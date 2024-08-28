https://ria.ru/20240828/podmoskove-1968948637.html

Почти 60 земских докторов и фельдшеров вышли на работу в Подмосковье

Почти 60 земских докторов и фельдшеров вышли на работу в Подмосковье - РИА Новости, 28.08.2024

Почти 60 земских докторов и фельдшеров вышли на работу в Подмосковье

С начала текущего года в медицинские учреждения Подмосковья вышли на работу 59 земских врачей и фельдшеров, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T12:48

2024-08-28T12:48

2024-08-28T12:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

врачи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962272717_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2ed9c4d228bc9382fee927aa3ddda319.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. С начала текущего года в медицинские учреждения Подмосковья вышли на работу 59 земских врачей и фельдшеров, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Врачи и средний медицинский персонал, которые трудоустраиваются в сельскую местность, могут стать участниками программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" и получить денежную выплату. Таким образом, врачи могут получить до 1,5 миллиона рублей, а средние медицинские специалисты – до 750 тысяч рублей. "Благодаря программам, значительно повышается доступность оказания медицинской помощи в отдаленных территориях. Всего с начала года в наши медучреждения вышли на работу 59 земских врачей и земских фельдшеров", - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. В программе могут принять участие врачи терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, врачи общей практики, онкологи, неврологи, рентгенологи и врачи других специальностей. Подать заявку на участие можно, обратившись в кадровую службу своей медицинской организации.

https://ria.ru/20240827/podmoskove-1968781469.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей сапанюк, врачи