачи
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. С начала текущего года в медицинские учреждения Подмосковья вышли на работу 59 земских врачей и фельдшеров, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Врачи и средний медицинский персонал, которые трудоустраиваются в сельскую местность, могут стать участниками программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" и получить денежную выплату. Таким образом, врачи могут получить до 1,5 миллиона рублей, а средние медицинские специалисты – до 750 тысяч рублей. "Благодаря программам, значительно повышается доступность оказания медицинской помощи в отдаленных территориях. Всего с начала года в наши медучреждения вышли на работу 59 земских врачей и земских фельдшеров", - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. В программе могут принять участие врачи терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, врачи общей практики, онкологи, неврологи, рентгенологи и врачи других специальностей. Подать заявку на участие можно, обратившись в кадровую службу своей медицинской организации.
https://ria.ru/20240827/podmoskove-1968781469.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), алексей сапанюк, врачи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк, Врачи
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. С начала текущего года в медицинские учреждения Подмосковья вышли на работу 59 земских врачей и фельдшеров, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врачи и средний медицинский персонал, которые трудоустраиваются в сельскую местность, могут стать участниками программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" и получить денежную выплату. Таким образом, врачи могут получить до 1,5 миллиона рублей, а средние медицинские специалисты – до 750 тысяч рублей.
"Благодаря программам, значительно повышается доступность оказания медицинской помощи в отдаленных территориях. Всего с начала года в наши медучреждения вышли на работу 59 земских врачей и земских фельдшеров", - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк
, его слова приводит пресс-служба.
В программе могут принять участие врачи терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, врачи общей практики, онкологи, неврологи, рентгенологи и врачи других специальностей. Подать заявку на участие можно, обратившись в кадровую службу своей медицинской организации.